Helyi ízek és nyitott porták: készülnek az Európa Gasztronómiai Régiója címre Hargita megyében

Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.

Ennek apropóján az előkészületekről számolt be kedden Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás (Visit Harghita) ügyvezető igazgatója Csíkszeredában.

Hargita megye elnyerte az Európa Gasztronómiai Régiója címet a Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) hivatalos döntése alapján, amely címet 2027-ben viselheti.

„2027-ben a gasztronómia lesz a közös nyelv, amely elmeséli az emberek történetét, lehetőséget ad az erős identitás bemutatására.

A legfontosabb, hogy hosszú távon is fenntartható turizmus-csomagot tudjunk létrehozni, amely a helyi értékekre épít” – fogalmazott Bíró Barna Botond.

harmadikként pedig lehetőséget teremtenek a farmoknak, feldolgozóknak, hogy bemutathassák, hogyan készítik el helyi alapanyagokból a különböző ételeket – ez a Nyitott farm, azaz az Open farm program.

A megyei tanács elnöke felsorolta azt a három fő programot, amellyel segítenek a vendéglátósoknak, a közösségnek, hogy a következő évben legszebb arcát mutathassa, és legfinomabb ízeit kínálhassa Hargita megye.

egy kérdőíves felméréssel és szakácsok megkérdezésével, a székely, magyar, román és örmény ételeket tartalmazó lista azonban nyitott, még kerülhetnek fel rá más fogások is. Ezeket a Hungaro Residence étteremben elkészítik, lefotózzák, és egy igényes receptes kiadványt készítenek belőle.

Narancslepke minősítés jár többek között azért, ha helyi jellegzetességű ételek vannak a vendéglátók menüjében

A narancslepke minősítésről elmondta, mivel a narancslepke (Colias myrmidone) kihalófélben lévő faj, fontosnak tartották ezzel az elnevezéssel is jelezni, hogy Hargita megye számára fontosak a természeti értékek. Azok a vendéglátóhelyek kaphatják meg ezt a minősítést, amelyek – többek között –

étlapjukra felveszik a helyi specialitásokat (signature dish),

igyekeznek helyi beszállítóktól helyi alapanyagokat beszerezni,

a fenntarthatóság jegyében megoldást keresnek az ételpazarlásra,

és az alapanyagokat nem több mint 100 kilométeres körzetből szerzik be.

A következő három hónapban lezárják a minősítési folyamatot. Azok az egységek, amelyek megkapják a narancslepkét, felkerülnek a Visit Harghita térképére, és további segítséget kapnak a népszerűsítéshez.