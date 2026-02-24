Apokalipszis – de nem úgy, ahogy eddig elképzeltük. A Mustármag Közösség új rockoperája, a Wégidők a világvége és a személyes életút lezárásának kérdéseit állítja párhuzamba. Kortárs hangzással, erős kontrasztokkal és kényelmetlen kérdésekkel.

Támogatói tartalom 2026. február 24., 15:002026. február 24., 15:00 2026. február 24., 15:032026. február 24., 15:03

A Mustármag Közösség 158. zenei szolgálataként mutatták be a Wégidők című zeneművet Csíkszeredában, társszervezésben a Pro Cultura Siculi – Közösségek Közti Társulással. A produkció nem előzmények nélküli: a közösség a kilencvenes évek óta szervez nagyszabású zenei alkalmakat Erdély-szerte, a csíksomlyói nyeregtől kis falusi templomokig. A szövegek rendszerint Papp László római katolikus pap tollából származnak, a zeneszerzői munkában ezúttal Vizi Imre és Sárosi Péter működtek együtt. A közösség egyik magja a marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium körül formálódott, ahol generációk nőttek fel lelkiségi és kulturális programok között. A Mustármag mára valóban fává terebélyesedett: egykori diákok családos emberként is visszajárnak segíteni, ki énekel, ki szervez, ki kommunikál. Például az est egyik szervezője, Bereczki Éva is innen indult. Hat évig volt kollégista, diákként szerepelt korábbi produkciókban, ma pedig háttérmunkával – sajtókapcsolatokkal, szervezéssel – segíti a csapatot. Két vég – egy szóban A cím szándékosan játékos: Wégidők, dupla „v”-vel. A formai ötlet mögött tartalmi kettősség húzódik. A darab egyszerre beszél a világ végéről – az apokalipszisről – és az ember saját életének végességéről. „Ahogy vége lesz a világnak, ugyanúgy vége lesz a személyes életünknek is” – fogalmaz Bereczki Éva.

A történetben a belső küzdelem a szabadság ígérete és a következmények súlya között egyensúlyoz Fotó: Szigeti Szenner Szilárd

A „végidők” szó gyakran félelmet vagy tabut idéz. A darab azonban nem látványos világégést fest, inkább morális és egzisztenciális kérdéseket tesz fel: mit kezdünk a szabadságunkkal? Kihez fordulunk, ha válaszokra van szükségünk? Létezik-e iránytű a zajos, túlbeszélt világban? Fontos hangsúly: a mű nem kínál kész válaszokat. Nem didaktikus prédikáció, inkább gondolatkísérlet zenei formában. A bűn romboló erejéről beszél, de legalább ennyire a döntés szabadságáról: arról a szabadságról, amely nem korlátlanságot, hanem felelősséget jelent. Rockopera – látvány helyett hangsúly A műfaji meghatározás rockopera, de aki az István, a király monumentalitására számít, meglepődhet. Nincs koreografált tömegjelenet, a látvány visszafogottabb. A hangsúly a szövegen és a zenén van. A történet egy háromgenerációs család köré szerveződik: Anikó, a fiatal lány, szülei, nagymamája, valamint Ábel, az udvarló. A cselekmény balladaszerű, nem lineáris elbeszélés, inkább párbeszédek és monológok füzére. Megszólal a sötétség fejedelme, angyali karok kommentálják a történéseket, miközben Anikó saját útkeresését járja végig. A dramaturgia csúcspontja radikális: a lány végül hitében vállalt döntése miatt vértanúvá válik. Ez a fordulat erősen teológiai keretbe helyezi a történetet, ugyanakkor szimbolikusan is értelmezhető: a végsőkig vállalt meggyőződés ára és következményei jelennek meg.

A nagymama népdalhangja időtlen nyugalmat hoz a történetbe – mintha egy másik korszak tapasztalata szólna bele a jelen bizonytalanságába Fotó: Szigeti Szenner Szilárd

Zenei kontrasztok – generációk párbeszéde A produkció egyik legerősebb rétege a zenei sokszínűség. Minden szereplő saját korosztályának hangján szólal meg. A szülők a hetvenes–nyolcvanas évek világát idézik, a nagymama tiszta gyimesi népdalhangon énekel – „hidegrázós” pillanatokat teremtve. A fiataloknál goszpel, pop és modern könnyűzenei elemek dominálnak, míg a „gonosz oldal” heavy metalba és elektronikus hangzásba fordul. A goszpeltől a metálig, a rap érintésétől a pop refrénekig terjedő paletta nem puszta stílusbravúr. A zene itt karakterrajz és világértelmezés egyszerre. A kontrasztok élesek, néha provokatívak – éppen ez adja a darab energiáját. A kortárs hangzás különösen annak fényében érdekes, hogy egyházi közegből érkező kezdeményezésről van szó. Vizi Imre zenei világa kifejezetten mai, ami oldja a „templomi esemény” előzetes elvárásait. Nem csak hívőknek? A Wégidők egyértelműen keresztény narratívát követ. Ugyanakkor ereje abban rejlik, hogy univerzális kérdéseket fogalmaz meg. A szabadság és a határok viszonya, a generációs konfliktusok, a lázadás és a hazatalálás motívuma nem kizárólag vallási kontextusban értelmezhető. A darab legérdekesebb pillanatai talán éppen azok, amikor nem állít, hanem kérdez. Amikor a fiatal főhős bizonytalansága, útkeresése kerül fókuszba, a történet túllép a felekezeti kereteken. Máskor viszont a teológiai állásfoglalás erőteljesebb, ami a befogadótól is világos viszonyulást kíván.

A fiatalok zenei világa energikus és mai, mégis ugyanazokat a kérdéseket hordozza, amelyek minden generációt foglalkoztatnak Fotó: Szigeti Szenner Szilárd