Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója beszéltek a zöld energiára való átállás megkönnyítését célzó programról

Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.

Hajnal Csilla

Átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé válik a Méltányos Átállási Program (PTG) Maros megyei lebonyolítása. Péter Ferenc, Maros megyei tanácselnök és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) vezérigazgatója csütörtökön mutatta be az információs platformot, amelyen a Méltányos Átállási Program (PTG) Maros megyei kivitelezéséről érhető el hasznos információ. Miért éppen Maros megye? Simion Crețu elmagyarázta, a programot az ország hat megyéjében valósítják meg – Maros, Dolj, Gorj, Galac, Hunyad és Prahova –, ugyanis egy uniós szintű felmérés szerint Romániában ezek azok a megyék, amelyekben

a levegő szennyezettsége nagyobb az átlagnál.

A program célja a fenntartható fejlődés elősegítése a környezeti terhelés csökkentésével, és a zöld energiára való átállás megkönnyítése az érintett megyékben.

Fotó: Haáz Vince

A weboldalt a Maros Megyei Tanács hozta létre, és már tavaly december óta működik. Itt egy helyen találhatók a program céljai, előnyei, az aktuális pályázatok, útmutatók és a jelentkezéshez szükséges lépések, így az érdeklődők gyorsan választ kaphatnak a legfontosabb kérdésekre. Hirdetés A program célja, hogy segítse a megye gazdaságát a klímasemleges jövő felé vezető átállásban: támogassa a vállalkozások modernizálását, a gazdasági sokszínűséget, a kis- és középvállalkozásokat,

valamint biztonságos és jól fizető munkahelyek létrehozását.

Fotó: Haáz Vince

A teljes támogatási keret Maros megyében mintegy 245 millió euró, amelyből több konkrét pályázati lehetőség már elérhető – magyarázta Péter Ferenc.

A Méltányos Átállási Program kulcsfontosságú Maros megye számára, mivel összesen hozzávetőleg 245 millió euró támogatást nyújt a helyi gazdaságnak klímasemlegességre való átállási folyamatban.

Ez nem csupán egy papíron létező költségvetés, hanem egy olyan forrás, amelyet komoly projektekre és látható eredményekre kell váltanunk” – hangsúlyozta a megyei tanács elnöke.

Fotó: Haáz Vince

Kik pályázhatnak most? A programra jelenleg pályázhatnak önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és képzési szolgáltatók. A megújuló energia és energiaközösségek fejlesztésére például közel 18 millió euró áll rendelkezésre, projektenként 300 ezer és 10 millió euró közötti vissza nem térítendő támogatással, legkevesebb 2 százalék saját hozzájárulással. Jelenleg több pályázati kiírás fut: kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó pályázatok és termelőberuházások,

üzleti infrastruktúra és ipari parkok,

szociális vállalkozások,

megújuló energia és energiaközösségek,

valamint szakmai képzések.

Fotó: Beliczay László