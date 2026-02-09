Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására

Fotó: Haáz Vince
Vélhetően idén ősszel használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ – közölte vasárnap este Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a súlyos égési sérülteket kezelő temesvári központ után a hasonló jellegű marosvásárhelyi létesítmény is célegyenesbe került. Az építési munkálatok már majdnem befejeződtek, az év első felében következik az orvosi berendezések telepítése és a rendszerek működésének ellenőrzése.
– írja az Agerpres hírügynökség a tárcavezető bejegyzésére hivatkozva.
A miniszter azt is közölte, hogy a 24 113 négyzetméter összfelületű épületben
öt ágy lesz a válságos állapotú betegek
és tíz a közepesen súlyos égési sérültek ellátására,
de egy 44 ágyas intenzív terápiás osztályt
és 25 műtővel rendelkező műtőblokkot is kialakítanak.
Emellett vérátömlesztő központ és sterilizálóállomás is lesz az épületben.
„Tudom, hogy az égési sérülteket kezelő központok témája éveken át inkább a beszédekben volt fellelhető, mintsem az eredményekben, de ma már konkrét tényekről beszélhetünk. Ez a központ létezik. Látható. És életeket fog menteni” – írta bejegyzésében Alexandru Rogobete.
