Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést

Incze Csongor megyenedzser, Bálint Lehel és Jakab Levente
Fotó: Kovács Attila
Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.
Az előkészületeket követően Hargita megyében egységesen, azonos feltételek mellett fogja minden településről begyűjteni és elszállítani a hulladékot az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotta konzorcium – ezt legkésőbb év végéig el kell kezdeni.
A szolgáltatói szerződés, amelyet csütörtökön Csíkszeredában a konzorcium képviselői, illetve Incze Csongor megyemenedzser, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület elnöke írtak alá,
Incze Csongor biztosra vette, hogy három hónap nem lesz elég a több mint 100 ezer szerződésre, amelyeket magán- és jogi személyekkel kell megkötni a megyében.
Három közbeszerzési eljárás sem hozott eredményt a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatása számára, így egyelőre nem lehet tudni, mikor kezdődhet el ez a tevékenység.
A konzorcium egyedüliként jelentkezett a nemrég lezárult közbeszerzési eljárásra, amelyet többször meg kellett ismételni, miután 2023-ban sikerült szerződést aláírni a gyergyóremetei hulladékkezelő központ és lerakó működtetésére. A begyűjtési és szállítási szolgáltatási szerződés 8 évre szól, 4 évi hosszabbítási lehetőséggel, értéke pedig 480 millió 335 ezer lej áfa nélkül – hangzott el.
Többször megismételt közbeszerzési eljárás után sikerült üzemeltetőt találni a 2016-ban elkészült gyergyóremetei hulladéklerakó és -kezelő központ számára, amely a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer alapját képezi.
Az integrált rendszer részeként vidéki környezetben a lebomló hulladékot nem gyűjtik, ehhez komposztáló edényeket fognak adni a lakosságnak.
Incze Csongor hangsúlyozta, ezeket a kukákat csak akkor érdemes kitenni, ha megteltek, másképp minden kiürítés költsége hozzáadódik a szolgáltatás alapdíjához. A szelektíven gyűjtött hulladék számára zsákokat osztanak szét, az üveget közös gyűjtőhelyre lehet vinni.
Városi környezetben a családi házaknál a törvény nem teszi lehetővé a komposztálást, ezért ott
– hangzott el. Az illetékes elmondta, a tömbházak környékén marad a jelenlegi gyűjtési mód, de azonosíthatóvá kell tenni a hulladékmennyiséget, ezért a lakóközösségek számára kijelölt kukákat zárt rendszerben kell elhelyezni, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzájuk.
A Hargita megyei tanácsnak jelentős számú kisebb-nagyobb konténert, kukát, illetve különböző szállítójárműveket kell átadnia a szolgáltatónak, amely a maga részéről
– ismertették.
Bálint Lehel és Jakab Levente, az RDE Hargita ügyvezetői, akik az új szolgáltatót képviselték, elmondták, új autóflottát vásárol a cég a meglévő járművek helyett, ugyanakkor nyitottak a jelenleg hulladékszállítást végző cégek alkalmazottainak átvételére, akiknek tapasztalataira, terepismeretére számítanak.
