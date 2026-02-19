Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám

Az elmúlt napok szélsőséges időjárása 23 megyében, 172 településen és a fővárosban is jelentős károkat okozott, az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki.

A hatóságok több mint 900 kidőlt fát és 32 megrongálódott villanyoszlopot távolítottak el az elmúlt napok sűrű havazását követően, amelyek 438 gépjárműben tettek kárt. A csütörtökre virradó éjszaka mintegy 18 ezer belügyi alkalmazott vett részt a helyreállítási munkálatokban, több mint 10 ezer járművel.

Országszerte 399 autósnak kellett segítséget nyújtani a haladásban a havazás okozta nehézségek miatt.

A tárca hangsúlyozta, hogy ezek többsége nem a hóvihar vagy hótorlaszok miatt akadt el, hanem a nem megfelelő téli felszereltség következtében. A kedvezőtlen útviszonyok 15 mentőautót is nehéz helyzetbe hoztak, ám a gyors beavatkozásnak köszönhetően valamennyi jármű folytatni tudta útját, és a betegek biztonságban kórházba érkeztek – írja az Agerpres a belügyminisztérium közleménye alapján. Miközben az autópályákon jelenleg zavartalan a forgalom, az A2-es autópálya bizonyos szakaszain sűrű köd miatt helyenként 50 méter alá csökkent a látótávolság.

A hatóságok óvatosságra intik a járművezetőket.

Az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki, amely péntek hajnali 2 órától vasárnap 10 óráig érvényes.

Az előrejelzés szerint a nyugat felől érkező csapadékmező az ország szinte teljes területén átvonul.

A Bánságban és a Körösvidéken főként eső várható, Moldvában és a hegyvidéki térségekben havazásra kell készülni, míg más régiókban vegyes csapadék is előfordulhat. Pénteken, illetve szombatra virradóra több térségben ismét havazhat. Hirdetés A lehulló csapadék mennyisége általában 10–15 liter lehet négyzetméterenként, egyes helyeken a 20–25 litert is elérheti.

Átlagosan 5–15 centiméteres friss hótakaró rakódhat le.