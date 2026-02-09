Rovatok
Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Vélhetően idén ősszel használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ – közölte vasárnap este Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. február 09., 08:572026. február 09., 08:57

2026. február 09., 09:102026. február 09., 09:10

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a súlyos égési sérülteket kezelő temesvári központ után a hasonló jellegű marosvásárhelyi létesítmény is célegyenesbe került. Az építési munkálatok már majdnem befejeződtek, az év első felében következik az orvosi berendezések telepítése és a rendszerek működésének ellenőrzése.

Ha minden a tervek szerint halad, várhatóan idén ősszel átadják az új központot

– írja az Agerpres hírügynökség a tárcavezető bejegyzésére hivatkozva.

A miniszter azt is közölte, hogy a 24 113 négyzetméter összfelületű épületben

  • öt ágy lesz a válságos állapotú betegek

  • és tíz a közepesen súlyos égési sérültek ellátására,

  • de egy 44 ágyas intenzív terápiás osztályt

  • és 25 műtővel rendelkező műtőblokkot is kialakítanak.

  • Emellett vérátömlesztő központ és sterilizálóállomás is lesz az épületben.

„Tudom, hogy az égési sérülteket kezelő központok témája éveken át inkább a beszédekben volt fellelhető, mintsem az eredményekben, de ma már konkrét tényekről beszélhetünk. Ez a központ létezik. Látható. És életeket fog menteni” – írta bejegyzésében Alexandru Rogobete.

Marosszék Marosvásárhely Egészségügy
Hirdetés
