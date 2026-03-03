Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson

Felújítják és bővítik az iskolaépületet
Fotó: Kovács Attila
Európai uniós támogatással további osztálytermeket, tornatermet, mosodát építenek az egyik csíkkozmási iskola mellé, ugyanakkor felújítanak két iskolaépületet. A projekt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását is támogatja.
Összetett, nemcsak építkezésre, felújításra, hanem a hátrányos helyzetű közösségekből érkező diákok felzárkóztatását segítő programokat is tartalmazó európai uniós projekt finanszírozási szerződését írta alá nemrég Csíkkozmás polgármestere, Szántó László. Mint a községvezető kérdésünkre elmondta,
ezért szükséges volt a dr. Boga Alajos nevét viselő iskola bővítése. Ugyanakkor, mivel az 1–4. osztályosok külön épületben tanulnak, a tornateremtől közel 1 kilométeres távolságra, az oda-vissza út a szünetek rovására megy, azért igyekeztek pályázni, hogy még két tanteremmel és egy tornateremmel bővítsék ki ezt a régi iskolaépületet.
A lehetőségek és a pályázati kiírások függvényében igyekeztek kezelni ezt az igényt, ugyanakkor összekapcsolták a szociális téren jelentkező kihívással is, mert sok a hátrányos helyzetű diák – elevenítette fel a községvezető. Így
Ugyanakkor az 5–8. osztályosoknak helyet adó iskolaépület felújítását is bevették a projektbe.
Így a projekt tartalmazza
két, több mint száz éves iskolaépület teljes felújítását és bővítését két osztályteremmel,
korszerű felszereltség biztosítását,
valamint a tornaterem és a mosodának is helyet adó épület elkészítését.
Ezek mellett több olyan programot is szerveznek, amelyek oktató-nevelő jelleggel hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatását segítik elő – tudtuk meg. A Központi Régió Program több mint 23 millió lejt biztosít a projekt számára, amelyhez a községnek több mint 4 millió lejes önrésszel kell hozzájárulnia.
Az 1–4. osztályosok oktatása 1875-ben épült iskolában zajlik
Fotó: Kovács Attila
Szántó László szerint most a közbeszerzési eljárás előkészítése következik, amelyet tervezés és kivitelezés érdekében írnak ki, jövő év tavaszára szeretnének eljutni addig, hogy a licit befejeztével a szükséges jóváhagyások beszerzése, és a műszaki tervek elkészítése után ki lehessen adni az építési engedélyt, majd munkához tudjon látni a kivitelező.
A polgármester úgy látja, korábban is le tudják zárni, ez viszont attól függ, hogy az önkormányzat mikor, és milyen körülmények között tudja biztosítani a szükséges önrészt.
