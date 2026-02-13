Rovatok
Bevetésre igyekvő tűzoltót bírságoltak meg, mert nem adott elsőbbséget

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Tűzesethez riasztott önkéntes tűzoltót bírságolt meg Galați megyében a rendőrség, amiért nem adott elsőbbséget az ugyanahhoz a tűzesethez igyekvő rendőrautónak – írj a DCNews.ro hírportál beszámolója nyomán az MTI.

Székelyhon

2026. február 13., 17:422026. február 13., 17:42

A drăgușeni-i önkéntes tűzoltókat a Galați megyei katasztrófavédelem küldte a szomszédos Căuești faluba egy, a 112-es segélyhívón bejelentett tűzesethez.

A nehézkesen haladó tűzoltókocsit éppen egy emelkedőn érte utol a Tărgu Bujor-i rendőrök bekapcsolt tetővillogóval érkező autója, és mivel a tűzoltók nem húzódtak azonnal félre, hogy utat engedjenek számára, a rendőrök megállították és igazoltatták őket – részletezte az egyik tűzoltó.

A tűzoltókocsi vezetőjére az elsőbbségadás elmulasztása miatt több mint 3000 lej pénzbírságot szabtak ki, és négy hónapra a vezetői engedélyét is bevonták.

A DCNews szerint az eset nagy felháborodást váltott ki a térségben, de a rendőrök a Galați megyei kapitányság szerint is jogszerűen jártak el.

A rendőrségi közlemény „személygépkocsiként” hivatkozik a – román média fényképein többtonnás piros tűzoltókocsinak látszó – járműre, és azt is a bírságolást kiváltó szabálytalanságok közé sorolja, hogy a jármű tetején két, „a rendőrségi, csendőrségi és mentőautókéhoz hasonló” kék villogó és egy sziréna is volt, holott a drăgușeni-i önkéntes tűzoltók állítólag nem jogosultak a megkülönböztető jelzések használatára.

A rendőri intézkedés több mint negyedórával növelte a menetidőt,

így végül magára a bevetésre nem került sor, mert mire a tűzoltók megérkeztek, a căuești-i lakosok már eloltották a tüzet.

Belföld
