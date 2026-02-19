Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést

Incze Csongor megyenedzser, Bálint Lehel és Jakab Levente • Fotó: Kovács Attila

Incze Csongor megyenedzser, Bálint Lehel és Jakab Levente

Fotó: Kovács Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.

Kovács Attila

2026. február 19., 16:042026. február 19., 16:04

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az előkészületeket követően Hargita megyében egységesen, azonos feltételek mellett fogja minden településről begyűjteni és elszállítani a hulladékot az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotta konzorcium – ezt legkésőbb év végéig el kell kezdeni.

Hirdetés

A szolgáltatói szerződés, amelyet csütörtökön Csíkszeredában a konzorcium képviselői, illetve Incze Csongor megyemenedzser, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület elnöke írtak alá,

három hónapos felkészülési időszakot határoz meg, ez a szolgáltató kérésére hosszabbítható.

Incze Csongor biztosra vette, hogy három hónap nem lesz elég a több mint 100 ezer szerződésre, amelyeket magán- és jogi személyekkel kell megkötni a megyében.

korábban írtuk

Többször ütközött akadályokba a megyei szintű hulladékbegyűjtés ügye
Többször ütközött akadályokba a megyei szintű hulladékbegyűjtés ügye

Három közbeszerzési eljárás sem hozott eredményt a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatása számára, így egyelőre nem lehet tudni, mikor kezdődhet el ez a tevékenység.

A konzorcium egyedüliként jelentkezett a nemrég lezárult közbeszerzési eljárásra, amelyet többször meg kellett ismételni, miután 2023-ban sikerült szerződést aláírni a gyergyóremetei hulladékkezelő központ és lerakó működtetésére. A begyűjtési és szállítási szolgáltatási szerződés 8 évre szól, 4 évi hosszabbítási lehetőséggel, értéke pedig 480 millió 335 ezer lej áfa nélkül – hangzott el.

korábban írtuk

Hét év késés után beüzemelik a gyergyóremetei hulladéklerakót
Hét év késés után beüzemelik a gyergyóremetei hulladéklerakót

Többször megismételt közbeszerzési eljárás után sikerült üzemeltetőt találni a 2016-ban elkészült gyergyóremetei hulladéklerakó és -kezelő központ számára, amely a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer alapját képezi.

Az integrált rendszer részeként vidéki környezetben a lebomló hulladékot nem gyűjtik, ehhez komposztáló edényeket fognak adni a lakosságnak.

A vegyes hulladékot 120 literes, chippel ellátott kukákba lehet gyűjteni, amelyeket a szolgáltató oszt majd szét, és ezek kiürítésének számát az azonosítással együtt regisztrálják.

Incze Csongor hangsúlyozta, ezeket a kukákat csak akkor érdemes kitenni, ha megteltek, másképp minden kiürítés költsége hozzáadódik a szolgáltatás alapdíjához. A szelektíven gyűjtött hulladék számára zsákokat osztanak szét, az üveget közös gyűjtőhelyre lehet vinni.

Városi környezetben a családi házaknál a törvény nem teszi lehetővé a komposztálást, ezért ott

a lebomló hulladék számára 25 literes gyűjtőedényeket biztosítanak, ugyanakkor kukákat, illetve zsákokat is adnak majd

– hangzott el. Az illetékes elmondta, a tömbházak környékén marad a jelenlegi gyűjtési mód, de azonosíthatóvá kell tenni a hulladékmennyiséget, ezért a lakóközösségek számára kijelölt kukákat zárt rendszerben kell elhelyezni, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzájuk.

A Hargita megyei tanácsnak jelentős számú kisebb-nagyobb konténert, kukát, illetve különböző szállítójárműveket kell átadnia a szolgáltatónak, amely a maga részéről

számos új gépjárművet, konténert, kukát, és más eszközöket biztosít, csak zsákból évente több mint 2 millió darabra lesz szükség

– ismertették.

Bálint Lehel és Jakab Levente, az RDE Hargita ügyvezetői, akik az új szolgáltatót képviselték, elmondták, új autóflottát vásárol a cég a meglévő járművek helyett, ugyanakkor nyitottak a jelenleg hulladékszállítást végző cégek alkalmazottainak átvételére, akiknek tapasztalataira, terepismeretére számítanak.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 19., csütörtök

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány

A kabinet csütörtöki ülésén első olvasatban megvitatott sürgősségi kormányrendeletet értelmében a fiatalok, a kiszolgáltatott helyzetű személyek és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való belépésének támogatását célzó intézkedéseket hoz a kormány.

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
2026. február 19., csütörtök

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában

Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában
Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában
2026. február 19., csütörtök

Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában
2026. február 19., csütörtök

Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét

Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.

Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét
Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét
2026. február 19., csütörtök

Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét
2026. február 19., csütörtök

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó

A vizes hó súlya miatt leszakadt ágak és kidőlt fák többnyire az áramellátásban okoztak üzemzavarokat Hargita megyében, de rövid ideig a közlekedést is akadályozta egy útra dőlt fa.

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
2026. február 19., csütörtök

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált

Románia már nem pusztán tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem egyre inkább célországgá és fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi beszámolójából.

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
2026. február 19., csütörtök

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
2026. február 19., csütörtök

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen

Március 16-áig várják a jelöléseket lakosságtól a város 2026-os Pro Urbe díjára Kézdivásárhelyen.

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
2026. február 19., csütörtök

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
2026. február 19., csütörtök

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám

Az elmúlt napok szélsőséges időjárása 23 megyében, 172 településen és a fővárosban is jelentős károkat okozott, az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki.

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
2026. február 19., csütörtök

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest

Tavaly a nyers adatok szerint 8 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 2024-hez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
2026. február 19., csütörtök

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
2026. február 19., csütörtök

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak

Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
2026. február 19., csütörtök

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!