A legtöbb játékteremben nyerőgépek működnek
Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.
Miután egy nemrég megjelent törvénymódosítás előírása szerint az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatóknak az országos licenc mellett működési engedélyt is kell beszerezniük attól a helyi önkormányzattól, amelynek területén tevékenységüket folytatják, ezeket helyi határozatokkal korlátozni vagy tiltani is lehet.
A köznyelvben játéktermeknek nevezett helyeken elsősorban nyerőgépek üzemelnek, sok esetben
Csíkszeredában is számos ilyen játékterem működik, korábban több esetben tömbházak földszinti helyiségeiben is nyitottak ilyeneket, ahol az éjszakába nyúló hangoskodás és zene zavarta a lakókat. Korodi Attila polgármester lapunknak azt mondta,
miután a jogszabály az önkormányzat jóváhagyását is előírja. Ugyanakkor az ipari-szolgáltatási övezetekkel kapcsolatban is döntést kell hozni – ez az önkormányzati képviselő-testülettel, illetve, ha szükséges, külsős szakemberekkel, érdekeltekkel, városlakókkal egyeztetve születik majd meg. Kérdésünkre megerősítette, az is egy lehetőség, hogy teljesen kitiltsák a városból az ilyen típusú szerencsejátékokat, ez az egyeztetések eredményétől függ.
„Két kérdés merül fel. Az egyik, hogy
Erre még nincs válasz, és a döntést nem is szabad elhamarkodni, nincs határidő rá” – hangsúlyozta az elöljáró.
Hozzátette, egyértelmű, hogy minél kevesebb esélyt kell adni arra, hogy az emberek számára ez szenvedélybetegséggé váljon, mert sok család küszködik ezzel a gonddal, de el kell ismerni, hogy online ez már javában zajlik. Ugyanakkor azt is meg kell vitatni, hogy mihez kezdjen a város a nyugati ipari övezetben – mutatott rá.
