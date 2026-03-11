Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában

Csinta Samu Ajtók kilátással című könyvét mutatják be Marosvásárhelyen a Gemma kávézóban.

Írókkal (Tompa Andrea, Visky András, Vida Gábor), színészekkel (Széles Anna, Szilágyi Enikő, Nemes Levente), lelkészekkel (Bustya János, Kovács István, Zelenák József) és Aczél Petra kommunikációs szakemberrel beszélget az élet dolgairól Csinta Samu újságíró, közíró és ezek az eszmecserék jelennek meg az Ablak a világra című kötetében.

A könyvet március 12-én, csütörtökön 17.30-tól mutatják be Marosvásárhelyen, a Gemma kávézó és könyvesboltban. A szerzővel Csatlos Tünde televíziós újságíró beszélget.