Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

• Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan államfő vasárnap bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását és részt vesz a Béketanács jövő heti washingtoni ülésén.

Székelyhon

2026. február 15., 15:452026. február 15., 15:45

2026. február 15., 15:482026. február 15., 15:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az államfő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, Románia megfigyelőként lesz jelen az ülésen. Támogatásáról biztosítja majd a béke iránti nemzetközi erőfeszítéseket, és ismét hangsúlyozni fogja, hogy az ország nyitott a Gázai övezet újjáépítésében való részvételre – tette hozzá.

Az elnök azt is közölte, hogy a washingtoni egyeztetéseken való részvételre vonatkozó döntés az Amerikai Egyesült Államok kezdeményezésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa által novemberben elfogadott határozatban rögzített „diplomáciai folyamat” támogatásán alapul.

Idézet
Románia következetesen támogatta a konfliktus lezárására irányuló erőfeszítéseket, és segítséget nyújtott a Gázai övezet civil lakosságának

– idéz Nicușor Dan bejegyzéséből az Agerpres hírügynökség.

Előzmények

Az elnök február 8-án jelentette be, hogy Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére. Akkori tájékoztatása szerint a román fél a meghívás kézhezvétele után konzultációkat indított Washingtonnal annak tisztázására, hogy a Béketanács chartájának egyes előírásai összeegyeztethetők-e a román állam jelenlegi nemzetközi kötelezettségeivel.

Február 12-én, csütörtökön Nicușor Dan azt nyilatkozta, hogy Románia státusáról konzultáltnak Washingtonnal, mivel az ország jelenleg legfeljebb megfigyelőként vehet részt a testület munkájában.

„Még egyeztetünk az amerikai féllel. A kérdés az, milyen státusa lehet egy olyan országnak, mint Románia, amely jelenleg csak megfigyelő lehet, illetve milyen formában zajlik a tanácskozás, és milyen szerepük lehet az esetleges megfigyelőknek. Az amerikai fél válaszától függően döntünk a részvételről” – nyilatkozta az informális EU-csúcs előtt a sajtónak.

Hirdetés

Az államfő közölte, hogy Románia más európai országokkal is egyeztet, és várhatóan még ezen a héten döntenek a részvételről.

Arra a felvetésre, hogy Románia esetleg nem vesz részt a tanácskozáson, ha a megfigyelői státus csak korlátozott szerepet biztosít, az elnök hangsúlyozta: Bukarest számára fontos a jelenlét, tekintettel az Izraellel és az arab államokkal fenntartott hagyományos kapcsolataira. „Fontos, hogy ott legyünk, de az is számít, milyen feltételek mellett” – jelentette ki.

Nicușor Dan beszélt arról is, hogy tisztázni kell a Béketanács chartájának és az ENSZ alapokmányának esetleges átfedéseit. Hozzátette: amíg ezek a – várhatóan összetett – egyeztetések nem zárulnak le, Románia legfeljebb megfigyelői státusban vehet részt a folyamatban.

Külföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Szűk negyedóra alatt kivégezte magát az FK Csíkszereda (videóval)
Meghalt a gyermek, akire szénabála zuhant egy erdélyi településen
Ők nyolcan maradtak talpon, az Udvarhely körzeti teremtorna negyeddöntőinek párosítása
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Székelyhon

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Székelyhon

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Szűk negyedóra alatt kivégezte magát az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Szűk negyedóra alatt kivégezte magát az FK Csíkszereda (videóval)
Meghalt a gyermek, akire szénabála zuhant egy erdélyi településen
Krónika

Meghalt a gyermek, akire szénabála zuhant egy erdélyi településen
Ők nyolcan maradtak talpon, az Udvarhely körzeti teremtorna negyeddöntőinek párosítása
Székely Sport

Ők nyolcan maradtak talpon, az Udvarhely körzeti teremtorna negyeddöntőinek párosítása
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 15., vasárnap

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj

Idén januárban 4 698 070 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1489-cel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2779 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár vasárnap közzétett adataiból.

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
2026. február 15., vasárnap

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban

Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
2026. február 15., vasárnap

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
2026. február 15., vasárnap

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval

Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott.

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
2026. február 15., vasárnap

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
2026. február 15., vasárnap

A föld is beleremegett az időjárás-változásba

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A föld is beleremegett az időjárás-változásba
A föld is beleremegett az időjárás-változásba
2026. február 15., vasárnap

A föld is beleremegett az időjárás-változásba
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval

Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
2026. február 15., vasárnap

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván

Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap

Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
2026. február 14., szombat

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti

Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett

Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
2026. február 14., szombat

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben

Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
2026. február 14., szombat

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!