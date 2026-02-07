A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban

Szakemberek szerint az óvodás gyerekek ritkán beszélnek nyíltan a társas nehézségeikről, ezért fontos figyelni a jelekre

Egy országos kutatás szerint az óvodákban is gyakori a kiközösítés és a szóbeli bántás, de ha figyelünk a jelekre, akkor itt még könnyebben lehet kezelni ezeket a helyzeteket. A gyerekek érzelmeinek kifejezését pedig egy lila maci is segíti.

Hajnal Csilla 2026. február 07., 08:582026. február 07., 08:58

Az óvodai bántalmazás – különösen a gyerekek közötti kirekesztés és elszigetelés – egyre nagyobb figyelmet igényel a szakemberek szerint. A Mentsétek meg a gyermekeket hazai szervezete és az OMV Petrom Alapítvány közös, országos kutatása átfogó képet ad arról, milyen formában jelenik meg a bullying a hazai óvodákban, és milyen eredményeket hozott a Legyünk barátok – Bullying nélkül elnevezésű programjuk. A több mint 270 óvodában – köztük székelyföldi intézményekben is – bevezetett program célja a gyerekek érzelmi jóllétének és közösségi készségeinek fejlesztése. A gyerekek visszahúzódása jelzi a bajt A felmérés szerint az óvodapedagógusok 85 százaléka találkozott már bántalmazó viselkedéssel a csoportjában.

A leggyakoribb jelenségek közé tartozik a játékból való kizárás és a társas elszigetelés.

A pedagógusok emellett gyakran tapasztalnak domináns viselkedést a gyerekek között (42 százalékuk szerint), erős érzelmi kitöréseket – például dühöt és frusztrációt – (34 százalékuk), valamint fizikai agressziót, mint az ütés vagy a lökés (24 százalékuk). Az ismétlődő kiközösítés következményei között a legjellemzőbb a gyerekek visszahúzódása: sokan kimaradnak a közös játékból, vagy maguk is elutasítják a részvételt a csoporttevékenységekben. Hirdetés A kutatásban résztvevő szakemberek szerint az óvodás gyerekek ritkán beszélnek nyíltan a társas nehézségeikről, ezért fontos figyelni a jelekre: a csoportos tevékenységekből való visszahúzódásra, az óvodába járás elutasítására, gyakori testi panaszokra vagy látszólag indokolatlan dühkitörésekre.

A leggyakoribb jelenségek közé tartozik a játékból való kizárás és a társas elszigetelés Fotó: Haáz Vince

A lila maci, aki helyettük is „beszél” A projekt részeként minden óvodás kapott egy kis lila plüssmacit, amelyet hazavittek pár napra, megszemélyesítették, felöltöztették, nevet adtak neki, majd visszavitték az óvodába, és ott is marad velük az óvodai évek alatt. Ugyanakkor az óvónő is kapott egy nagyobb méretű lila macit, amely szintén ott van a kicsikkel. A projektbe beválasztott marosvásárhelyi Stefánia Napköziotthon igazgatója, Weisz Réka kifejtette, a lila maci biztonságot nyújt a gyerekeknek, hiszen

érzik, hogy az óvodában is ott van mindig egy barát, ami csak az övék.

A Nagy Maci pedig történeteket ad elő, különböző helyzetekre reflektálva – akár bullyinggal, akár pozitív helyzetekkel kapcsolatban, és arra fekteti a hangsúlyt, hogy miként dolgozzák fel ezeket a gyerekek. „Nagyon sok kicsi nehezen fejezi ki az érzelmeit, a gondolatait főleg óvodás korban. Viszont hogyha egy macit kell megszólaltatniuk, akkor egy kicsit könnyebben megy. Vagy akár el is tudják játszani a macik segítségével, amit éreznek, ha nehezükre esik a szavak megtalálása” – foglalta össze a lila macik szerepét az óvodavezető.

A marosvásárhelyi Stefánia Napköziotthon egyik csoportjában fogason várják a lila macik a gyerekeket Fotó: Stefánia Napköziotthon archívuma

Óvodás korban még nem annyira nyilvánvaló a bullying, mint az iskolában, de már nagycsoportban jelentkezik azáltal, hogy megtagadják a játékot valakivel. Weisz Réka kifejtette, az utóbbi években az óvodákban is egyre gyakrabban jelenik meg az enyhébb zaklatás. Ez ritkábban fizikai, inkább szóbeli bántásban és kiközösítésben jelenik meg. Gyakran

van egy domináns gyerek a csoportban, egy „bandavezér”, akit a többiek követnek,