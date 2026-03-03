Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson

Európai uniós támogatással további osztálytermeket, tornatermet, mosodát építenek az egyik csíkkozmási iskola mellé, ugyanakkor felújítanak két iskolaépületet. A projekt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását is támogatja.

Összetett, nemcsak építkezésre, felújításra, hanem a hátrányos helyzetű közösségekből érkező diákok felzárkóztatását segítő programokat is tartalmazó európai uniós projekt finanszírozási szerződését írta alá nemrég Csíkkozmás polgármestere, Szántó László. Mint a községvezető kérdésünkre elmondta,

ezért szükséges volt a dr. Boga Alajos nevét viselő iskola bővítése. Ugyanakkor, mivel az 1–4. osztályosok külön épületben tanulnak, a tornateremtől közel 1 kilométeres távolságra, az oda-vissza út a szünetek rovására megy, azért igyekeztek pályázni, hogy még két tanteremmel és egy tornateremmel bővítsék ki ezt a régi iskolaépületet.

A lehetőségek és a pályázati kiírások függvényében igyekeztek kezelni ezt az igényt, ugyanakkor összekapcsolták a szociális téren jelentkező kihívással is, mert sok a hátrányos helyzetű diák – elevenítette fel a községvezető. Így