Színészek és táncosok mesélnek a barátság erejéről Székelyudvarhelyen

A Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely közös produkciója egyszerre szól gyerekeknek és felnőtteknek

A barátság erejéről szól a Barátságunk története című új mesejáték, amelyet a Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely közösen visz színpadra Székelyudvarhelyen. Az összművészeti előadás bemutatóját szombaton tartják.

László Ildikó 2026. február 24., 13:042026. február 24., 13:04

Györfi Csaba rendező és Szabó Attila író-dramaturg olyan mesejátékot tervezett, amely arra próbál rávezetni, hogy ebben a zsúfolt világban a gyerekeknek mennyire fontos, hogy legyen egy társuk – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. Hirdetés A darab alaptörténete szerint két 90 éves ember tekint vissza közös életútjára, az idős főszereplők a mennyország kapujában idézik fel barátságuk történetét. Az előadás a táncot, zenét, prózát, éneket és a bábművészetet ötvözi.

A visszatekintés csecsemőkortól öregkorig követi végig a két barát életét,

bemutatva azokat a konfliktusokat, amelyek próbára tették kapcsolatukat, de amelyeken túllépve meg tudtak maradni egymásnak igaz barátként. A produkciót elsősorban hatéves kortól ajánlják, de az alkotók szerint a játékosság és a rétegzettség miatt a nagyobb gyerekek és a felnőttek számára is élvezhető lesz.

Fotó: Olti Angyalka

Nagy Pál, a színház igazgatója kiemelte: a produkció része az intézmény évtizedek óta működő gyerekbérletes programjának, amelynek idén mintegy 2800 bérletes gyereknézője van, a jegyvásárlókkal együtt pedig

háromezer fölötti szervezett nézőszámra számítanak.

A Barátságunk története előadásait március 9-én, 12-én és 31-én, április 1-jén, valamint május 29-én játsszák, és a tervek szerint a környéken is turnéznak majd vele. A látványvilág megteremtése komoly kihívást jelentett, hiszen a történet több korszakon vezet végig. A jelmezeket a nagyváradi Cristina Breteanu, a bábokat Majoros Gyula tervezte, a dramaturgiai munkát Vass Szandi segítette, a zenét Pál Attila szerezte.

Nagy Pál színházigazgató, Györfi Csaba rendező és Orendi István, a táncműhely vezetője Fotó: Olti Angyalka

Orendi István, a néptáncműhely igazgatója hozzátette, már tavaly megfogalmazódott a gyerekelőadás gondolata, és a színház együttműködésével szerették volna megvalósítani. Györfi Csaba szerint a színészek és a táncosok együttműködése újabb bizonyítéka annak, hogy

a két társulat közös munkája – ahogyan korábban a Parasztopera esetében is – termékeny és inspiráló.