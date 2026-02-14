Ezen az útszakaszon számíthatunk rendőri ellenőrzésre vasárnap

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Öt megyében, közöttük Maros és Hargita megyében is közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök vasárnap a 15-ös országúton.
A 15-ös országút Tordát, Marosvásárhelyt, Szászrégent, Maroshévízt, Békást, Karácsonkőt, illetve Bákót köti össze, és ezen a szakaszon tartanak a Kolozs, Maros, Hargita, Bákó és Neamț megyei rendőrök közúti ellenőrzést vasárnap.
A szóban forgó útszakaszon tavaly 188 közúti baleset volt, 280 áldozattal, tizenketten életüket veszítették. A balesetek leggyakoribb okai:
a nem megfelelő követési távolság (26 baleset),
meg nem adott elsőbbség gyalogosoknak (21 baleset),
útviszonyoknak nem megfelelő sebesség (17 eset),
és ugyancsak tizenhét esetben elvonta valami vagy valaki a gépkocsivezető figyelmét a vezetéstől,
míg tizenkét esetben a kerékpárosok által elkövetett kihágás vezetett az ütközéshez.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!
Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.
Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.
Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.
A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.
Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.
Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.
Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk pénteken a Maros megyei tűzoltóknak: Abosfalván háztartási hulladék gyúlt ki, Dédabisztrán száraz növényzet.
A politikai döntéshozóknak az üzengetések és a politikai zajkeltés helyett a strukturális problémák megoldására kellene összpontosítaniuk – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Nicușor Dan.
