Szociális kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában, ahol számítani kell a gyerekzsivajra is

Fotó: Borbély Fanni

Gyerekbarát kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában. A hely szociális vállalkozásként működik, hiszen hátrányos helyzetű emberek dolgoznak ott, ugyanakkor a profit kilencven százalékát szociális jellegű programokra fordítják vissza.

Érdekes vállalkozásba fogott Csíkszeredában egy házaspár, akik szociális alapon működő kávézót és tejivót nyitottak csütörtökön a Petőfi Sándor utca 47. szám alatt. „Az ötlet onnan indult, hogy a városban kevés olyan hely van, ahová a szülők nyugodtan beülhetnek kisgyerekkel" – jelezte a Székelyhonnak Kicsi István, a vállalkozást alapító házaspár egyik tagja, hozzátéve, a kávézó elsősorban családokat céloz meg, de nem csak, hiszen

minden korosztály számára nyitott, csak számolni kell az esetleges gyerekzsivajjal is.

Gyerekbarát jellegét mi sem bizonyítja jobban, hogy a tágas és világos kávézóhely része egy gyermeksarok különböző játékokkal felszerelve. Ugyanakkor a másik felében egy könyvespolcot is felállítottak, ahonnan majd lehetőség lesz könyveket vásárolni.

Üzleti modell a közösség szolgálatában A létesítményt 61 ezer eurós európai uniós támogatásból valósították meg, a feltételek között szerepelt, hogy hátrányos helyzetűeket alkalmazzanak, és az is, hogy a nyereségük 90 százalékát szociális jellegű célokra fordítsák vissza. Azt tervezik, hogy havonta egy alkalommal különböző tematikájú közösségi rendezvényeket, beszélgetős esteket, filmvetítést szervezzenek. Pénteken tartják az első ilyen estet, amelynek a témája a házasság lesz. A rendezvényekre előzetesen regisztrálni kell a korlátozott számú helykapacitás miatt.

„A keresztény értékekre épülő kávézó neve 2S. (Kettőspont), azért neveztük el így, mert a kettőspont után valami jó következik.

A kettősséget hordozza a tej és a kávé, a gyerek és felnőtt, mindkettő nagyon fontos”

– magyarázta a vállalkozó. Éppen ezért nemcsak kávézóként, hanem tejivóként is működik a hely, ahol különböző tejtermékeket és szendvicseket, péktermékeket is kínálnak majd a kávék mellé.

Tágas gyermeksarok várja a családokat a szociális vállalkozásként működő új csíkszeredai kávézóban Fotó: Borbély Fanni

