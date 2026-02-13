Több mint 90 bírság és közel 423 köbméter elkobzott fa – nagyszabású ellenőrzések zajlottak Hargita megyében

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság
Nagyszabású ellenőrzést tartott csütörtökön a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a térségben: az akció alkalmával 93 bírságot szabtak ki, és összesen 422,72 köbméter faanyagot koboztak el, mintegy 76 ezer lej értékben.
A művelet célja az erdészeti jogsértések visszaszorítása, a közlekedésbiztonság növelése és a közrend fenntartása volt. A rendőrök 120 járművet ellenőriztek, 49 sofőrt szondáztattak meg, 14 cégnél vizsgálták a biztonsági rendszerekre vonatkozó előírások betartását, valamint több erdészeti tevékenységet végző gazdasági szereplőt is górcső alá vettek. A kiszabott 93 bírságból 78 közlekedési kihágás miatt született,
Emellett két forgalmi engedélyt és egy jogosítványt is bevontak. Az ellenőrzések során több súlyos szabálytalanság is napvilágra került.
Egy gazdasági szereplőnél több mint 169 köbméter, iratok nélküli faanyagot találtak, és büntetőeljárás is indult, miután jelentős, 20 százalékot meghaladó készlethiányt állapítottak meg a nyilvántartásokhoz képest. Más esetekben szintén dokumentumok nélküli rönk- és tűzifaszállítmányokat foglaltak le.
A hatóságok közlése szerint az akció során összesen 422,72 köbméter faanyagot vontak ki a forgalomból, részben fizikai elkobzással, részben pénzbeli egyenértékben – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Marcel Ciolacu volt miniszterelnök „durva manipulációnak” nevezte pénteken a statisztikai intézet (INS) 2024-re vonatkozó adatait, és azt állította, hogy a számok utólagos „kozmetikázása” a jelenlegi kormányfő „kétségbeesését” tükrözi.
Az átmeneti technikai recesszió a szilárd alapokon álló gazdaságra való áttérés előre látható és elkerülhetetlen járulékos költségei közé tartozik – közölte pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Bonyolult időszakot élünk, és politikai szempontból meglehetősen nehéz viselni ezt a terhet – jelentette ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes csütörtök este az Europa FM rádió adásában. Azt mondta, a koalícióból való kilépés kérdése nem merült fel.
Tavaly 2024-hez képest 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, de technikai recesszióban zárta az évet, miután a harmadik negyedév után a negyedik trimeszterben is csökkent a bruttó hazai termék (GDP) – derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból.
Nicușor Dan szerint Románia három-négy éven belül teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
Lassult ugyan a növekedés, de még mindig magas a fertőző légúti megbetegedések száma Hargita megyében. A kisgyermekek körében sok az RSV-fertőzés, ami akár nagyon súlyos, intenzív terápiás ellátást igénylő megbetegedést is okozhat.
Nemzetpolitikáért felelős államtitkárként először látogatott Gyergyószentmiklósra Nacsa Lőrinc. Bejelentette, hogy a magyar kormány folytatja a Fogarasy Mihály Középiskola felújításának finanszírozását.
Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.
Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.
A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.
