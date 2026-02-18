Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet

A váratlan fordulatokban bővelkedő darab Bélai Marcel rendezésében lesz bemutatva
Fotó: Tamási Áron Színház/Facebook
Lev Birinszkij 1912-ben napvilágot látott komikus-szatirikus, váratlan fordulatokban bővelkedő művéből készül előadás a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. A Bolondok tánca című darab Bélai Marcel rendezésében kerül bemutatásra február 23-án.
Az emberi érdeket, a hiábavalóságot és az igazságkeresést középpontba állító Bolondok tánca című előadást még a szokott helyen mutatják be, de hamarosan költöznie kell a színháznak. A részletekről a premiert megelőző sajtótájékoztatón számoltak be.
Lev Birinszkij műve az 1905-ös orosz forradalom után mindössze hét évvel látott napvilágot. Bélai Marcel rendező szerint a szerző kifürkészhetetlen, szinte fantomszerű élete bizonyos szempontból visszaköszön a Bolondok táncában is.
A darab ugyanis több szálon fut, amelyben a szereplők néha egymás mellett elbeszélve, máskor egymást segítve próbálják érvényesíteni a saját érdekeiket, és ezzel közben egymásnak vagy épp saját maguknak tesznek keresztbe.
– fogalmazott.
A Bolondok tánca című előadás bemutatója február 23-án este hét órától lesz
Fotó: Tuchiluș Alex
A darab 1905-ben játszódik, a forradalom idején, egy olyan világban, ahol az emberek az igazságot keresik. Csakhogy ezt az igazságkeresést a szerző groteszk módon, önmeghasonuló embereken keresztül mutatta meg – magyarázta a rendező –, ami
„Egyetlen ideált se szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn, a felhők között. Úgy hat, és úgy él” – idézett Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Bélai Marcel, kifejtve, hogy az emberi természet és az ideák között ellentmondásosság érezhető a színdarabban is.
Pál Ferenczi Gyöngyi: az előadásban semmi és senki nem az, aminek és akinek látszik
Fotó: Tuchiluș Alex
Pál Ferenczi Gyöngyi az előadásban Nyikita szerepét játssza, és véleménye szerint a társulat igazán örült a darabválasztásnak. Amint mondta, az előadásban semmi és senki nem az, aminek és akinek látszik, a leleplezések sorozata pedig izgalmas a közönségnek, ugyanakkor a színészeknek is „Pregnánsan tudja érzékeltetni, amit mindannyian érzünk a napjainkban:
– mutatott rá.
Korodi Janka szerint fontos, hogy megőrizzék a szöveg eredeti súlyát, és ne játsszák túl
Fotó: Tuchiluș Alex
A titkárt alakító Korodi Janka szerint közös tanulási folyamat volt az, hogy ráérezzenek a szöveg természetére, megőrizzék az egyensúlyt a komikum és komolyság között. „Rá kellett éreznünk arra, hogy ne játsszunk rá, ne adjunk hozzá felesleges dolgokat, ami által elveszti a súlyát, hanem hagyjuk meg önmagában azt, ami le van írva” – fogalmazott.
Kónya-Ütő Bence a szöveg tiszteletben tartásával választotta ki hangokat, zenéket
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezt a gondolatot erősítette meg Kónya-Ütő Bence színművész, aki ezúttal „csak” zeneszerzőként vesz részt az előadás színpadra állításában. Elmondása szerint olyan zenei világot próbált létrehozni, ami tiszteletben tartja a szöveget.
Szabó Zsuzsi szerint a díszlet megtartja és segíti az előadás dinamikáját
Fotó: Tuchiluș Alex
A díszletben rengeteg ajtó és nyílás van, vagyis az események mindig valaki és valami mögött zajlanak. Szőke Zsuzsi látványtervező szerint a szöveg dinamikája a térben is rengeteg lehetőséget adott, és a cél az volt, hogy kövessék a szöveg ritmusát.
Albu István színházigazgató a felújítási munkálatok miatti költözésről is beszélt
Fotó: Tuchiluș Alex
Albu István színházigazgató kiemelte: a Bolondok tánca nagyszínpadi stúdióelőadás lesz többek között amiatt is, hogy az előadást más térhez is hozzá tudják igazítani.
Addig is készülnek a Sepsi Theatre Showcase-re, amelyen két előadással vesznek részt, és lesznek közös produkcióik az M Studióval, a Háromszék Táncszínházzal és a helyi román színházzal is.
Általában minden február utolsó hétvégéjére időzítik, ötven-hatvan helyszín csatlakozik hozzá a világ azon részeiről, ahol magyarok élnek. A vakációra való tekintettel Kézdivásárhelyen már február 19-én megtartják a Wass Albert-felolvasómaratont.
Jelképes búcsút vettek a hideg évszaktól húshagyókedd délutánján Sepsiszentgyörgyön. Az 1996 óta megszervezett mulatságot havazás kísérte, de ez nem szegte kedvét a farsangolóknak: idén is megtáncoltatták a medvét, és áruba bocsátották a kecskét.
Több mint 400 lakást építtetne a következő öt évben egy bukaresti cég a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén. A napokban lezajlott az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos közmeghallgatás is.
Bemutatják Bartha Katalin Ágnes színház- és irodalomtörténész Történeti játékstílus és gyakorlat: Prielle Kornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói című kötetét február 20-án a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termében.
Több mint kétszáz ebet helyeztek át a Suraián található menhelyről, amelynek működtetője a gyanú szerint barbár módon kezelte és végezte ki az állatokat. A céggel számos háromszéki önkormányzatnak van szerződése.
Két táblának ütközött, majd a helyszínen hagyva az autót, elmenekült egy 15 éves, sepsiszentgyörgyi fiatal péntekre virradóan. A rendőrség kiderítette, visszaeső bűnöző, tavaly októberben is elvitt már egy autót.
Több erőszakos cselekedethez riasztották a Kovászna megyei rendőrséget az elmúlt hétvégén.
Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.
Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.
Harmadízben is tüntetésre hívta a sepsiszentgyörgyieket Fazakas Péter, az adóterhek elleni tiltakozások szervezője, miután az Antal Árpád polgármester által három héttel korábban megígért adócsökkentések nem történtek meg.
szóljon hozzá!