A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön

Míg tegnap csak egyes kutaknál haladta meg a 8,2 lejt egy liter gázolaj ára, addig mára ez általánossá vált: alig találni olyan üzemanyagtöltő-állomást, ahol ezalatt kínálnák a dízelt. Sőt, van ahol egy bani híján már 8,3 lej.

Éppen tegnap cikkeztünk egyfajta 8,2 lejes átlagárról a gázolaj literét illetően, tehát volt, ahol ezalatt, és volt, ahol efölött kínálták, mára viszont egyetlen üzemanyagtöltő-hálózatot leszámítva sehol sem adnak 8,2 lej alatt egy liter standard gázolajat.

Sőt, Csíkszeredában több kútnál is 8,29 lejt függesztettek ki (ugyanezek az állomások néhány banival olcsóbban kínálják a gázolajat Székelyudvarhelyen) az online üzemanyagár-figyelő oldal szerint. A standard benzin még néhány banival 8 lej alatt áll.

Egy tegnap közzétett elemzés szerint amennyiben a Barátság-vezetéken keresztüli szállítások normalizálódnak és a Brent ára stabilizálódik, az árak 8,1–8,3 lej/liter között maradhatnak, kisebb – néhány tíz banis – ingadozásokkal.

Ha viszont a regionális ellátás továbbra is instabil marad, a gázolaj ára 8,3–8,5 lej/literre emelkedhet, ami fokozatos, illetve tartós drágulást eredményezhet – kalkulált Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.