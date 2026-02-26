Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen

Három utca és két jelentős középület modernizálási terveit hagyták jóvá a székelyudvarhelyi tanácsosok a februári ülésükön, csütörtökön. Mindemellett a helyi adók esetleges csökkentéséről is szó esett.

A napirendi pontok tárgyalását megelőzően Szakács-Paál István polgármester közölte, nem volt hiábavaló az adócsökkentések érdekében zajló aláírásgyűjtés Székelyudvarhelyen (közel tízezren írták alá a petíciót, amelyet az elöljáró többedmagával eljuttatott Bukarestbe). Az RMDSZ ugyanis adócsökkentéssel kapcsolatos javaslattal állt elő, amely szerint:

25 százalékkal kevesebbet kellene fizetni a 100 évnél idősebb épületek esetében,

15 százalékkal csökkenne az épületadó az 50 és 100 év közötti ingatlanoknál,

a fogyatékkal élők, betegségük súlyosságának függvényében 25–50 százalékos kedvezményt kapnának a gépjármű- és ingatlanadóikra,

az önkormányzatok ugyanakkor bizonyos határokon belül csökkenthetik a gépjárműadókat.

Azt azonban tudni kell, hogy ezekről javaslatokról döntenie kell még a kormánynak. Magyarázatként megjegyezzük, Ilie Bolojan miniszterelnök szerint a kormány kész megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok visszatérhessenek a törvényben rögzített minimális gépjárműadószinthez, miután több településen az új szabályozás magasabb adókulcsot eredményezett, mint amit a kabinet előírt.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az adóemelés vagy -csökkentés lehetősége alapvetően helyi hatáskör kellene legyen, ezért a korrekciót még az állami költségvetés elfogadása előtt szeretnék tisztázni. Bolojan szerint ez azt feltételezné, hogy lehetővé tennék az önkormányzatok számára, hogy a