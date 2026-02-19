Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán

A Walt Disney-féle Pinokkió-rajzfilmnek egyféle parafrázisa is az előadás.
Világszerte ismert történetet választott új bemutatójához a Háromszék Táncszínház: Carlo Collodi Pinokkiója kel életre a tánc nyelvén. Ez az első alkalom, hogy a magyar nyelvterületen ilyen táncszínházi formában állítják színpadra a fabábú kalandjait.
Carlo Collodi örökérvényű meséjét a Háromszék Táncszínház élő zenével, látványos táncokkal és rengeteg játékos meglepetéssel kelti életre, újraértelmezve a főhős kalandjait. A Tapasztó Ernő rendezésében, Farkas Tamás koreografálásában készülő új gyermekelőadást február 26-án este 7 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön.
Bakcsi Kata jelmez-, díszlet- és látványtervezőnek köszönhetően elragadóan színes az előadás.
A bemutatót megelőzően, sajtótájékoztatón nyerhettünk betekintést a kulisszatitkokba: rendhagyó módon a próbafolyamat egy látványos táncjelenetének is nézői lehettünk. Tapasztó Ernő rendezőnek saját bevallása szerint nagy kihívás volt, hogy Pinokkió hosszú klasszikus történetét színpadra vigye.
Tapasztó Ernő rendező.
Végül inkább csak elemei maradtak meg a történetnek, de azáltal, hogy interaktív mozzanatokkal, a közönség összetételéhez is igazodó módon rendezte meg az előadást,
sikerül örömöt szerezni nekik és megszerettetni velük a színházat.
Fazakas Levente, a darab zeneszerzője elmondta, a megszokott gyakorlattal ellentétben ezúttal nem a zene született meg hamarabb, hanem folyamatos közös munka volt a táncosokkal, rendezővel, koreográfussal,
Fazakas Levente, az előadás zeneszerzője
Nem is ragaszkodtak foggal-körömmel a népzenéhez, változatos hangszereléssel, hangzáseffektekkel dúsították az összművészeti előadást, igyekezvén a különböző karaktereket sajátos dallamokkal jellemezni.
de igazodnak a zenéhez, tudtuk meg Farkas Tamás koreográfustól.
Az alkotó stáb a sajtótájékoztatón
„A társulat műsorpolitikájában nagyon hangsúlyosan jelen vannak a gyermekelőadások” – nyomatékosította Sípos Noémi, a táncszínház aligazgatója.
Az együttes igazgatója, Virág Endre elmondta, első alkalom, hogy nem magyar meseírót, témát idéznek meg. A mese 145 éves, a szerző születésének pedig éppen idén van a 200. évfordulója, de ez csak véletlen egybeesés.
Az intézmény egy új kezdeményezést is indított: kérdőíves módszerrel szeretnék felmérni a nézői igényeket. A rajongókat arra kérik, hogy töltsék ki a kérdőíveket a közösségi oldalaikon vagy az előadások helyszínén, segítve ezzel a jövőbeli műsorpolitika alakítását.
Virág Endre igazgató szerint a folklór- és táncszínházi előadások mellett a gyermekelőadások is kezdettől fogva részei az együttes repertoárjának.
Sípos Noémi aligazgató.
Farkas Tamás koreográfus
