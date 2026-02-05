Ürítik a bözödújfalusi gyűjtőtavat – videóval

Túl sok víz van a gyűjtőtóban. Archív
Fotó: Haáz Vince
Másodpercenként két köbméternyi vizet engednek le a bözödújfalusi gyűjtőtóból, hogy elérjék azt a telítettséget, ami biztonságos.
2026. február 05., 11:212026. február 05., 11:21
A hóolvadás következtében a megengedettnél több víz van az Erdőszentgyörgy közelében lévő bözödújfalusi gyűjtőtóban. Az országos vízügyi igazgatóság Maros megyei kirendeltségének szakemberei ezért folyamatosan csapolják a tavat.
Arról tájékoztattak, hogy január 24-től február 4-ig összesen másfél millió köbméter vizet engedtek bele a Kis-Küküllőbe, az első napokban egy köbméternyit másodpercenként, jelenleg két köbméternyit másodpercenként. A február 4-én végzett mérés szerint a tóban 11,98 millió köbméter víz van, telítettsége 85 százalékos, és az előírások szerint a februárban a telítettségét 83 százalékosra kell csökkenteni.
Mint ismert, a parajdi bányakatasztrófa után is ebből a gyűjtőtóból engedtek ki vizet, hogy hígítsák a Kis-Küküllőt, ami akkor a Korond-patak miatt olyan sós volt, mint a tengervíz.
