Félmillió lejes kárt is okoztak az online csalók Hargita megyében

Közel 130 online térben elkövetett csalást jelentettek a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságon 2025-ben. A legnagyobb kár összege, amelyet online csalással csaltak ki az áldozatból, több mint 500 ezer lej.

Barabás Hajnal 2026. március 10., 19:212026. március 10., 19:21

2025-ben 129 informatikai bűncselekményt jelentettek a Hargita megyei rendőrségen, ezek többsége online térben elkövetett csalás volt – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság kedden megosztott adataiból. Az ügyekben okozott kár legkisebb összege 1150 lej, míg a legnagyobb 570 307 lej volt. A leggyakoribb esetek a hamis befektetési platformokhoz kapcsolódó csalások, valamint a csalárd pénzügyi műveletek. A csalók

többnyire telefonhívásokkal, üzenetekkel, üzenetküldő alkalmazásokon vagy közösségi oldalakon keresztül veszik fel a kapcsolatot az áldozatokkal.

Az utóbbi időszakban egyre több olyan esetet jelentettek, amikor csalók ismert üzletemberek vagy politikusok képmását használták fel engedély nélkül. A közösségi médiában megjelenő szponzorált hirdetések részvény- vagy kriptovaluta-befektetéseket ígérnek, és a kezdeti befektetés többszörösének megfelelő nyereséggel kecsegtetnek. Hirdetés Az érdeklődőket gyakran olyan weboldalakra irányítják, ahol személyes adatokat kell megadniuk, illetve egy kezdeti összeget kell befizetniük. A hamis oldalak

a hitelesség látszatát kitalált „nyertesek” beszámolóival és mesterséges intelligenciával manipulált videókkal vagy képekkel erősítik.