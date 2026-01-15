Pánik tört ki egy németországi autópályán, miután egy ittas román sofőr közel 30 kilométeren át a forgalommal szemben vezetett. Összefogással tudták feltartóztatni.

Egy román állampolgárságú sofőr rossz helyen hajtott fel az autópályára Németországban, és mintegy 30 kilométeren át a forgalommal szemben haladt, figyelmen kívül hagyva a szembejövő több tucat autót – értesült a Digi24 hírportál. A többi sofőr azonnal értesítette a rendőrséget, a hatóságok pedig gyorsan akcióba léptek, és teljesen leállították a forgalmat az autópályán.

Végül egy teherautó sofőrjének sikerült feltartóztatnia a román autóvezetőt, de csak annyira, hogy egy pillanatra megálljon, megforduljon, és immár jó irányba haladjon tovább.