Többlépcsős árvízvédelmi rendszert építenek a Korond-patakon

A kormány jóváhagyta a Korond-patakon épülő árvízvédelmi rendszer gazdasági és műszaki tervét csütörtöki ülésén. A települést védő gát- és záportározó-rendszer 332 millió lejből fog megépülni, amelyet állami forrásból biztosítanak.

Székelyhon 2026. február 19., 15:512026. február 19., 15:51

A vízügyi szakemberek által tervezett komplex rendszer egy 12 méteres gátból, záportározóból, föld alatti vízelvezető csatornából, valamint a Korond-patak medrének szabályozásából és eltereléséből áll, ezáltal többlépcsős árvízvédelmi beavatkozást tesz lehetővé. Nagyobb árhullám esetén működésbe lép a záportározó rendszer,

vészhelyzet esetén pedig akár teljesen le lehet zárni a Sószorost a beáramló víz elől.

„Hússzú távú védelmet fog nyújtani Parajdnak az az árvízvédelmi rendszer, amelyet a vízügyi szakemberek terveztek" – emelte ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, hozzátette, fontosnak tartják a lakosság tájékoztatását, ezért jövő pénteken bemutatják az elfogadott terveket, az építkezés ütemtervét, valamint a beruházás szerepét a település árvízvédelmében és egy újabb környezetvédelmi katasztrófa megelőzésében. Kiemelte,

mindez nem váltja ki a Salrom bányavállalat felelősségét és feladatát.

„Továbbra is kötelessége elvégezni azokat a munkálatokat, amelyek a Sószorosban csökkentik a környezetvédelmi kockázatot, és megvédik a bánya területét” – idézi az RMDSZ Tánczos Barna nyilatkozatát.