Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A drágulás hírére is nő az üzemanyag ára Székelyföldön

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Míg tegnap csak egyes kutaknál haladta meg a 8,2 lejt egy liter gázolaj ára, addig mára ez általánossá vált: alig találni olyan üzemanyagtöltő-állomást, ahol ezalatt kínálnák a dízelt. Sőt, van ahol egy bani híján már 8,3 lej.

Székelyhon

2026. február 24., 14:262026. február 24., 14:26

2026. február 24., 15:172026. február 24., 15:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Éppen tegnap cikkeztünk egyfajta 8,2 lejes átlagárról a gázolaj literét illetően, tehát volt, ahol ezalatt, és volt, ahol efölött kínálták, mára viszont egyetlen üzemanyagtöltő-hálózatot leszámítva sehol sem adnak 8,2 lej alatt egy liter standard gázolajat.

Sőt, Csíkszeredában több kútnál is 8,29 lejt függesztettek ki (ugyanezek az állomások néhány banival olcsóbban kínálják a gázolajat Székelyudvarhelyen) az online üzemanyagár-figyelő oldal szerint. A standard benzin még néhány banival 8 lej alatt áll.

Hirdetés

Egy tegnap közzétett elemzés szerint amennyiben a Barátság-vezetéken keresztüli szállítások normalizálódnak és a Brent ára stabilizálódik, az árak 8,1–8,3 lej/liter között maradhatnak, kisebb – néhány tíz banis – ingadozásokkal.

Ha viszont a regionális ellátás továbbra is instabil marad, a gázolaj ára 8,3–8,5 lej/literre emelkedhet, ami fokozatos, illetve tartós drágulást eredményezhet – kalkulált Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

korábban írtuk

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet
Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet

A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület.

Csíkszék Udvarhelyszék Belföld Közlekedés Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 24., kedd

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában

Házkutatásokat tartottak és két férfit őrizetbe vettek kedden egy olyan ügyben, amelyben külföldön körözött gépkocsik értékesítését vizsgálják a hatóságok – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
2026. február 24., kedd

Francia és olasz körözés alatt álló kocsikat adtak el Romániában
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal

Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
2026. február 24., kedd

Kelemen Hunor a helyi adók felülvizsgálatáról: én álltam elő a javaslattal
2026. február 24., kedd

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján

Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
2026. február 24., kedd

Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján
2026. február 24., kedd

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében

Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
2026. február 24., kedd

Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Kifordulhat az esernyő

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) újabb első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazás és hóviharok miatt az ország több régiójában.

Kifordulhat az esernyő
Kifordulhat az esernyő
2026. február 24., kedd

Kifordulhat az esernyő
2026. február 24., kedd

Kelemen Hunor: jövő héten kerülhet a parlament elé a büdzsétervezet

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az állami költségvetés tervezete elméletileg a jövő héten kerül megvitatásra a parlament elé.

Kelemen Hunor: jövő héten kerülhet a parlament elé a büdzsétervezet
Kelemen Hunor: jövő héten kerülhet a parlament elé a büdzsétervezet
2026. február 24., kedd

Kelemen Hunor: jövő héten kerülhet a parlament elé a büdzsétervezet
2026. február 24., kedd

Hatalmas fogás: alig győzték bontogatni a kamionra pakolt csomagokat a határrendészek – videóval

Több tízezernyi hamisított ruházati cikket, parfümöt és bőrárut foglaltak le a román határrendészek egy olyan kamionból, amelyet az országban jegyeztek be, de török sofőr vezette. A lefoglalt áru értékét mintegy hétmillió lejre becsülik.

Hatalmas fogás: alig győzték bontogatni a kamionra pakolt csomagokat a határrendészek – videóval
Hatalmas fogás: alig győzték bontogatni a kamionra pakolt csomagokat a határrendészek – videóval
2026. február 24., kedd

Hatalmas fogás: alig győzték bontogatni a kamionra pakolt csomagokat a határrendészek – videóval
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Karbantartás a Wizz Airnél: nem lehet jegyet foglalni szerdán éjjel

A Wizz Air a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre – közölte a Wizz Air hétfőn az MTI-vel.

Karbantartás a Wizz Airnél: nem lehet jegyet foglalni szerdán éjjel
Karbantartás a Wizz Airnél: nem lehet jegyet foglalni szerdán éjjel
2026. február 24., kedd

Karbantartás a Wizz Airnél: nem lehet jegyet foglalni szerdán éjjel
2026. február 24., kedd

Felborult egy butángázt szállító tartálykocsi Szeben megyében, evakuálták a közelben lakókat – videóval

Kerítésnek ütközött és felborult hétfőn este egy butángázt szállító tartálykocsi az 1-es országúton, a Szeben megyei Skorei településen.

Felborult egy butángázt szállító tartálykocsi Szeben megyében, evakuálták a közelben lakókat – videóval
Felborult egy butángázt szállító tartálykocsi Szeben megyében, evakuálták a közelben lakókat – videóval
2026. február 24., kedd

Felborult egy butángázt szállító tartálykocsi Szeben megyében, evakuálták a közelben lakókat – videóval
2026. február 24., kedd

Mindkét szülő életét vesztette, hatéves lányuk megsérült a hétfő esti munténiai balesetben

Egy nő és egy férfi életét vesztette egy hétfő esti balesetben Brăila megyében, egy hatéves kislány és egy másik férfi pedig megsérült.

Mindkét szülő életét vesztette, hatéves lányuk megsérült a hétfő esti munténiai balesetben
Mindkét szülő életét vesztette, hatéves lányuk megsérült a hétfő esti munténiai balesetben
2026. február 24., kedd

Mindkét szülő életét vesztette, hatéves lányuk megsérült a hétfő esti munténiai balesetben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!