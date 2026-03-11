Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában

Csütörtökön mutatják be a könyvet Marosvásárhelyen • Fotó: Csinta Samu

Csütörtökön mutatják be a könyvet Marosvásárhelyen

Fotó: Csinta Samu

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csinta Samu Ajtók kilátással című könyvét mutatják be Marosvásárhelyen a Gemma kávézóban.

Simon Virág

2026. március 11., 11:182026. március 11., 11:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Írókkal (Tompa Andrea, Visky András, Vida Gábor), színészekkel (Széles Anna, Szilágyi Enikő, Nemes Levente), lelkészekkel (Bustya János, Kovács István, Zelenák József) és Aczél Petra kommunikációs szakemberrel beszélget az élet dolgairól Csinta Samu újságíró, közíró és ezek az eszmecserék jelennek meg az Ablak a világra című kötetében.

Hirdetés

A könyvet március 12-én, csütörtökön 17.30-tól mutatják be Marosvásárhelyen, a Gemma kávézó és könyvesboltban. A szerzővel Csatlos Tünde televíziós újságíró beszélget.

korábban írtuk

Ajtók kilátással: megjelent Csinta Samu új kötete
Ajtók kilátással: megjelent Csinta Samu új kötete

Csinta Samu kapcsán legutóbb tavaly áprilisban, a Kovászna megye sporttörténetét a 18. század végétől számba vevő Háromszéki sportcsillagok kapcsán írtunk. Most az Ajtók kilátással című kötetével igyekszik eleget tenni olvasótábora elvárásainak.

Marosszék Marosvásárhely Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében

Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
Hirdetés
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt

Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emlékművénél gyűltek össze idén is mintegy háromszázan, hogy megemlékezzenek a székely szabadság napjáról. Most is átadták a prefektus képviselőjének a kiáltványt, amelyben Székelyföld területi autonómiáját kérik.

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért

A marosvásárhelyi Postaréten, a székely vértanúk emlékművénél a Fehérvári induló felcsendülésével vette kezdetét az idei székely szabadság napi nagygyűlés. Idén is több százan gyűltek össze, hogy kifejezzék a székelység autonómiaigényét.

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
2026. március 10., kedd

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
2026. március 10., kedd

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?

A műanyagszennyezés és az éghajlati változások okoznak gondokat a Maros vízgyűjtő medencében, de a felügyelő szakemberek a mezőgazdasági, háztartási és ipari szennyvizek ellen is próbálnak fellépni.

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
2026. március 10., kedd

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell

A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztálya a vonatkozó kormánydöntés alapján csökkentette az ötven és száz évnél idősebb lakások adóit. A személygépkocsik esetében helyi tanácsi határozatra van szükség.

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
2026. március 09., hétfő

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
2026. március 09., hétfő

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették

Hétezer lej értekben tulajdonított el javakat február végén egy héjjasfalvi ingatlanból a 38 éves helybéli férfi, akit hétfőn vettek őrizetbe a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
2026. március 09., hétfő

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
2026. március 09., hétfő

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség

Parkoló autónak ütközött egy részeg sofőr hétfőn hajnalban Szászrégenben, ezért 24 órás őrizetbe vették a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
2026. március 09., hétfő

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást

Kedden, március 10-én ismét megtartják Marosvásárhelyen a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezést és felvonulást, 16 órától. A rendezvényt a Székely Nemzeti Tanács szervezi.

Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást
Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást
2026. március 09., hétfő

Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást
2026. március 09., hétfő

Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében

Három házkutatást tartottak Koronka, Maroskeresztúr és Backamadaras községekben egy európai elfogatóparancs végrehajtása keretében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai március 8-án, vasárnap.

Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében
Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében
2026. március 09., hétfő

Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében
2026. március 06., péntek

Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez

Pontosítást küldött a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya a tűzoltókat ért bírálatokra, amelyek a közösségi médiában jelentek meg a pénteki, kerelőszentpáli tűzeset kapcsán.

Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez
Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez
2026. március 06., péntek

Reagált a tűzoltóság a bírálatokra, miszerint túl későn értek ki a kerelőszentpáli tűzesethez
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!