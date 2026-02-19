Rovatok
Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán

A Walt Disney-féle Pinokkió-rajzfilmnek egyféle parafrázisa is az előadás. • Fotó: Tuchiluș Alex

A Walt Disney-féle Pinokkió-rajzfilmnek egyféle parafrázisa is az előadás.

Fotó: Tuchiluș Alex

Világszerte ismert történetet választott új bemutatójához a Háromszék Táncszínház: Carlo Collodi Pinokkiója kel életre a tánc nyelvén. Ez az első alkalom, hogy a magyar nyelvterületen ilyen táncszínházi formában állítják színpadra a fabábú kalandjait.

Bodor Tünde

2026. február 19., 16:202026. február 19., 16:20

Carlo Collodi örökérvényű meséjét a Háromszék Táncszínház élő zenével, látványos táncokkal és rengeteg játékos meglepetéssel kelti életre, újraértelmezve a főhős kalandjait. A Tapasztó Ernő rendezésében, Farkas Tamás koreografálásában készülő új gyermekelőadást február 26-án este 7 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön.

Bakcsi Kata jelmez-, díszlet- és látványtervezőnek köszönhetően elragadóan színes az előadás. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Bakcsi Kata jelmez-, díszlet- és látványtervezőnek köszönhetően elragadóan színes az előadás.

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy klasszikus mese újjászületése táncban és zenében

A bemutatót megelőzően, sajtótájékoztatón nyerhettünk betekintést a kulisszatitkokba: rendhagyó módon a próbafolyamat egy látványos táncjelenetének is nézői lehettünk. Tapasztó Ernő rendezőnek saját bevallása szerint nagy kihívás volt, hogy Pinokkió hosszú klasszikus történetét színpadra vigye.

Tapasztó Ernő rendező. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Tapasztó Ernő rendező.

Fotó: Tuchiluș Alex

Végül inkább csak elemei maradtak meg a történetnek, de azáltal, hogy interaktív mozzanatokkal, a közönség összetételéhez is igazodó módon rendezte meg az előadást,

azt reméli, eléri a katartikus hatást, a táncszínházi élmény beszippantja a nézőket,

sikerül örömöt szerezni nekik és megszerettetni velük a színházat.

Alkotói folyamat és különleges megoldások

Fazakas Levente, a darab zeneszerzője elmondta, a megszokott gyakorlattal ellentétben ezúttal nem a zene született meg hamarabb, hanem folyamatos közös munka volt a táncosokkal, rendezővel, koreográfussal,

minden jelenethez és hangulathoz hozzá igazították a zenét.

Fazakas Levente, az előadás zeneszerzője • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fazakas Levente, az előadás zeneszerzője

Fotó: Tuchiluș Alex

Nem is ragaszkodtak foggal-körömmel a népzenéhez, változatos hangszereléssel, hangzáseffektekkel dúsították az összművészeti előadást, igyekezvén a különböző karaktereket sajátos dallamokkal jellemezni.

A táncok is innovatívak, bár a hagyományos mozgásformákra alapoznak,

de igazodnak a zenéhez, tudtuk meg Farkas Tamás koreográfustól.

Az alkotó stáb a sajtótájékoztatón • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az alkotó stáb a sajtótájékoztatón

Fotó: Tuchiluș Alex

„A társulat műsorpolitikájában nagyon hangsúlyosan jelen vannak a gyermekelőadások” – nyomatékosította Sípos Noémi, a táncszínház aligazgatója.

Hirdetés

Az együttes igazgatója, Virág Endre elmondta, első alkalom, hogy nem magyar meseírót, témát idéznek meg. A mese 145 éves, a szerző születésének pedig éppen idén van a 200. évfordulója, de ez csak véletlen egybeesés.

Elsősorban a magyar közönségnek szánták az előadást, de ősztől akár román gyerekek számára is elérhetővé teszik.

Az intézmény egy új kezdeményezést is indított: kérdőíves módszerrel szeretnék felmérni a nézői igényeket. A rajongókat arra kérik, hogy töltsék ki a kérdőíveket a közösségi oldalaikon vagy az előadások helyszínén, segítve ezzel a jövőbeli műsorpolitika alakítását.

Virág Endre igazgató szerint a folklór- és táncszínházi előadások mellett a gyermekelőadások is kezdettől fogva részei az együttes repertoárjának. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Virág Endre igazgató szerint a folklór- és táncszínházi előadások mellett a gyermekelőadások is kezdettől fogva részei az együttes repertoárjának.

Fotó: Tuchiluș Alex

Sípos Noémi aligazgató. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Sípos Noémi aligazgató.

Fotó: Tuchiluș Alex

Farkas Tamás koreográfus • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Farkas Tamás koreográfus

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy Színház Előadás Kultúra Tánc
