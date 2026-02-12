Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok

A nagyfokú elesettség, az inaktivitás, ha túl sokat alszik és nehezen ébred fel a beteg gyermek, az már egy figyelmeztető jel lehet, hogy érdemes orvoshoz fordulni az RSV-fertőzés okozta megbetegedés miatt
Lassult ugyan a növekedés, de még mindig magas a fertőző légúti megbetegedések száma Hargita megyében. A kisgyermekek körében sok az RSV-fertőzés, ami akár nagyon súlyos, intenzív terápiás ellátást igénylő megbetegedést is okozhat.
Az utóbbi hetekben lelassult a fertőző légúti megbetegedések száma Hargita megyében, de továbbra is növekedés tapasztalható, csak már lassabb ütemben, mint korábban. Ha minden jól megy, azaz folytatódik ez a tendencia, akkor csökkenni kezd majd a megbetegedések száma, de ezt most még nem lehet kijelenteni. A helyzet azért sem megnyugtató még, mert többen kerültek kórházba ilyen megbetegedések miatt az elmúlt héten, mint egy héttel korábban, ráadásul
– tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetőjétől.
„Nincs hivatalos kimutatásunk erről, de beszélek mindig az orvosokkal is arról, hogy mi a személyes tapasztalatuk, és elég sok az RSV-vírusfertőzés a kicsi gyerekek körében.
Vannak esetek, hogy annyira rossz állapotba kerülnek a megbetegedett gyermekek, annyira leromlik szervezetük oxigénellátása, hogy intenzív terápiás ellátásra, lélegeztetésre és keringéstámogatásra kerülnek – figyelmeztetett Tar Gyöngyi.
A nagyfokú elesettség, levertség, az inaktivitás, ha túl sokat alszik és nehezen ébred fel a beteg gyermek, az már egy ijesztő és figyelmeztető jele lehet annak, hogy
és ilyen tünet a lázgörcs is, vagy a kiszáradás veszélye miatt az, ha elkezd hányni – válaszolta kérdésünkre a megyei tisztifőorvos.
Hozzáfűzte viszont, hogy a láztól alapvetően nem kell nagyon megijedni, hiszen a vírusos megbetegedések lázzal járnak, ami gyakran két hullámban jelentkezik. Ha nem haladja meg a 38–39 fokot, akkor elég telefonon konzultálni az orvossal, ha ennél magasabb és nem lehet csillapítani, akkor viszont orvoshoz kell vinni a gyermeket. Jó tudni ugyanakkor azt is, hogy
Abrysvo a gyógyszertárakban beszerezhető védőoltás neve, amit a terhesség 24–32. hetében érdemes beadatni, hogy legyen ideje kialakítani a védettséget, és a placentán átjutva a magzatba is kerülhessen ellenanyag. A vakcinát azok érdemes beadassák, akik a fertőző légúti megbetegedések szezonjában, tehát a novembertől áprilisig tartó időszakban fognak szülni – közölte Tar Gyöngyi.
A vasárnap lezárul héten összesen 4922 fertőző felső légúti megbetegedést jegyeztek fel Hargita megyében. Ez több, mint amennyi az egy héttel korábbi nyilvántartásban szerepelt (4828), de már nem sokkal, ez utal arra, hogy
Most viszont még sok a fertőző felső légúti megbetegedés, és nőtt azoknak a betegeknek a száma is, akik kórházba kerültek emiatt: 35-en szorultak kórházi kezelésre az elmúlt héten, miközben egy héttel korábban csak 18-an.
454 tüdőgyulladásos, tehát alsó légúti megbetegedést diagnosztizáltak az említett időszakban a megyében (egy héttel korábban 439-et), a betegek közül 102-en kerültek kórházba, ami csökkenést jelent az egy héttel korábbi 128-hoz képest. A népegészségügyi igazgatóság által készített összesítés alapján Tar Gyöngyi arról is tájékoztatott, hogy a laborvizsgálattal igazolt influenzás megbetegedések száma 249 volt az elmúlt héten (egy héttel korábban 311), a betegek közül 48-an kerültek kórházba szövődmények kialakulása miatt, ami egyel kevesebb az egy héttel korábbi esetszámnál.
Az aktuális járványügyi helyzet, azaz az akut légúti fertőzések számának meredek növekedése miatt egyébként csütörtöktől ideiglenesen felfüggesztette a kórházi látogatást a Székelyudvarhelyi Városi Kórház.
Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.
Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint nagyon kivételes esetekben (például kritikus vagy végstádiumú beteg, kiskorú beteg, kommunikációképtelen páciens) a beteglátogatás a kezelőorvos külön jóváhagyásával engedélyezett, az alábbi feltételekkel:
az írásos engedély a kapuhoz a látogatás előtt megérkezik,
kötelező kézfertőtlenítés be- és kilépéskor,
maszk viselése a látogatás teljes ideje alatt,
a beteglátogatás legfeljebb 15 percig tarthat,
a látogatásra betegenként 1 hozzátartozó kaphat engedélyt.
Az intézkedés megelőző jellegű és ideiglenes, a járványügyi helyzet alakulásának függvényében felülvizsgálják – közölte a kórház.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban valamivel több, mint két hete, január 26-án rendeltek el látogatási tilalmat az egészségügyi intézmény belgyógyászati, kardiológiai, fertőző betegségek, tüdőgyógyászati, intenzív terápiás, gyermekgyógyászati és neurológiai osztályán.
A jelenleg terjedő fertőző légúti megbetegedésekkel kapcsolatban a megyei tisztifőorvos azt is elmondta, lehet ezeknek a megbetegedéseknek a kísérő tünete az elhúzódó köhögés, gyakran panaszkodnak erre a páciensek és a kezelőorvosok is.
Legalább egy klinikai vizsgálatot, és aztán eldönti az illető családorvos, hogy tovább kell-e küldeni más vizsgálatokra a beteget” – fogalmazott Tar Gyöngyi, hozzáfűzve, ez az erős dohányosokra, illetve azokra, akik korábban azok voltak, különösen érvényes.
