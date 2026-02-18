Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel

Fotó: Freepik
A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
A tárcavezető szerint az új rendszer lényege, hogy a teljes ellátási láncban – a termelés, a szállítás, az elosztás és az értékesítés szintjén is – rögzített tarifák lesznek érvényben. Hangsúlyozta, hogy ez nem klasszikus árplafon, hanem olyan szabályozási modell, amely
elkerülve a villamos energia árplafonjának kivezetése utáni árkilengéseket és piaci bizonytalanságot – írja az Agerpres.
Az energiaügyi minisztérium kedd este közzétette azt a sürgősségirendelet-tervezetet, amely 2026. április 1. és 2027. március 31. között is biztosítja a lakossági gázfogyasztók védelmét, és szabályozza a fokozatos átmenetet a liberalizált gázpiac felé. A jogszabály 2026. április 1-jén lépne hatályba.
A tervezet szerint a lakossági gáz végfelhasználói árát négy elem összege adja:
a beszerzési ár (új számítási képlet alapján),
a szolgáltatói díj (15 lej/MWh),
az energiaszabályozó hatóság (ANRE) által megállapított tarifák,
valamint az áfa és a jövedéki adó.
A tervezet azt is előírja, hogy 2026. április 1. és 2027. március 31. között a hazai termelők a jelenlegi 120 lej/MWh helyett 110 lej/MWh szabályozott áron kötelesek földgázt szállítani a lakosságot ellátó szolgáltatóknak és a hőtermelő vállalatoknak, utóbbiaknak a lakossági hőenergia-előállításhoz szükséges mennyiség erejéig.
