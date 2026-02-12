Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen

Fotó: Pixabay
Szakmai műhelyt szerveznek a neurodiverzitás jegyében Marosvásárhelyen péntek délután. A szervezők pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket, edzőket, valamint minden érdeklődőt várnak, akit megszólít a téma.
2026. február 12., 16:492026. február 12., 16:49
2026. február 12., 16:502026. február 12., 16:50
Ne ék, de ék legyen! mottóval szerveznek szakmai műhelyt a neurodiverzitás témájában február 13-án, pénteken 15.30 és 18 óra között Marosvásárhelyen, a Római Katolikus Líceum Deus Providebit Tanulmányi Házában.
A neurodiverzitás azt a szemléletet jelenti, hogy
Ide tartozhat például az autizmus, ADHD, diszlexia, Tourette-szindróma vagy más idegrendszeri eltérések. A neurodiverzitás-szemlélet szerint ezek
A rendezvény célja, hogy teret adjon a neurodiverzitással kapcsolatos tapasztalatcserének és szakmai párbeszédnek.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amely online űrlapon keresztül érhető el.
További információ a civilisegyesulet@gmail.com e-mail címen vagy a 0742-277 635-ös telefonszámon kérhető.
A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.
Két, ötven év körüli férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután betörtek egy lakásba Sóváradon, ahonnan mintegy nyolcezer lej értékben loptak el tárgyakat.
A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.
Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.
Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.
Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.
Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.
A társadalmi párbeszéd bizottság jóváhagyta a 2026–2027-es tanév rendjének végleges változatát – közölte csütörtökön az oktatási minisztérium.
A Carrefour kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pavăl Holdinggal romániai üzletágának értékesítéséről; a tranzakció értéke mintegy 823 millió euró – közölte csütörtökön a francia kiskereskedelmi vállalatcsoport.
szóljon hozzá!