A tél folyamán kialakult úthibák, kisebb-nagyobb kátyúk javítását hidegaszfalttal végzik az országutakon Hargita megyében. A nagyobb javításokra várni kell, és mivel nincs még költségvetés, egyelőre nem lehet tudni, hogy mire lesz pénz.

Kovács Attila 2026. március 11., 10:112026. március 11., 10:11

A csapadékos és hideg téli időjárás alaposan megviselte az amúgy is sok szakaszon elhasználódott országutak burkolatát Hargita megyében. A 13A jelzésű, Balavásártól Csíkszeredáig vezető országúton például a múlt héten még csak a terebélyesedő gödröket lehetett látni, és nagy figyelemmel, szerencsével kikerülni, most már ezek egy részét hidegaszfalttal tömték be. Különösen az udvarhelyszéki szakaszon látszik a rongálódás, Máréfalván és Fenyéden áthaladva kátyúk sorozata veszélyeztette az autós forgalmat, de alaposan kellett figyelni Felsősófalva és Parajd térségében is a hirtelen feltűnő gödrökre az úttesten.

– válaszolta érdeklődésünkre Cătălin Romanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) Hargita megyei kirendeltségének igazgatója. Hirdetés Mint elmondta, a megyén áthaladó összes országúti szakaszon a burkolatjavítást így végzik a lehetőségeik szerint, mivel még nincs költségvetés, és semmilyen más munkálatra nincs szerződésük.

Nagyobb javításokra, valamint összefüggő aszfaltrétegek elterítésére csak később, a költségvetés elfogadása után, és a megfelelő időjárás beköszöntével lehet számítani.

Ugyanakkor Fenyéden és Máréfalván is látszik, hogy nem minden kátyú tűnt el, az illetékes szerint elsősorban a mélyebb gödröket tömik be, a sekélyebbekben, mint például az 1 cm mélységűek, a hidegaszfaltot nem lehet megfelelően tömöríteni, mert a felhasznált anyag 1,6 cm-es darabokból áll, és emiatt ott elhelyezve felületi egyenetlenségeket okoz. Az igazgató elmondta azt is, hogy megyeszerte összesen

mintegy 30 kilométeres hosszúságú útszakasz újraaszfaltozását javasolták az országutakon,