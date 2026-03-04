Rovatok
Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?

A legtöbb játékteremben nyerőgépek működnek • Fotó: Borbély Fanni

A legtöbb játékteremben nyerőgépek működnek

Fotó: Borbély Fanni

Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.

Kovács Attila

2026. március 04., 10:472026. március 04., 10:47

Miután egy nemrég megjelent törvénymódosítás előírása szerint az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatóknak az országos licenc mellett működési engedélyt is kell beszerezniük attól a helyi önkormányzattól, amelynek területén tevékenységüket folytatják, ezeket helyi határozatokkal korlátozni vagy tiltani is lehet.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A köznyelvben játéktermeknek nevezett helyeken elsősorban nyerőgépek üzemelnek, sok esetben

ezeket sportfogadó-irodákban, valamint bárokban is elhelyezik.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszeredában is számos ilyen játékterem működik, korábban több esetben tömbházak földszinti helyiségeiben is nyitottak ilyeneket, ahol az éjszakába nyúló hangoskodás és zene zavarta a lakókat. Korodi Attila polgármester lapunknak azt mondta,

a lakóövezetekben, városközpontban biztos, hogy nem lesz helyük az ilyen játéktermeknek,

miután a jogszabály az önkormányzat jóváhagyását is előírja. Ugyanakkor az ipari-szolgáltatási övezetekkel kapcsolatban is döntést kell hozni – ez az önkormányzati képviselő-testülettel, illetve, ha szükséges, külsős szakemberekkel, érdekeltekkel, városlakókkal egyeztetve születik majd meg. Kérdésünkre megerősítette, az is egy lehetőség, hogy teljesen kitiltsák a városból az ilyen típusú szerencsejátékokat, ez az egyeztetések eredményétől függ.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Két kérdés merül fel. Az egyik, hogy

Idézet
teljes kitiltás esetén ez át tud-e menni valamilyen törvénytelen tevékenységbe, vagy a szolgáltatói övezetben hagyunk valahol egy szelepet.

Erre még nincs válasz, és a döntést nem is szabad elhamarkodni, nincs határidő rá” – hangsúlyozta az elöljáró.

Hozzátette, egyértelmű, hogy minél kevesebb esélyt kell adni arra, hogy az emberek számára ez szenvedélybetegséggé váljon, mert sok család küszködik ezzel a gonddal, de el kell ismerni, hogy online ez már javában zajlik. Ugyanakkor azt is meg kell vitatni, hogy mihez kezdjen a város a nyugati ipari övezetben – mutatott rá.

korábban írtuk

Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen
Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen

Korlátozni kívánja a városban működő játéktermek számát Székelyudvarhely önkormányzata, a döntés meghozatala előtt nyilvános vita keretében kérik ki a közösség véleményét.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
