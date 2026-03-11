Közúti bűncselekményeket elkövető sofőröket kapcsoltak le Hargita megyében

Gyergyószentmiklóson jogosítvány nélkül vezető, Székelykeresztúron pedig vezetéstől eltiltott sofőrt füleltek le kedden a rendőrök. Mindkettőjük ellen büntetőeljárás indult.

A Hargita megyei rendőrség sajtóirodájának tájékoztatása szerint március 10-én, kedden két, közúti bűncselekményt elkövető sofőrt azonosítottak a megye útjain.

A délelőtti órákban Gyergyószentmiklóson állították meg rutinellenőrzésre egy 35 éves, gyergyóújfalvi sofőrt, akinek – mint az igazoltatás során kiderült – nem volt gépjárművezetői engedélye. Ugyanaznap, kevéssel éjfél előtt Székelykeresztúron igazoltattak egy 34 éves, Maros megyei férfit, aki el volt tiltva a gépjárművezetéstől, ennek ellenére mégis volánhoz ült.

Hirdetés

A rendőrség mindkét járművezető ellen bűnügyi eljárást indított.