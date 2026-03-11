A legtöbb országúti szakasz újraaszfaltozást igényel Hargita megyében
Fotó: Pinti Attila
A tél folyamán kialakult úthibák, kisebb-nagyobb kátyúk javítását hidegaszfalttal végzik az országutakon Hargita megyében. A nagyobb javításokra várni kell, és mivel nincs még költségvetés, egyelőre nem lehet tudni, hogy mire lesz pénz.
A csapadékos és hideg téli időjárás alaposan megviselte az amúgy is sok szakaszon elhasználódott országutak burkolatát Hargita megyében. A 13A jelzésű, Balavásártól Csíkszeredáig vezető országúton például a múlt héten még csak a terebélyesedő gödröket lehetett látni, és nagy figyelemmel, szerencsével kikerülni, most már ezek egy részét hidegaszfalttal tömték be.
Különösen az udvarhelyszéki szakaszon látszik a rongálódás, Máréfalván és Fenyéden áthaladva kátyúk sorozata veszélyeztette az autós forgalmat, de alaposan kellett figyelni Felsősófalva és Parajd térségében is a hirtelen feltűnő gödrökre az úttesten.
– válaszolta érdeklődésünkre Cătălin Romanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) Hargita megyei kirendeltségének igazgatója.
Mint elmondta, a megyén áthaladó összes országúti szakaszon a burkolatjavítást így végzik a lehetőségeik szerint, mivel még nincs költségvetés, és semmilyen más munkálatra nincs szerződésük.
Ugyanakkor Fenyéden és Máréfalván is látszik, hogy nem minden kátyú tűnt el, az illetékes szerint elsősorban a mélyebb gödröket tömik be, a sekélyebbekben, mint például az 1 cm mélységűek, a hidegaszfaltot nem lehet megfelelően tömöríteni, mert a felhasznált anyag 1,6 cm-es darabokból áll, és emiatt ott elhelyezve felületi egyenetlenségeket okoz.
Az igazgató elmondta azt is, hogy megyeszerte összesen
de csak a költségvetés elfogadása után derül ki, hogy rendelkezésre álló összegek mit tesznek lehetővé.
Műszaki állapotuk alapján a legtöbb Hargita megyei országút teljes újraaszfaltozást igényelne. Miután 2003 és 2006 között felújításokat végeztek a Kászonokon átvezető 11B, a Parajdtól Gyergyószentmiklósig vezető 13B, a Maroshévíz és Borszék közötti 15-ös, a 13A és a Csíkszeredától Ónfalváig (Onești) tartó a 12A jelzésű országutakon, ezek burkolatának utólagos javítása nagyrészt a kátyúzásokra, felületi útkezelésre korlátozódott, a szakaszos újraaszfaltozások 2020-tól kezdődtek el. A 13A országúton korábban Homoródfürdő környékén, Máréfalva és a Cekend-tető között, tavaly több szakaszon a Hargitán, illetve Korondon készült új aszfaltburkolat.
Több mint 70 kilométernyi országúti szakasz idén történő újraaszfaltozására tett javaslatot Hargita megyében az országos útügy megyei kirendeltsége, de azt még nem lehet tudni, mikor kezdődnek el a munkálatok, és ebből mennyit lehet elvégezni.
Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.
Meghalt egy katonai pilóta kedden a borceai légi támaszponton.
A csapadékmennyiséget tekintve az elmúlt öt év legjobb telén vagyunk túl, a környezeti adottságok jók a mezőgazdasági szezonkezdéshez. Gazdasági szempontból azonban ez már kevésbé mondható el, több okból sem.
A 2026-os költségvetés tervezetében a helyi közösségek fejlesztésére több mint 86,4 milliárd lejt irányoznak elő, 7,4 milliárd lejjel többet, mint 2025-ben, és ez az eddigi legnagyobb összeg, amit a helyi önkormányzatok támogatására szánnak.
Közel 130 online térben elkövetett csalást jelentettek a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságon 2025-ben. A legnagyobb kár összege, amelyet online csalással csaltak ki az áldozatból, több mint 500 ezer lej.
Hivatalos látogatásra Romániába érkezik csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.
Az Amerikai Egyesült Államok harci repülőgépeket és katonákat telepítene a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázisra az Iránnal fennálló háborús helyzet miatt – értesült a Digi24 hírportál különböző információs forrásokból.
Hivatalos látogatást tesz Romániában március 12-én, csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amelynek során Nicușor Dan elnökkel találkozik – értesült a Digi24 hírportál.
A 2026-os állami költségvetés tervezete 127,7 milliárd lejes, GDP-arányosan 6,2 százalékos deficitre épít – derül ki a pénzügyminisztérium által kedden közzétett dokumentumból, amely szerint 2027-re a GDP 5,1 százalékára csökken a deficit.
1 hozzászólás