Félmillió lejes kárt is okoztak az online csalók Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Közel 130 online térben elkövetett csalást jelentettek a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságon 2025-ben. A legnagyobb kár összege, amelyet online csalással csaltak ki az áldozatból, több mint 500 ezer lej.

Barabás Hajnal

2026. március 10., 19:212026. március 10., 19:21

2025-ben 129 informatikai bűncselekményt jelentettek a Hargita megyei rendőrségen, ezek többsége online térben elkövetett csalás volt – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság kedden megosztott adataiból. Az ügyekben okozott kár legkisebb összege 1150 lej, míg a legnagyobb 570 307 lej volt.

A leggyakoribb esetek a hamis befektetési platformokhoz kapcsolódó csalások, valamint a csalárd pénzügyi műveletek. A csalók

többnyire telefonhívásokkal, üzenetekkel, üzenetküldő alkalmazásokon vagy közösségi oldalakon keresztül veszik fel a kapcsolatot az áldozatokkal.

Az utóbbi időszakban egyre több olyan esetet jelentettek, amikor csalók ismert üzletemberek vagy politikusok képmását használták fel engedély nélkül. A közösségi médiában megjelenő szponzorált hirdetések részvény- vagy kriptovaluta-befektetéseket ígérnek, és a kezdeti befektetés többszörösének megfelelő nyereséggel kecsegtetnek.

Az érdeklődőket gyakran olyan weboldalakra irányítják, ahol személyes adatokat kell megadniuk, illetve egy kezdeti összeget kell befizetniük. A hamis oldalak

a hitelesség látszatát kitalált „nyertesek” beszámolóival és mesterséges intelligenciával manipulált videókkal vagy képekkel erősítik.

A rendőrség szerint a csalárd pénzügyi műveletek gyakran abból fakadnak, hogy a sértettek bankkártya- vagy bankszámlaadatai illetéktelenekhez kerülnek, így külföldi kereskedők felé hajtanak végre jogosulatlan kifizetéseket.

A Hargita megyei rendőrség megelőző kampányt is indított, amely az online befektetési csalások veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Több óvintézkedésre hívják fel a lakosság figyelmét:

  • Legyenek körültekintők az internet használatakor, illetve amikor ismeretlen személyektől kapnak hívást vagy üzenetet;

  • A gyanús linkek megnyitása, valamint a személyes vagy banki adatok ellenőrzés nélküli megadása komoly kockázatoknak teheti ki a felhasználókat;

  • Senkinek se adják meg bankkártyaadataikat, jelszavaikat vagy az SMS-ben kapott biztonsági kódokat, mivel a bankok és más hivatalos intézmények nem kérnek ilyen jellegű információkat telefonon, üzenetben vagy közösségi oldalakon;

  • Legyenek óvatosak az olyan befektetési ajánlatokkal szemben, amelyek gyors és rendkívül magas nyereséget ígérnek, különösen akkor, ha azokat az online térben hirdetik, vagy közszereplők képmását használják a hitelesség növelésére;

  • Minden fizetés vagy befektetés előtt alaposan ellenőrizzék az adott platform vagy weboldal hitelességét.

Amennyiben jogosulatlan tranzakciókat észlelnek, vagy felmerül a gyanú, hogy banki adataik illetéktelenekhez kerültek, azonnal értesítsék bankjukat a kártya letiltása érdekében, és tegyenek bejelentést a legközelebbi rendőrségen.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
