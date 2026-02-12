Rovatok
Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója beszéltek a zöld energiára való átállás megkönnyítését célzó programról • Fotó: Haáz Vince

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója beszéltek a zöld energiára való átállás megkönnyítését célzó programról

Fotó: Haáz Vince

Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.

Hajnal Csilla

2026. február 12., 18:052026. február 12., 18:05

2026. február 12., 18:082026. február 12., 18:08

Átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé válik a Méltányos Átállási Program (PTG) Maros megyei lebonyolítása. Péter Ferenc, Maros megyei tanácselnök és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) vezérigazgatója csütörtökön mutatta be az információs platformot, amelyen a Méltányos Átállási Program (PTG) Maros megyei kivitelezéséről érhető el hasznos információ.

Miért éppen Maros megye?

Simion Crețu elmagyarázta, a programot az ország hat megyéjében valósítják meg – Maros, Dolj, Gorj, Galac, Hunyad és Prahova –, ugyanis egy uniós szintű felmérés szerint Romániában ezek azok a megyék, amelyekben

a levegő szennyezettsége nagyobb az átlagnál.

A program célja a fenntartható fejlődés elősegítése a környezeti terhelés csökkentésével, és a zöld energiára való átállás megkönnyítése az érintett megyékben.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A weboldalt a Maros Megyei Tanács hozta létre, és már tavaly december óta működik. Itt egy helyen találhatók a program céljai, előnyei, az aktuális pályázatok, útmutatók és a jelentkezéshez szükséges lépések, így az érdeklődők gyorsan választ kaphatnak a legfontosabb kérdésekre.

A program célja, hogy segítse a megye gazdaságát a klímasemleges jövő felé vezető átállásban:

  • támogassa a vállalkozások modernizálását, a gazdasági sokszínűséget, a kis- és középvállalkozásokat,

  • valamint biztonságos és jól fizető munkahelyek létrehozását.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A teljes támogatási keret Maros megyében mintegy 245 millió euró, amelyből több konkrét pályázati lehetőség már elérhető – magyarázta Péter Ferenc.

Idézet
A Méltányos Átállási Program kulcsfontosságú Maros megye számára, mivel összesen hozzávetőleg 245 millió euró támogatást nyújt a helyi gazdaságnak klímasemlegességre való átállási folyamatban.

Ez nem csupán egy papíron létező költségvetés, hanem egy olyan forrás, amelyet komoly projektekre és látható eredményekre kell váltanunk” – hangsúlyozta a megyei tanács elnöke.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Kik pályázhatnak most?

A programra jelenleg pályázhatnak önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és képzési szolgáltatók. A megújuló energia és energiaközösségek fejlesztésére például közel 18 millió euró áll rendelkezésre, projektenként 300 ezer és 10 millió euró közötti vissza nem térítendő támogatással, legkevesebb 2 százalék saját hozzájárulással.

Jelenleg több pályázati kiírás fut:

  • kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó pályázatok és termelőberuházások,

  • üzleti infrastruktúra és ipari parkok,

  • szociális vállalkozások,

  • megújuló energia és energiaközösségek,

  • valamint szakmai képzések.

• Fotó: Beliczay László Galéria

Fotó: Beliczay László

A pályázati határidők különböznek, és 2026-ban további lehetőségek várhatók vállalkozók, önkormányzatok és háztartások számára is.

Segítség az útvesztőben, nem pedig iktató

Az információs platform nem helyettesíti a hivatalos pályázati útmutatókat, hanem egyszerűbbé teszi az eligazodást. A platform célja, hogy az átállási program minden érintett számára érthető és könnyen követhető legyen, ezért rendszeres tájékoztató eseményeket is tartanak, és folyamatosan frissítik az elérhető információkat – számolt be róla Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat vezetője.

Marosszék
