Több mint 90 bírság és közel 423 köbméter elkobzott fa – nagyszabású ellenőrzések zajlottak Hargita megyében

Nagyszabású ellenőrzést tartott csütörtökön a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a térségben: az akció alkalmával 93 bírságot szabtak ki, és összesen 422,72 köbméter faanyagot koboztak el, mintegy 76 ezer lej értékben.

A művelet célja az erdészeti jogsértések visszaszorítása, a közlekedésbiztonság növelése és a közrend fenntartása volt. A rendőrök 120 járművet ellenőriztek, 49 sofőrt szondáztattak meg, 14 cégnél vizsgálták a biztonsági rendszerekre vonatkozó előírások betartását, valamint több erdészeti tevékenységet végző gazdasági szereplőt is górcső alá vettek. A kiszabott 93 bírságból 78 közlekedési kihágás miatt született,

Emellett két forgalmi engedélyt és egy jogosítványt is bevontak. Az ellenőrzések során több súlyos szabálytalanság is napvilágra került.

Egy gazdasági szereplőnél több mint 169 köbméter, iratok nélküli faanyagot találtak, és büntetőeljárás is indult, miután jelentős, 20 százalékot meghaladó készlethiányt állapítottak meg a nyilvántartásokhoz képest. Más esetekben szintén dokumentumok nélküli rönk- és tűzifaszállítmányokat foglaltak le.

A hatóságok közlése szerint az akció során összesen 422,72 köbméter faanyagot vontak ki a forgalomból, részben fizikai elkobzással, részben pénzbeli egyenértékben – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.