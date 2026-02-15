Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.

Székelyhon

2026. február 15., 08:302026. február 15., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gyakran parkolnak az autók a járda szélén lévő zöldterületekre Temesvár bizonyos városrészein, így a füves rész rendszerint sáros szigetté alakul. Egyes utcák lakói azzal a kéréssel fordulta a városháza felé, hogy oszlopokat vagy más akadályokat helyezzenek el, meggátolandó a szabálytalan parkolást.

Ám érkezett egy meglepő megoldás is:

hatalmas szikladarabokat helyeztek ki, amelyeket többen esztétikai szempontból kifogásolhatónak tartanak.

A helyiek elmondása szerint a hatalmas kődarabok egyik napról a másikra jelentek meg a házaik előtt, és nem értik, miért született ez a döntés – tudósított a román közszolgálati televízió temesvári stúdiója.

Hirdetés

„Vannak olyan helyek, ahová oszlopokat állítottunk és be is váltak, máshol viszont nem működik, többek között azért sem, mert tönkreteszik.

Idézet
Ez most ideiglenes megoldás, amíg a talaj regenerálódik és újra kizöldül. Idővel olyan fákat lehet majd ültetni, amelyek tartósak,

és akkor már nem lesz szükség ezeknek a kőelemeknek a használatára” – nyilatkozta a Digi24 hírtévének a temesvári polgármesteri hivatal szóvivője, Richard Zuberecz.

Belföld Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Diákjai ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt nyomoznak egy nagybányai magyar tanár ellen
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Székelyhon

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Székelyhon

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Székely Sport

Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Diákjai ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt nyomoznak egy nagybányai magyar tanár ellen
Krónika

Diákjai ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt nyomoznak egy nagybányai magyar tanár ellen
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Székely Sport

Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván

Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap

Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
2026. február 14., szombat

Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti

Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett

Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben

Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
2026. február 14., szombat

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
2026. február 14., szombat

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett

Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
2026. február 14., szombat

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
2026. február 14., szombat

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak

A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
2026. február 14., szombat

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák

Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
2026. február 14., szombat

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
2026. február 14., szombat

Belerondít a hétvégébe a rossz idő

Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Belerondít a hétvégébe a rossz idő
2026. február 14., szombat

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
2026. február 13., péntek

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk pénteken a Maros megyei tűzoltóknak: Abosfalván háztartási hulladék gyúlt ki, Dédabisztrán száraz növényzet.

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
2026. február 13., péntek

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!