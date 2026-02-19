Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést

Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.

Kovács Attila 2026. február 19., 16:042026. február 19., 16:04

Az előkészületeket követően Hargita megyében egységesen, azonos feltételek mellett fogja minden településről begyűjteni és elszállítani a hulladékot az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotta konzorcium – ezt legkésőbb év végéig el kell kezdeni. Hirdetés A szolgáltatói szerződés, amelyet csütörtökön Csíkszeredában a konzorcium képviselői, illetve Incze Csongor megyemenedzser, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület elnöke írtak alá,

három hónapos felkészülési időszakot határoz meg, ez a szolgáltató kérésére hosszabbítható.

Incze Csongor biztosra vette, hogy három hónap nem lesz elég a több mint 100 ezer szerződésre, amelyeket magán- és jogi személyekkel kell megkötni a megyében. korábban írtuk Többször ütközött akadályokba a megyei szintű hulladékbegyűjtés ügye Három közbeszerzési eljárás sem hozott eredményt a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatása számára, így egyelőre nem lehet tudni, mikor kezdődhet el ez a tevékenység. A konzorcium egyedüliként jelentkezett a nemrég lezárult közbeszerzési eljárásra, amelyet többször meg kellett ismételni, miután 2023-ban sikerült szerződést aláírni a gyergyóremetei hulladékkezelő központ és lerakó működtetésére. A begyűjtési és szállítási szolgáltatási szerződés 8 évre szól, 4 évi hosszabbítási lehetőséggel, értéke pedig 480 millió 335 ezer lej áfa nélkül – hangzott el. korábban írtuk Hét év késés után beüzemelik a gyergyóremetei hulladéklerakót Többször megismételt közbeszerzési eljárás után sikerült üzemeltetőt találni a 2016-ban elkészült gyergyóremetei hulladéklerakó és -kezelő központ számára, amely a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer alapját képezi. Az integrált rendszer részeként vidéki környezetben a lebomló hulladékot nem gyűjtik, ehhez komposztáló edényeket fognak adni a lakosságnak.

A vegyes hulladékot 120 literes, chippel ellátott kukákba lehet gyűjteni, amelyeket a szolgáltató oszt majd szét, és ezek kiürítésének számát az azonosítással együtt regisztrálják.

Incze Csongor hangsúlyozta, ezeket a kukákat csak akkor érdemes kitenni, ha megteltek, másképp minden kiürítés költsége hozzáadódik a szolgáltatás alapdíjához. A szelektíven gyűjtött hulladék számára zsákokat osztanak szét, az üveget közös gyűjtőhelyre lehet vinni. Városi környezetben a családi házaknál a törvény nem teszi lehetővé a komposztálást, ezért ott

a lebomló hulladék számára 25 literes gyűjtőedényeket biztosítanak, ugyanakkor kukákat, illetve zsákokat is adnak majd

– hangzott el. Az illetékes elmondta, a tömbházak környékén marad a jelenlegi gyűjtési mód, de azonosíthatóvá kell tenni a hulladékmennyiséget, ezért a lakóközösségek számára kijelölt kukákat zárt rendszerben kell elhelyezni, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzájuk. A Hargita megyei tanácsnak jelentős számú kisebb-nagyobb konténert, kukát, illetve különböző szállítójárműveket kell átadnia a szolgáltatónak, amely a maga részéről

számos új gépjárművet, konténert, kukát, és más eszközöket biztosít, csak zsákból évente több mint 2 millió darabra lesz szükség