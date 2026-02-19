Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.
2026. február 19., 19:332026. február 19., 19:33
A farmon több állami intézmény is vizsgálatokat indított, miután területén szétszórva 74 bölény, 98 szarvas és őz, valamint 42 bivaly oszlófélben lévő tetemére, illetve más állatmaradványokra bukkantak – mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján Maria Forna prefektus. Beszámolója szerint a csütörtökön ülésező betegségellenőrzési bizottság
Forna azt is elmondta, hogy a farmon élő állatokat is találtak, és egy félholt szarvast megpróbáltak megmenteni, elszállították a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemre, de ott elpusztult.
A Récekeresztúr közelében folyó patak partján is találtak elpusztult bölényeket, ami nyomán feltételezhető, hogy a víz is fertőzött – írja az Agerpres hírügynökség a prefektus beszámolójára hivatkozva.
Az élve maradt állatok számára megfelelő megoldást fognak keresni, és a hatóságok megtesznek mindent, hogy a felelősöket felelősségre vonják. A bölényfarm tulajdonosai – egy német és egy osztrák állampolgár –, illetve az igazgató sem volt jelen az ellenőrzésekkor, pedig a hatóságok értesítették őket – ismertette még a prefektus.
