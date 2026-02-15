Rovatok
Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.

Simon Virág

2026. február 15., 15:572026. február 15., 15:57

2026. február 15., 16:092026. február 15., 16:09

A sepsiszentgyörgyi rendőrök figyeltek fel egy férfira szombaton reggel, aki – amint meglátta a hatóságiakat – kiszállt az autóból és gyalog folytatta az útját. Igazoltatták és ellenőrizték, hogy fogyasztott-e alkoholt. Mint kiderült, az 58 éves férfinál a szonda 0,77 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott.

A sofőrnek fel volt függesztve a gépjárművezetői engedély is,

tavaly júliusban már indítottak ellene egy bűnügyi eljárást ugyancsak ittas vezetés miatt.

Mint a rendőrség sajtóirodája tájékoztatott, a sofőrt kórházba kísérték, hogy vért vegyenek tőle, majd 24 órára őrizetbe vették. Vasárnap a bíró úgy döntött, hogy hatósági felügyeletet rendel el ellene, így szabadlábon védekezhet.

A Kovászna megyei rendőrség sajtóirodája arról is tájékoztatott, hogy vasárnapra virradóan a megyében több helyszínen ellenőrizték a gépkocsivezetőket. Összesen 420 esetben alkalmaztak alkohol- és drogtesztet. Két sofőr esetében derült ki, hogy vezetés előtt szeszes italt fogyasztott.

korábban írtuk

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban

Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Háromszék Közlekedés Rendőrség
