Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet

Lev Birinszkij 1912-ben napvilágot látott komikus-szatirikus, váratlan fordulatokban bővelkedő művéből készül előadás a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. A Bolondok tánca című darab Bélai Marcel rendezésében kerül bemutatásra február 23-án.

Farkas Orsolya 2026. február 18., 17:592026. február 18., 17:59

Az emberi érdeket, a hiábavalóságot és az igazságkeresést középpontba állító Bolondok tánca című előadást még a szokott helyen mutatják be, de hamarosan költöznie kell a színháznak. A részletekről a premiert megelőző sajtótájékoztatón számoltak be. Humor mögött rejlő rémület Lev Birinszkij műve az 1905-ös orosz forradalom után mindössze hét évvel látott napvilágot. Bélai Marcel rendező szerint a szerző kifürkészhetetlen, szinte fantomszerű élete bizonyos szempontból visszaköszön a Bolondok táncában is. Hirdetés A darab ugyanis több szálon fut, amelyben a szereplők néha egymás mellett elbeszélve, máskor egymást segítve próbálják érvényesíteni a saját érdekeiket, és ezzel közben egymásnak vagy épp saját maguknak tesznek keresztbe.

Mindenki azt gondolja, hogy az iránytűje északra mutat – csak valahogy ez az északi pólus állandóan eltolódik”

– fogalmazott.

A Bolondok tánca című előadás bemutatója február 23-án este hét órától lesz Fotó: Tuchiluș Alex

A darab 1905-ben játszódik, a forradalom idején, egy olyan világban, ahol az emberek az igazságot keresik. Csakhogy ezt az igazságkeresést a szerző groteszk módon, önmeghasonuló embereken keresztül mutatta meg – magyarázta a rendező –, ami

egyszerre fest velőtrázóan humoros, és végtelenül kilátástalan képet.

„Egyetlen ideált se szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn, a felhők között. Úgy hat, és úgy él” – idézett Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Bélai Marcel, kifejtve, hogy az emberi természet és az ideák között ellentmondásosság érezhető a színdarabban is.

Pál Ferenczi Gyöngyi: az előadásban semmi és senki nem az, aminek és akinek látszik Fotó: Tuchiluș Alex

Senki sem az, akinek látszik Pál Ferenczi Gyöngyi az előadásban Nyikita szerepét játssza, és véleménye szerint a társulat igazán örült a darabválasztásnak. Amint mondta, az előadásban semmi és senki nem az, aminek és akinek látszik, a leleplezések sorozata pedig izgalmas a közönségnek, ugyanakkor a színészeknek is „Pregnánsan tudja érzékeltetni, amit mindannyian érzünk a napjainkban:

ez egy érdekközpontú világ, ami önmaga ellen fordul, fenyegeti önmagát”

– mutatott rá.

Korodi Janka szerint fontos, hogy megőrizzék a szöveg eredeti súlyát, és ne játsszák túl Fotó: Tuchiluș Alex

A titkárt alakító Korodi Janka szerint közös tanulási folyamat volt az, hogy ráérezzenek a szöveg természetére, megőrizzék az egyensúlyt a komikum és komolyság között. „Rá kellett éreznünk arra, hogy ne játsszunk rá, ne adjunk hozzá felesleges dolgokat, ami által elveszti a súlyát, hanem hagyjuk meg önmagában azt, ami le van írva” – fogalmazott.

Kónya-Ütő Bence a szöveg tiszteletben tartásával választotta ki hangokat, zenéket Fotó: Tuchiluș Alex

Ezt a gondolatot erősítette meg Kónya-Ütő Bence színművész, aki ezúttal „csak” zeneszerzőként vesz részt az előadás színpadra állításában. Elmondása szerint olyan zenei világot próbált létrehozni, ami tiszteletben tartja a szöveget.

Szabó Zsuzsi szerint a díszlet megtartja és segíti az előadás dinamikáját Fotó: Tuchiluș Alex

A díszletben rengeteg ajtó és nyílás van, vagyis az események mindig valaki és valami mögött zajlanak. Szőke Zsuzsi látványtervező szerint a szöveg dinamikája a térben is rengeteg lehetőséget adott, és a cél az volt, hogy kövessék a szöveg ritmusát.

Albu István színházigazgató a felújítási munkálatok miatti költözésről is beszélt Fotó: Tuchiluș Alex

Hamarosan költöznek Albu István színházigazgató kiemelte: a Bolondok tánca nagyszínpadi stúdióelőadás lesz többek között amiatt is, hogy az előadást más térhez is hozzá tudják igazítani.

Amint az idei évadot befejezték, a színházépület felújítása miatt kénytelenek elköltözni egy időre.