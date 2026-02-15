Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr

Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.

A sepsiszentgyörgyi rendőrök figyeltek fel egy férfira szombaton reggel, aki – amint meglátta a hatóságiakat – kiszállt az autóból és gyalog folytatta az útját. Igazoltatták és ellenőrizték, hogy fogyasztott-e alkoholt. Mint kiderült, az 58 éves férfinál a szonda 0,77 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott.

Hirdetés

A sofőrnek fel volt függesztve a gépjárművezetői engedély is,