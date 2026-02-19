Többlépcsős árvízvédelmi rendszert építenek a Korond-patakon

Fotó: Pinti Attila
A kormány jóváhagyta a Korond-patakon épülő árvízvédelmi rendszer gazdasági és műszaki tervét csütörtöki ülésén. A települést védő gát- és záportározó-rendszer 332 millió lejből fog megépülni, amelyet állami forrásból biztosítanak.
A vízügyi szakemberek által tervezett komplex rendszer egy 12 méteres gátból, záportározóból, föld alatti vízelvezető csatornából, valamint a Korond-patak medrének szabályozásából és eltereléséből áll, ezáltal többlépcsős árvízvédelmi beavatkozást tesz lehetővé. Nagyobb árhullám esetén működésbe lép a záportározó rendszer,
„Hússzú távú védelmet fog nyújtani Parajdnak az az árvízvédelmi rendszer, amelyet a vízügyi szakemberek terveztek” – emelte ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, hozzátette, fontosnak tartják a lakosság tájékoztatását, ezért jövő pénteken bemutatják az elfogadott terveket, az építkezés ütemtervét, valamint a beruházás szerepét a település árvízvédelmében és egy újabb környezetvédelmi katasztrófa megelőzésében.
Kiemelte,
„Továbbra is kötelessége elvégezni azokat a munkálatokat, amelyek a Sószorosban csökkentik a környezetvédelmi kockázatot, és megvédik a bánya területét” – idézi az RMDSZ Tánczos Barna nyilatkozatát.
Az állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába tavaly május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.
Elakadt kamionok nehezítik a közlekedést a 13A jelzésű országút Máréfalva és Kápolnásfalu közötti szakaszán, a Cekend-tető közelében.
Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.
Egy középfeszültségű vezeték meghibásodása okozta a múlt héten Székelyudvarhely jó részén tapasztalt rövid áramszüneteket, áramingadozásokat.
Noha gazdaságilag értéktelenné válnak a harkályok által odvasra fúrt fák, ökológiai szempontból nagyon hasznosak. Az üregekbe ugyanis kártevőket pusztító énekesmadarak, illetve akár vadmacskák is beköltözhetnek.
Felrobbant egy kempinggázpalack egy székelyudvarhelyi erkélyen vasárnap délután.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet szombaton Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat.
Bár a papírmunka egy részén már túl vannak az érintett önkormányzatok, a 27-es községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának leaszfaltozása idén elmarad. A forráshiány és a folyamatban lévő beruházások befejezése most fontosabb.
Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.
A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.
