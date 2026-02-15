Hétezer-ötszáz éves, atipikus női szobrocska került elő az Árkos területén végzett régészeti ásatásokon

Árkos Vásártető nevű részén, Sepsiszentgyörgy közelében találtak rá a leletre
Fotó: Keleti Kárpátok Múzeuma/Facebook
Hétezer-ötszáz éves régészeti lelet került elő egy Sepsiszentgyörgy-közeli ásatáson, amelyet a Keleti Kárpátok Múzeuma végzett. Bár már 2023-ban rátaláltak, az aprócska, de fontos leletet a napokban mutatták be a nyilvánosságnak.
A Keleti Kárpátok Múzeumának Facebook-odalán mutatta be Dan-Lucian Buzea régész azt a mindössze hat centiméteres agyagszobrocskát, amelyre
A női szobor, illetve a vele egyidőben felszínre került kerámiatöredékek a Starcevo-Kőrös kultúra jellegzetességeit mutatják.
Fotó: Keleti Kárpátok Múzeuma/Facebook
Valószínűleg a neolitikumból, az időszámításunk előtti hatodik évezredből származnak, pontosabban i.e. 5800-5200 közötti időszakból, amikor is
– mondta el a Székelyhonnak Puskás József régész, a múzeum munkatársa. Az ehhez a kultúrához tartozó nép volt az első, amelyik növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is elkezdett foglalkozni, illetve a kerámiakészítés is hozzá köthető.
Vélhetően rituális-kultikus szerepe volt a 6 centis szobrocskának
Fotó: Keleti Kárpátok Múzeuma/Facebook
A szobrocska pelyvával és homokkal kevert agyagból készült, és magas hőmérsékleten volt kiégetve.
Az alkotás valószínűleg kultikus-rituális szerepet játszhatott: bár ennyi évezred távlatából már nehezen beazonosítható a funkciója, számos analógia létezik, mely arra utal, hogy
– magyarázta a megkérdezett szakember.
„Csinos” nőt ábrázol a neolitikumból származó agyagszobrocska, mely nem hasonlít a dús női idomokat hangsúlyozó korabeli termékenység-szimbólumokra
Fotó: Keleti Kárpátok Múzeuma/Facebook
Azt is megtudhattuk, hogy radiokarbonos kormeghatározás (még) nem történt, a lelet korát is analógiák, tipológiák szerint határozták meg, hiszen
A hasonló figurák elég ritkák a Starcevo-Kőrös kultúrában, és többnyire a Bánságban vagy a Kőrösök vidékén kerültek elő, ezért is nagy jelentőségű az árkosi lelet, mely egy neolitikumi lakhelyről került elő.
Ez abban is különbözik az eddig ismert szobroktól, hogy egy egyszerű, filigrán, de expresszív nőábrázolás, míg
Az értékes lelet által „találkozunk a régmúlt emberének a hitével, az érzékenységével és azzal az igényével, hogy a transzcendenssel kapcsolódjon” – mutatott rá a Dan-Lucian Buzea.
Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.
Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!
Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.
Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.
Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.
A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.
Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.
Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.
szóljon hozzá!