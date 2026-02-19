Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni

Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.

A farmon több állami intézmény is vizsgálatokat indított, miután területén szétszórva 74 bölény, 98 szarvas és őz, valamint 42 bivaly oszlófélben lévő tetemére, illetve más állatmaradványokra bukkantak – mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján Maria Forna prefektus. Beszámolója szerint a csütörtökön ülésező betegségellenőrzési bizottság

első intézkedésként elrendelte a tetemek elföldelését.

Forna azt is elmondta, hogy a farmon élő állatokat is találtak, és egy félholt szarvast megpróbáltak megmenteni, elszállították a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemre, de ott elpusztult.

Tetemében kukacokat és parazitákat találtak.

A Récekeresztúr közelében folyó patak partján is találtak elpusztult bölényeket, ami nyomán feltételezhető, hogy a víz is fertőzött – írja az Agerpres hírügynökség a prefektus beszámolójára hivatkozva.