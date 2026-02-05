Rovatok
Ürítik a bözödújfalusi gyűjtőtavat – videóval

Túl sok víz van a gyűjtőtóban. Archív • Fotó: Haáz Vince

Túl sok víz van a gyűjtőtóban. Archív

Fotó: Haáz Vince

Másodpercenként két köbméternyi vizet engednek le a bözödújfalusi gyűjtőtóból, hogy elérjék azt a telítettséget, ami biztonságos.

Simon Virág

2026. február 05., 11:212026. február 05., 11:21

2026. február 05., 11:222026. február 05., 11:22

A hóolvadás következtében a megengedettnél több víz van az Erdőszentgyörgy közelében lévő bözödújfalusi gyűjtőtóban. Az országos vízügyi igazgatóság Maros megyei kirendeltségének szakemberei ezért folyamatosan csapolják a tavat.

Arról tájékoztattak, hogy január 24-től február 4-ig összesen másfél millió köbméter vizet engedtek bele a Kis-Küküllőbe, az első napokban egy köbméternyit másodpercenként, jelenleg két köbméternyit másodpercenként. A február 4-én végzett mérés szerint a tóban 11,98 millió köbméter víz van, telítettsége 85 százalékos, és az előírások szerint a februárban a telítettségét 83 százalékosra kell csökkenteni.

Mint ismert, a parajdi bányakatasztrófa után is ebből a gyűjtőtóból engedtek ki vizet, hogy hígítsák a Kis-Küküllőt, ami akkor a Korond-patak miatt olyan sós volt, mint a tengervíz.

Marosszék
A rovat további cikkei

2026. február 05., csütörtök

Áramszünet lesz több marosvásárhelyi utcában

Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában csütörtökön 8 és 16 óra között.

Áramszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
Áramszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
2026. február 05., csütörtök

Áramszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
2026. február 04., szerda

Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet

„Közvetíteni kívánunk a Maros megyei vállalkozók és a magyarországi cégek között, ezért is látogattam meg a megye több régióját és találkoztam az üzletemberekkel” – mondta szerdán Marosvásárhelyen Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete.

Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet
Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet
2026. február 04., szerda

Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet
2026. február 04., szerda

Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk

Tavaly közel 25 ezer beavatkozáshoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat és a SMURD-rohammentőket. A legtöbb munkát a Kis-Küküllő megnövekedett sótartalma adta júniusban.

Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk
Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk
2026. február 04., szerda

Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk
2026. február 03., kedd

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének

Szűk hónapja indultak el a peremtelepülési járatok, összeköttetést biztosítva Marosvásárhely és a környező települések között. A lakosság számos panaszt, javaslatot fogalmazott meg. Az eddigi tapasztalatokról Gáspár Botond illetékessel beszélgettünk.

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
2026. február 03., kedd

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
2026. február 03., kedd

Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve

Hatalmas lángok csaptak fel egy lakóháznál kedden este az Ákosfalvához tartozó Kisgörgényben. A helyi önkéntes tűzoltók és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók küzdenek a tűz megfékezéséért.

Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve
Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve
2026. február 03., kedd

Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve
2026. február 03., kedd

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú

Összefogott hatodikos diákjuk gyógyulásáért a Marosvásárhelyhez közeli Gernyeszegen az iskola és a helyi közösség. Puczi Attilánál tavaly ősszel előrehaladott állapotú rosszindulatú csontrákot állapítottak meg, és jelenleg is kórházban van.

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
2026. február 03., kedd

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
2026. február 03., kedd

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat

Őrizetbe vette kedden a Maros megyei rendőrség azt a marosvásárhelyi férfit, akit lakószövetségek pénzügyeinek szabálytalan kezelésével és sikkasztással gyanúsítanak. A vagyonát zárolták.

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
2026. február 03., kedd

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
2026. február 03., kedd

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel

A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát tulajdonosa, az Ameropa Grains Románia küldöttségét fogadta kedden hivatalában Ilie Bolojan miniszterelnök.

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
2026. február 03., kedd

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
2026. február 03., kedd

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén

Egyházi épületek udvarára, a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával fúrnak közkutakat Kis-Küküllő menti településeken, így próbálva kivédeni a tavaly előállt nehézségeket, amikor hónapokig nem volt megfelelő ivóvize a lakosságnak.

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
2026. február 03., kedd

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
2026. február 02., hétfő

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél

Kokkolinonak, az állatkert anyamedvéjének, illetve Jimmynek, Dömének és Dömzsinek idén is „letesztelték” az időjós-tehetségét. A népi hiedelem úgy tartja, ha február 2-án a medve meglátja a saját árnyékát, akkor még hosszú télre számíthatunk.

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
2026. február 02., hétfő

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
