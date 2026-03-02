Hétfő estétől kezdődhet meg az Egyiptomban tartózkodó 300 román állampolgár hazaszállítása

Hétfő estére halasztották a 300 román állampolgár hazaszállítására szervezett TAROM-különjáratok elindítását. Ők a közel-keleti konfliktuszónából kerültek Egyiptomba, hogy biztonságosabb helyről térhessenek haza.

Amiatt kellett halasztani az indulást, hogy Izrael és Egyiptom közötti szárazföldi határátkelőknél kialakult torlódások és a határátlépési formalitások késéseket okoztak – tájékoztatott hétfő reggel az állami légitársaság.

Az Agerpres által szemlézett közlemény szerint a román állampolgárok „a legoptimistább forgatókönyv szerint” legkorábban hajnali 6 óra körül érkezhetnek a kairói repülőtérre Izraelből, és