Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elmúlt napok szélsőséges időjárása 23 megyében, 172 településen és a fővárosban is jelentős károkat okozott, az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki.

Székelyhon

2026. február 19., 11:322026. február 19., 11:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hatóságok több mint 900 kidőlt fát és 32 megrongálódott villanyoszlopot távolítottak el az elmúlt napok sűrű havazását követően, amelyek 438 gépjárműben tettek kárt.

A csütörtökre virradó éjszaka mintegy 18 ezer belügyi alkalmazott vett részt a helyreállítási munkálatokban, több mint 10 ezer járművel.

Országszerte 399 autósnak kellett segítséget nyújtani a haladásban a havazás okozta nehézségek miatt.

A tárca hangsúlyozta, hogy ezek többsége nem a hóvihar vagy hótorlaszok miatt akadt el, hanem a nem megfelelő téli felszereltség következtében. A kedvezőtlen útviszonyok 15 mentőautót is nehéz helyzetbe hoztak, ám a gyors beavatkozásnak köszönhetően valamennyi jármű folytatni tudta útját, és a betegek biztonságban kórházba érkeztek – írja az Agerpres a belügyminisztérium közleménye alapján.

Miközben az autópályákon jelenleg zavartalan a forgalom, az A2-es autópálya bizonyos szakaszain sűrű köd miatt helyenként 50 méter alá csökkent a látótávolság.

A hatóságok óvatosságra intik a járművezetőket.

Az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki, amely péntek hajnali 2 órától vasárnap 10 óráig érvényes.

Az előrejelzés szerint a nyugat felől érkező csapadékmező az ország szinte teljes területén átvonul.

A Bánságban és a Körösvidéken főként eső várható, Moldvában és a hegyvidéki térségekben havazásra kell készülni, míg más régiókban vegyes csapadék is előfordulhat. Pénteken, illetve szombatra virradóra több térségben ismét havazhat.

Hirdetés

A lehulló csapadék mennyisége általában 10–15 liter lehet négyzetméterenként, egyes helyeken a 20–25 litert is elérheti.

Átlagosan 5–15 centiméteres friss hótakaró rakódhat le.

A szél is megerősödik: a nyugati megyékben és a hegyekben pénteken, majd péntek estétől szombat estig keleten és délkeleten is 40–55 kilométeres óránkénti széllökésekre kell számítani, a hegyvidéken akár 70–90 kilométer/órás erősséggel.

Szombaton az ország nagy részén kifejezetten hideg idő várható, a nappali csúcshőmérsékletek mínusz 6 és plusz 4 Celsius-fok között alakulnak, míg hajnalban mínusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és indulás előtt tájékozódjanak az út- és időjárási viszonyokról.

Belföld Közlekedés Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 19., csütörtök

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest

Tavaly a nyers adatok szerint 8 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 2024-hez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
2026. február 19., csütörtök

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak

Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
2026. február 19., csütörtök

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
2026. február 18., szerda

Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma

A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.

Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma
Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma
2026. február 18., szerda

Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma
Hirdetés
2026. február 18., szerda

Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől

A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a koalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.

Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől
Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől
2026. február 18., szerda

Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől
2026. február 18., szerda

Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel

A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel
Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel
2026. február 18., szerda

Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel
2026. február 18., szerda

Jó irányba halad az iskolabusz
Jó irányba halad az iskolabusz
Jó irányba halad az iskolabusz
2026. február 18., szerda

Jó irányba halad az iskolabusz
Hirdetés
2026. február 18., szerda

Székely szabadság napja: felhívással fordult a marosvásárhelyi magyarsághoz az SZNT

Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.

Székely szabadság napja: felhívással fordult a marosvásárhelyi magyarsághoz az SZNT
Székely szabadság napja: felhívással fordult a marosvásárhelyi magyarsághoz az SZNT
2026. február 18., szerda

Székely szabadság napja: felhívással fordult a marosvásárhelyi magyarsághoz az SZNT
2026. február 18., szerda

Fekete csuklyás közjáték zavarta meg a parlamenti ülést, amelyen Márton Áron-emlékévvé nyilvánították 2026-ot

Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.

Fekete csuklyás közjáték zavarta meg a parlamenti ülést, amelyen Márton Áron-emlékévvé nyilvánították 2026-ot
Fekete csuklyás közjáték zavarta meg a parlamenti ülést, amelyen Márton Áron-emlékévvé nyilvánították 2026-ot
2026. február 18., szerda

Fekete csuklyás közjáték zavarta meg a parlamenti ülést, amelyen Márton Áron-emlékévvé nyilvánították 2026-ot
2026. február 18., szerda

Digitális ugrás Hargita megye könyvtáraiban

A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.

Digitális ugrás Hargita megye könyvtáraiban
Digitális ugrás Hargita megye könyvtáraiban
2026. február 18., szerda

Digitális ugrás Hargita megye könyvtáraiban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!