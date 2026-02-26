Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi Iskola utcában eltűnik a kockakő
Három utca és két jelentős középület modernizálási terveit hagyták jóvá a székelyudvarhelyi tanácsosok a februári ülésükön, csütörtökön. Mindemellett a helyi adók esetleges csökkentéséről is szó esett.
A napirendi pontok tárgyalását megelőzően Szakács-Paál István polgármester közölte, nem volt hiábavaló az adócsökkentések érdekében zajló aláírásgyűjtés Székelyudvarhelyen (közel tízezren írták alá a petíciót, amelyet az elöljáró többedmagával eljuttatott Bukarestbe). Az RMDSZ ugyanis adócsökkentéssel kapcsolatos javaslattal állt elő, amely szerint:
25 százalékkal kevesebbet kellene fizetni a 100 évnél idősebb épületek esetében,
15 százalékkal csökkenne az épületadó az 50 és 100 év közötti ingatlanoknál,
a fogyatékkal élők, betegségük súlyosságának függvényében 25–50 százalékos kedvezményt kapnának a gépjármű- és ingatlanadóikra,
az önkormányzatok ugyanakkor bizonyos határokon belül csökkenthetik a gépjárműadókat.
Azt azonban tudni kell, hogy ezekről javaslatokról döntenie kell még a kormánynak. Magyarázatként megjegyezzük, Ilie Bolojan miniszterelnök szerint a kormány kész megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok visszatérhessenek a törvényben rögzített minimális gépjárműadószinthez, miután több településen az új szabályozás magasabb adókulcsot eredményezett, mint amit a kabinet előírt.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az adóemelés vagy -csökkentés lehetősége alapvetően helyi hatáskör kellene legyen, ezért a korrekciót még az állami költségvetés elfogadása előtt szeretnék tisztázni. Bolojan szerint ez azt feltételezné, hogy lehetővé tennék az önkormányzatok számára, hogy a
Kakassy Norbert RMDSZ-es önkormányzati képviselő arra kért mindenkit, hogy március 31-ig fizessék be az adójukat, hogy biztosan jogosultak legyenek a tízszázalékos kedvezményre. Előfordulhat ugyanis, hogy az említett csökkentésekkel kapcsolatos döntés meghozatala elhúzódik. Megjegyezte,
Fontos volt a Sziget utcai rendelők energiahatékonysági felújításáról szóló tervek elfogadása. Kovács Attila, a polgármesteri hivatal beruházási osztályának vezetője kifejtette, egyebek mellett hőszigetelik az épület homlokzatát, cserélik az ajtókat és az ablakokat, korszerűsítik a fűtésrendszert, valamint napkollektorokat szerelnek fel. A beruházás összértéke 2,1 millió lej.
Hasonló dokumentumok készültek el a Csillagvár óvoda modernizálása érdekében is: hőszigetelni fogják az épület homlokzatát és a tetőzetét, teljesen megújul a fűtésrendszer és a melegvíz-hálózat, napkollektorokat szerelnek fel, korszerűsítik a villamos hálózatot és fejlesztik a tűzvédelmi rendszert. A projekt összértéke 7,4 millió lej.
A képviselők mindkét esetben jóváhagyták a tervezeteket.
Elkészültek a beavatkozási tervek (DALI) az Iskola, a Fások és a Margaréta utcák modernizálására, amelyek megvalósítását az Anghel Saligny-programban megnyert pályázatból finanszírozzák.
A Fások utca esetében mindkét oldalon lesz járda, valamint 21 parkolót is kialakítanak. A beruházás értéke 1,9 millió lej, 130 ezer lejes önrésszel.
A Margaréta utcát 8 méteresre szélesítik ki, és mindkét oldalán járda lesz. A megvalósítás összértéke 2,4 millió lej, ennek 20 százaléka önrész.
Az egyirányú Iskola utcában felszedik a kockaköveket, az úttestet le fogják aszfaltozni, a járdán pedig andezitlapok lesznek. Ez esetben 1,3 millió lejt költenek a munkálatra és 50 ezer lejes önrészt kell kifizetni.
A projektek megvalósítását jövő évben tervezik.
Elkészültek a beavatkozási tervek az Iskola, a Fások és a Margaréta utcák modernizálására
Módosítania kellett az önkormányzatnak a tavalyi húszmillió lejes hitelfelvételről szóló határozatát, hiszen a betervezett öt európai uniós projekt önrészének finanszírozása helyett csak kettő esetében (nagy mobilitási terv, Székelytámadt vár) kapott jóváhagyást a várost. Így 13,5 millió lejes kölcsönre lett volna jogosult. Az előterjesztők azt kérték, hogy a fennmaradó 6,5 millió lejes hitelt is felvehessék, ám azt az említett két projektre fordítják majd.
Meg fog újulni a Margeréta utca is
