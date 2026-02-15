Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
Nicușor Dan államfő vasárnap bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását és részt vesz a Béketanács jövő heti washingtoni ülésén.
Az államfő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, Románia megfigyelőként lesz jelen az ülésen. Támogatásáról biztosítja majd a béke iránti nemzetközi erőfeszítéseket, és ismét hangsúlyozni fogja, hogy az ország nyitott a Gázai övezet újjáépítésében való részvételre – tette hozzá.
Az elnök azt is közölte, hogy a washingtoni egyeztetéseken való részvételre vonatkozó döntés az Amerikai Egyesült Államok kezdeményezésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa által novemberben elfogadott határozatban rögzített „diplomáciai folyamat” támogatásán alapul.
– idéz Nicușor Dan bejegyzéséből az Agerpres hírügynökség.
Az elnök február 8-án jelentette be, hogy Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére. Akkori tájékoztatása szerint a román fél a meghívás kézhezvétele után konzultációkat indított Washingtonnal annak tisztázására, hogy a Béketanács chartájának egyes előírásai összeegyeztethetők-e a román állam jelenlegi nemzetközi kötelezettségeivel.
Február 12-én, csütörtökön Nicușor Dan azt nyilatkozta, hogy Románia státusáról konzultáltnak Washingtonnal, mivel az ország jelenleg legfeljebb megfigyelőként vehet részt a testület munkájában.
„Még egyeztetünk az amerikai féllel. A kérdés az, milyen státusa lehet egy olyan országnak, mint Románia, amely jelenleg csak megfigyelő lehet, illetve milyen formában zajlik a tanácskozás, és milyen szerepük lehet az esetleges megfigyelőknek. Az amerikai fél válaszától függően döntünk a részvételről” – nyilatkozta az informális EU-csúcs előtt a sajtónak.
Az államfő közölte, hogy Románia más európai országokkal is egyeztet, és várhatóan még ezen a héten döntenek a részvételről.
Arra a felvetésre, hogy Románia esetleg nem vesz részt a tanácskozáson, ha a megfigyelői státus csak korlátozott szerepet biztosít, az elnök hangsúlyozta: Bukarest számára fontos a jelenlét, tekintettel az Izraellel és az arab államokkal fenntartott hagyományos kapcsolataira. „Fontos, hogy ott legyünk, de az is számít, milyen feltételek mellett” – jelentette ki.
Nicușor Dan beszélt arról is, hogy tisztázni kell a Béketanács chartájának és az ENSZ alapokmányának esetleges átfedéseit. Hozzátette: amíg ezek a – várhatóan összetett – egyeztetések nem zárulnak le, Románia legfeljebb megfigyelői státusban vehet részt a folyamatban.
