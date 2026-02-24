Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében

Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.
Európa gasztronómiai régiója lesz Hargita megye 2027-ben. Készülnek a turistacsalogató programok
Fotó: Borbély Fanni
Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.
Hargita megye elnyerte az Európa Gasztronómiai Régiója címet a Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) hivatalos döntése alapján, amely címet 2027-ben viselheti.
2027-ben Hargita megye viselheti az Európa Gasztronómiai Régiója címet a Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) hivatalos döntése alapján – jelezte közleményben Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata.
Ennek apropóján az előkészületekről számolt be kedden Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás (Visit Harghita) ügyvezető igazgatója Csíkszeredában.
Fotó: Borbély Fanni
„2027-ben a gasztronómia lesz a közös nyelv, amely elmeséli az emberek történetét, lehetőséget ad az erős identitás bemutatására.
A legfontosabb, hogy hosszú távon is fenntartható turizmus-csomagot tudjunk létrehozni, amely a helyi értékekre épít” – fogalmazott Bíró Barna Botond.
Fotó: Borbély Fanni
A megyei tanács elnöke felsorolta azt a három fő programot, amellyel segítenek a vendéglátósoknak, a közösségnek, hogy a következő évben legszebb arcát mutathassa, és legfinomabb ízeit kínálhassa Hargita megye.
Elsőként összegyűjtötték a megye jellegzetes ételeit – ez a helyi specialitás (Signature Dish) program;
második programpontként létrehozták a Myrmidone, azaz a narancslepke minősítést;
harmadikként pedig lehetőséget teremtenek a farmoknak, feldolgozóknak, hogy bemutathassák, hogyan készítik el helyi alapanyagokból a különböző ételeket – ez a Nyitott farm, azaz az Open farm program.
Fotó: Borbély Fanni
Szabó Károly további részleteket osztott meg a fenti programokról. Tőle tudjuk, hogy
egy kérdőíves felméréssel és szakácsok megkérdezésével, a székely, magyar, román és örmény ételeket tartalmazó lista azonban nyitott, még kerülhetnek fel rá más fogások is. Ezeket a Hungaro Residence étteremben elkészítik, lefotózzák, és egy igényes receptes kiadványt készítenek belőle.
Narancslepke minősítés jár többek között azért, ha helyi jellegzetességű ételek vannak a vendéglátók menüjében
Fotó: Borbély Fanni
A narancslepke minősítésről elmondta, mivel a narancslepke (Colias myrmidone) kihalófélben lévő faj, fontosnak tartották ezzel az elnevezéssel is jelezni, hogy Hargita megye számára fontosak a természeti értékek. Azok a vendéglátóhelyek kaphatják meg ezt a minősítést, amelyek – többek között –
étlapjukra felveszik a helyi specialitásokat (signature dish),
igyekeznek helyi beszállítóktól helyi alapanyagokat beszerezni,
a fenntarthatóság jegyében megoldást keresnek az ételpazarlásra,
és az alapanyagokat nem több mint 100 kilométeres körzetből szerzik be.
A következő három hónapban lezárják a minősítési folyamatot. Azok az egységek, amelyek megkapják a narancslepkét, felkerülnek a Visit Harghita térképére, és további segítséget kapnak a népszerűsítéshez.
Fotó: Borbély Fanni
A farmok esetében azok kaphatják meg a Nyitott farm minősítést, amelyeknél
biztonságosnak ítélik a környezetet,
megfelelnek a higiéniai elvárásoknak,
rendelkeznek mosdóval és parkolóval.
„Higgyük el, hogy vannak olyan helyi értékeink, amelyek világszinten megállják a helyüket” – fogalmazott Szabó Károly, aki szerint az elkövetkező időszak nagyon intenzív munkát jelent majd számukra.
