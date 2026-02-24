Rovatok
Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében

Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.

Barabás Hajnal

2026. február 24., 14:17

2026. február 24., 15:162026. február 24., 15:16

Európa gasztronómiai régiója lesz Hargita megye 2027-ben. Készülnek a turistacsalogató programok • Fotó: Borbély Fanni

Európa gasztronómiai régiója lesz Hargita megye 2027-ben. Készülnek a turistacsalogató programok

Fotó: Borbély Fanni

Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke" minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.

Barabás Hajnal

2026. február 24., 14:172026. február 24., 14:17

2026. február 24., 15:162026. február 24., 15:16

Hargita megye elnyerte az Európa Gasztronómiai Régiója címet a Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) hivatalos döntése alapján, amely címet 2027-ben viselheti.

Hargita megye lesz Európa Gasztronómiai Régiója 2027-ben
Hargita megye lesz Európa Gasztronómiai Régiója 2027-ben

2027-ben Hargita megye viselheti az Európa Gasztronómiai Régiója címet a Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) hivatalos döntése alapján – jelezte közleményben Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata.

Ennek apropóján az előkészületekről számolt be kedden Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás (Visit Harghita) ügyvezető igazgatója Csíkszeredában.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

„2027-ben a gasztronómia lesz a közös nyelv, amely elmeséli az emberek történetét, lehetőséget ad az erős identitás bemutatására.

Idézet
Az Európa Gasztronómiai Régiója címmel nemzetközi szinten is látható lesz Hargita megye.

A legfontosabb, hogy hosszú távon is fenntartható turizmus-csomagot tudjunk létrehozni, amely a helyi értékekre épít" – fogalmazott Bíró Barna Botond.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A megyei tanács elnöke felsorolta azt a három fő programot, amellyel segítenek a vendéglátósoknak, a közösségnek, hogy a következő évben legszebb arcát mutathassa, és legfinomabb ízeit kínálhassa Hargita megye.

  • Elsőként összegyűjtötték a megye jellegzetes ételeit – ez a helyi specialitás (Signature Dish) program;

  • második programpontként létrehozták a Myrmidone, azaz a narancslepke minősítést;

  • harmadikként pedig lehetőséget teremtenek a farmoknak, feldolgozóknak, hogy bemutathassák, hogyan készítik el helyi alapanyagokból a különböző ételeket – ez a Nyitott farm, azaz az Open farm program.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Szabó Károly további részleteket osztott meg a fenti programokról. Tőle tudjuk, hogy

eddig 45 féle helyi jellegzetességű ételt azonosítottak

egy kérdőíves felméréssel és szakácsok megkérdezésével, a székely, magyar, román és örmény ételeket tartalmazó lista azonban nyitott, még kerülhetnek fel rá más fogások is. Ezeket a Hungaro Residence étteremben elkészítik, lefotózzák, és egy igényes receptes kiadványt készítenek belőle.

Narancslepke minősítés jár többek között azért, ha helyi jellegzetességű ételek vannak a vendéglátók menüjében • Fotó: Borbély Fanni

Narancslepke minősítés jár többek között azért, ha helyi jellegzetességű ételek vannak a vendéglátók menüjében

Fotó: Borbély Fanni

A narancslepke minősítésről elmondta, mivel a narancslepke (Colias myrmidone) kihalófélben lévő faj, fontosnak tartották ezzel az elnevezéssel is jelezni, hogy Hargita megye számára fontosak a természeti értékek. Azok a vendéglátóhelyek kaphatják meg ezt a minősítést, amelyek – többek között –

  • étlapjukra felveszik a helyi specialitásokat (signature dish),

  • igyekeznek helyi beszállítóktól helyi alapanyagokat beszerezni,

  • a fenntarthatóság jegyében megoldást keresnek az ételpazarlásra,

  • és az alapanyagokat nem több mint 100 kilométeres körzetből szerzik be.

A következő három hónapban lezárják a minősítési folyamatot. Azok az egységek, amelyek megkapják a narancslepkét, felkerülnek a Visit Harghita térképére, és további segítséget kapnak a népszerűsítéshez.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A farmok esetében azok kaphatják meg a Nyitott farm minősítést, amelyeknél

  • biztonságosnak ítélik a környezetet,

  • megfelelnek a higiéniai elvárásoknak,

  • rendelkeznek mosdóval és parkolóval.

„Higgyük el, hogy vannak olyan helyi értékeink, amelyek világszinten megállják a helyüket” – fogalmazott Szabó Károly, aki szerint az elkövetkező időszak nagyon intenzív munkát jelent majd számukra.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Hargita megye Gasztronómia
