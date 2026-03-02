Rovatok
Hétfő estétől kezdődhet meg az Egyiptomban tartózkodó 300 román állampolgár hazaszállítása

Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Hétfő estére halasztották a 300 román állampolgár hazaszállítására szervezett TAROM-különjáratok elindítását. Ők a közel-keleti konfliktuszónából kerültek Egyiptomba, hogy biztonságosabb helyről térhessenek haza.

Székelyhon

2026. március 02., 11:42

2026. március 02., 11:512026. március 02., 11:51

Amiatt kellett halasztani az indulást, hogy Izrael és Egyiptom közötti szárazföldi határátkelőknél kialakult torlódások és a határátlépési formalitások késéseket okoztak – tájékoztatott hétfő reggel az állami légitársaság.

Az Agerpres által szemlézett közlemény szerint a román állampolgárok „a legoptimistább forgatókönyv szerint” legkorábban hajnali 6 óra körül érkezhetnek a kairói repülőtérre Izraelből, és

a több mint 300 utas felvétele és a poggyászkezelés meghaladná a felszálláshoz szükséges minimális időkeretet.

A légitársaság szerint ilyen körülmények között a személyzet túllépheti a maximális napi szolgálati időt, ami a repülőgépek vesztegléséhez és a menetrend szerinti járatok fennakadásához vezethet.

A különjáratok halasztásával az utasok siettetéséből fakadó torlódásokat akarták elkerülni, és biztosítani a művelet biztonságos lebonyolítását

– közölte a TAROM.

A különjáratok indulásának új időpontját a román és egyiptomi hatóságokkal, a kairói román konzulátussal és a csoportszervezőkkel egyeztetve határozzák meg.

A légitársaság közölte: amint az utasok biztonságosan megérkeznek a kairói repülőtérre, elindítják a különjáratokat.

Külföld
2026. február 23., hétfő

Mestertervet eszelt ki egy magyar apa a kábítószerkereskedők ellen, miután gyermeke válságos állapotba került a drogtól

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival és nővel, valamint gyerekeikkel szemben, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel.

Mestertervet eszelt ki egy magyar apa a kábítószerkereskedők ellen, miután gyermeke válságos állapotba került a drogtól
Mestertervet eszelt ki egy magyar apa a kábítószerkereskedők ellen, miután gyermeke válságos állapotba került a drogtól
2026. február 23., hétfő

Mestertervet eszelt ki egy magyar apa a kábítószerkereskedők ellen, miután gyermeke válságos állapotba került a drogtól
2026. február 23., hétfő

A hatóságok szerint már célozni akart a puskával a behatoló Donald Trump floridai otthonánál

Az amerikai titkosszolgálat és a helyi rendőrség emberei lelőttek egy férfit, aki vasárnap hajnalban fegyverrel megpróbált behatolni Donald Trump elnök floridai rezidenciájának őrzött területére.

A hatóságok szerint már célozni akart a puskával a behatoló Donald Trump floridai otthonánál
A hatóságok szerint már célozni akart a puskával a behatoló Donald Trump floridai otthonánál
2026. február 23., hétfő

A hatóságok szerint már célozni akart a puskával a behatoló Donald Trump floridai otthonánál
2026. február 19., csütörtök

Donald Trump: Orbán Viktor a teljes támogatásomat élvezi

Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök Washingtonban csütörtökön, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén.

Donald Trump: Orbán Viktor a teljes támogatásomat élvezi
Donald Trump: Orbán Viktor a teljes támogatásomat élvezi
2026. február 19., csütörtök

Donald Trump: Orbán Viktor a teljes támogatásomat élvezi
