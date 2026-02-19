Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Az elmúlt napok szélsőséges időjárása 23 megyében, 172 településen és a fővárosban is jelentős károkat okozott, az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki.
A hatóságok több mint 900 kidőlt fát és 32 megrongálódott villanyoszlopot távolítottak el az elmúlt napok sűrű havazását követően, amelyek 438 gépjárműben tettek kárt.
A csütörtökre virradó éjszaka mintegy 18 ezer belügyi alkalmazott vett részt a helyreállítási munkálatokban, több mint 10 ezer járművel.
A tárca hangsúlyozta, hogy ezek többsége nem a hóvihar vagy hótorlaszok miatt akadt el, hanem a nem megfelelő téli felszereltség következtében. A kedvezőtlen útviszonyok 15 mentőautót is nehéz helyzetbe hoztak, ám a gyors beavatkozásnak köszönhetően valamennyi jármű folytatni tudta útját, és a betegek biztonságban kórházba érkeztek – írja az Agerpres a belügyminisztérium közleménye alapján.
Miközben az autópályákon jelenleg zavartalan a forgalom, az A2-es autópálya bizonyos szakaszain sűrű köd miatt helyenként 50 méter alá csökkent a látótávolság.
Az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki, amely péntek hajnali 2 órától vasárnap 10 óráig érvényes.
A Bánságban és a Körösvidéken főként eső várható, Moldvában és a hegyvidéki térségekben havazásra kell készülni, míg más régiókban vegyes csapadék is előfordulhat. Pénteken, illetve szombatra virradóra több térségben ismét havazhat.
A lehulló csapadék mennyisége általában 10–15 liter lehet négyzetméterenként, egyes helyeken a 20–25 litert is elérheti.
A szél is megerősödik: a nyugati megyékben és a hegyekben pénteken, majd péntek estétől szombat estig keleten és délkeleten is 40–55 kilométeres óránkénti széllökésekre kell számítani, a hegyvidéken akár 70–90 kilométer/órás erősséggel.
Szombaton az ország nagy részén kifejezetten hideg idő várható, a nappali csúcshőmérsékletek mínusz 6 és plusz 4 Celsius-fok között alakulnak, míg hajnalban mínusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és indulás előtt tájékozódjanak az út- és időjárási viszonyokról.
Tavaly a nyers adatok szerint 8 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 2024-hez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.
Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.
A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.
A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a koalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.
A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.
Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.
A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.
