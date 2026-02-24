Rovatok
Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Székelyhon

2026. február 24., 15:092026. február 24., 15:09

2026. február 24., 16:002026. február 24., 16:00

A politikus elmondta, hogy hétfőn sikerült meggyőznie javaslatáról a kormánykoalíciót és Ilie Bolojan miniszterelnököt.

Kérdésre válaszolva Kelemen kijelentette, hogy a székelyföldi tiltakozásoknak nincs közük a magyarországi választásokhoz, az emberek gazdasági helyzettel kapcsolatos jogos elégedetlenségük miatt tüntetnek. Magyarázata szerint

a kormány a társadalmi jelzésekre reagálva dönt a helyi adók felülvizsgálatáról.

Az RMDSZ elnöke elmondta, hogy rendezik a gépjárművek „túladóztatásának” kérdését, és csökkentik az ingatlanadót is. A tervek szerint

  • az 50 évnél régebbi épületek esetében 15 százalékos,

  • a 100 évnél régebbiek esetében 25 százalékos adókedvezményt vezetnek be.

  • A fogyatékossággal élő személyek szintén adókedvezményekben részesülnek.

„Én álltam elő a javaslattal, elsőként Bolojan miniszterelnököt, majd Sorin Grindeanut (a PSD elnökét – szerk.) győztem meg, ezután pedig a teljes koalíciót. Tegnap pedig megállapodásra jutottunk ebben a kérdésben” – idézi Kelemen Hunort az Agerpres hírügynökség.

A magyarországi választásokról

Kelemen Hunor az RFI-nek nyilatkozva kifejetette, hogy a magyarországi politikai kínálatot figyelembe véve a jelenlegi miniszterelnököt és pártját tartja „a legjobb választásnak”. Mint mondta, emellett szól a Fidesz-kormány határon túli magyar közösségekkel kapcsolatos „koherens és felelős” politikája is. Hozzátette: az ellenzék részéről – Magyar Pétert is beleértve – egyelőre nem látott olyan ajánlatot vagy programot, amely meggyőző alternatívát jelentene.

Arra a kérdésre, hogy a romániai magyarokat is Orbán támogatására buzdítja-e, Kelemen kijelentette: az RMDSZ felmérései szerint a közösség magyar állampolgárságú tagjainak mintegy 90–92 százaléka a hivatalban lévő kormányfőre szavazna, és ez véleménye szerint nem nagyon fog változni a választásokig.

Kérdésre válaszolva a politikus azt is kijelentette, hogy a romániai – köztük székelyföldi – társadalmi tiltakozásoknak nincs közük a magyarországi választásokhoz.

Hirdetés
