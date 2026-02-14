Orbán Viktor: a 2026-os év a győzelem éve lesz

A 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „a mi hivatásunk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése”. Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben

nálunk rend van és biztonság, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.

„Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás” – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: az elvesztett csaták és háborúk után az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Évtizedekig arra tanítottak bennünket, hogy gyengék legyünk és vesztesek, és törődjünk bele a sorsunkba. Hát nem! – szögezte le, hangsúlyozva, hogy azért jöttek és arra hívnak mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen.

Sokat dolgoztunk és jól haladunk, de ezzel a munkával még nem végeztünk. Ezért kell és ezért fogjuk megnyerni az áprilisi választást

– jelentette ki Magyarország miniszterelnöke. A háború ára Orbán Viktor azt mondta, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és az áprilisi lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. A következő kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében – írja az MTI az évértékelő beszédet szemlézve. A miniszterelnök azt mondta, Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzi az oroszokat;

Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik.

Kifejtette, kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat, és van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell csinálniuk háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá arról, hogy majd csapatok küldenek Ukrajnába – sorolta. Hozzátette, eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelt.

„Ukrajna csak nyeli, nyeli tovább a pénzt” – fogalmazott, úgy folytatva, most 800 milliárdot követelnek működésre és 700 milliárdot hadseregre, miközben senki nem tudja a választ arra az egyszerű kérdésre, miként lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit. Orbán Viktor azt mondta, amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség.

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés Ha hagyjuk, hogy a „Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció" kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a szombati évértékelő beszédében. A miniszterelnök azt hangsúlyozta: a Tisza Párt valóban rendszerváltásra készül, hiszen „a magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer„, és akkor „lőttek” a rezsicsökkentésnek, a családtámogatásoknak és az otthonteremtésnek. Orbán Viktor kiemelte: a kormányzat a családokat támogató intézkedéseit úgy finanszírozta, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bank- és az energiaszférából, valamint a kereskedelmi láncoktól – összesen 14 ezer 956 milliárd forintot vett el. Ebből a forrásból idén 1922 milliárd forintot terveznek beszedni. Hirdetés Hangsúlyozta, ezek a cégek így sem mentek tönkre, szépen kerestek magyarországi tevékenységükön. Egy kormányváltás esetén azonban azon lennének, hogy előbb leálljanak az elvonások, majd elkezdenék „visszagyűjteni” a tőlük korábban elvett összeget – jelentette ki. Orbán Viktor kiemelte, a valódi ellenfeleik nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a „Brüsszeli Birodalom” zászlaját, a Tisza Párt pedig „egyenesen brüsszeli kreálmány” – mondta. Az országjárás tapasztalata Az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben a mi oldalunkon állnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő rámutatott: az emberek nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket, és elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekek neveléséért, aki szerint jó, ha lefekvés előtt a Csipke Józsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról. Ez Magyarországon egész egyszerűen nem fordulhat elő – jelentette ki Orbán Viktor. Kitért arra is, az országjárás során azt is látja, hogy velük vannak a munkából élők, az a hatalmas tömeg, amely reggel korán kel, napközben dolgozik, munka után neveli a gyerekét, gondoskodik a szüleiről és összetartja a családját.

Velük vannak az idősek, akik egész életükben dolgoztak és tudják, hogy a jövőt csak munkára lehet építeni. Ők azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák a munkájukat, és nem akarják, hogy „Brüsszelből szalajtott kalandorok” széthordják azt, amit felépítettek – mutatott rá. Nagyon sok fiatal is velük van, többségük pedig nem éri be „kamu lázadással” – hangsúlyozta. Ezek a fiatalok valóban szeretik a hazájukat, komolyan gondolkodnak a jövőjükről és vállalják az igazi lázadást a Brüsszelből érkező „idióta utasításokkal”, a nemzetközi hálózatokkal és nagytőkével szemben. "„Ezek a fiatalok velünk vannak, szerintem ők vannak többen. Őket hívjuk, gyertek és harcoljatok velünk a hazátokért8 – fogalmazott Orbán Viktor. Cél az ötmilliós foglalkoztatás További 300 ezer új munkahely létrehozását és az 5 milliós foglalkoztatás elérését jelölte meg célként Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében szombaton Budapesten. Rámutatott: azt szeretnék, ha minden munkaképes magyar dolgozhatna. Már létrehoztak 1 millió munkahelyet, ma 4 millió 700 ezren dolgoznak, de fel akarnak menni 5 millióig, és ehhez kell még 300 ezer új munkahely, „amit meg fogunk csinálni”. Kitért arra is: 15 éve futtatják a béremelési programot, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emelték, de továbbmennek, és el akarják érni az 1 millió forintos átlagbért. Azt ígérte, hogy

végigviszik a fix 3 százalékos elsőotthon-lakáshitelt, amíg minden fiatalnak meglesz a saját otthona.