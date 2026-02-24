Színészek és táncosok mesélnek a barátság erejéről Székelyudvarhelyen

A Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely közös produkciója egyszerre szól gyerekeknek és felnőtteknek
Fotó: Olti Angyalka
A barátság erejéről szól a Barátságunk története című új mesejáték, amelyet a Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely közösen visz színpadra Székelyudvarhelyen. Az összművészeti előadás bemutatóját szombaton tartják.
Györfi Csaba rendező és Szabó Attila író-dramaturg olyan mesejátékot tervezett, amely arra próbál rávezetni, hogy ebben a zsúfolt világban a gyerekeknek mennyire fontos, hogy legyen egy társuk – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.
A darab alaptörténete szerint két 90 éves ember tekint vissza közös életútjára, az idős főszereplők a mennyország kapujában idézik fel barátságuk történetét. Az előadás a táncot, zenét, prózát, éneket és a bábművészetet ötvözi.
bemutatva azokat a konfliktusokat, amelyek próbára tették kapcsolatukat, de amelyeken túllépve meg tudtak maradni egymásnak igaz barátként. A produkciót elsősorban hatéves kortól ajánlják, de az alkotók szerint a játékosság és a rétegzettség miatt a nagyobb gyerekek és a felnőttek számára is élvezhető lesz.
Fotó: Olti Angyalka
Nagy Pál, a színház igazgatója kiemelte: a produkció része az intézmény évtizedek óta működő gyerekbérletes programjának, amelynek idén mintegy 2800 bérletes gyereknézője van, a jegyvásárlókkal együtt pedig
A Barátságunk története előadásait március 9-én, 12-én és 31-én, április 1-jén, valamint május 29-én játsszák, és a tervek szerint a környéken is turnéznak majd vele.
A látványvilág megteremtése komoly kihívást jelentett, hiszen a történet több korszakon vezet végig. A jelmezeket a nagyváradi Cristina Breteanu, a bábokat Majoros Gyula tervezte, a dramaturgiai munkát Vass Szandi segítette, a zenét Pál Attila szerezte.
Nagy Pál színházigazgató, Györfi Csaba rendező és Orendi István, a táncműhely vezetője
Fotó: Olti Angyalka
Orendi István, a néptáncműhely igazgatója hozzátette, már tavaly megfogalmazódott a gyerekelőadás gondolata, és a színház együttműködésével szerették volna megvalósítani. Györfi Csaba szerint a színészek és a táncosok együttműködése újabb bizonyítéka annak, hogy
A szombati előadás 17 órakor kezdődik az Udavrhely Néptáncegyüttes székhelyén, a mozi épületében (II. Rákóczi Ferenc utca 5.). A családi bemutató a gyerekek számára ingyenes, a kísérő felnőttek kedvezményes jeggyel vehetnek részt az előadáson, ezzel is ösztönözve a közös családi színházlátogatást.
