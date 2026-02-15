Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval

Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.

Gyakran parkolnak az autók a járda szélén lévő zöldterületekre Temesvár bizonyos városrészein, így a füves rész rendszerint sáros szigetté alakul. Egyes utcák lakói azzal a kéréssel fordulta a városháza felé, hogy oszlopokat vagy más akadályokat helyezzenek el, meggátolandó a szabálytalan parkolást.

A helyiek elmondása szerint a hatalmas kődarabok egyik napról a másikra jelentek meg a házaik előtt, és nem értik, miért született ez a döntés – tudósított a román közszolgálati televízió temesvári stúdiója.

„Vannak olyan helyek, ahová oszlopokat állítottunk és be is váltak, máshol viszont nem működik, többek között azért sem, mert tönkreteszik.