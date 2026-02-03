Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú

Összefogott hatodikos diákjuk gyógyulásáért a Marosvásárhelyhez közeli Gernyeszegen az iskola és a helyi közösség. Puczi Attilánál tavaly ősszel előrehaladott állapotú rosszindulatú csontrákot állapítottak meg, és jelenleg is kórházban van.

Hajnal Csilla 2026. február 03., 19:592026. február 03., 19:59

Gernyeszeg Marosvásárhelytől alig 15 kilométerre található, iskolájában pedig a hozzá tartozó tagintézményekkel együtt több mint hatszáz diák tanul. Az iskola közössége most egy hatodikos diáktársuk, Puczi Attila felépüléséért fogott össze, akinél tavaly novemberben előrehaladott állapotú rosszindulatú csontrákot állapítottak meg. A fiúnak agresszív kemoterápiára van szüksége ahhoz, hogy szervezete legyőzhesse az Ewing-szarkómának nevezett betegséget, a családnak pedig a lelki támogatás mellett anyagi segítségre, hogy felvegyék a kesztyűt a kór elleni harcban. Még nem hatott az agresszív hatású kemoterápia Éppen a gyerekzsivajtól hangos gernyeszegi iskola nagyszünetében fogadott minket Attila osztályfőnőke, Szász Magdolna, illetve Attila édesapjának kollégája, Bartis Levente, a gernyeszegi Multi Prod Impex vállalkozás igazgatója. Ő azért volt ott, mert ennél a vállalkozásnál dolgozik Attila édesapja is immár húsz éve, így kollégái közelről ismerik őt és támogatják a családot.

Bartis Levente, az édesapa kollégája is sokat segít a családnak a fiú gyógyulásáért Fotó: Haáz Vince

Bartis Levente vitte el a gyermeket CT-vizsgálatra, miután a betegsége egyértelművé vált. A sors iróniája, hogy közvetlenül a vizsgálat után Attila eltörte a lábát. Annyira előrehaladott állapotban volt már a betegsége, hogy patológiai törés történt – állapították meg az orvosok. Attila azóta kórházi kezelés alatt áll, a csontja pedig nehezen forr össze a betegsége miatt,

derékig érő fekvőgipsszel kezdték el rajta az agresszív hatású kemoterápiát, amely sajnos nem érte el még a kívánt hatást, nőtt azóta a daganat mérete

– mesélte Bartis Levente, aki kolléganőjével, Szabó Emőkével közösen vállalta fel a fiú támogatását, a család segítését. Jó képességű, értelmes gyerek A fiú többször jelezte otthon és az iskolában is, hogy fájtatja a lábát, mire szakorvoshoz került. Mire felfedezték, a daganat több mint tíz centimétert nőtt a csontban, és több mint húsz centimétert a lágy részben, de kimutatható áttét még nem keletkezett a szervezetben. A kezelőorvosa szerint pedig

van esélye a gyereknek a gyógyulásra, de mivel ilyen nagy daganatról van szó, nehezen forr össze a csont, és ez bonyolítja a kezelést

– idézte fel Bartis Levente az orvos szavait.

Szász Magdolna: Attila sosem hiányzott az iskolából indokolatlanul Fotó: Haáz Vince

Osztályfőnőke azt mesélte, Attila sosem hiányzott az iskolából indokolatlanul, csak ha valóban beteg volt. Jó képességű, értelmes gyerek, a szüleivel él Gernyeszegen szerény körülmények között, két nagyobb testvére már nem lakik otthon. Hirdetés Amikor az iskolában megtudták a hírt, osztályfőnöke és a volt tanítónője meglátogatták, és segítettek hirtelen amivel tudtak – feketeribizli, céklalé, zöldségek. De a gyógyuláshoz ennél többre is szüksége van Attilának a továbbiakban: lelki és anyagi támogatásra.

Attila betegségéről szóló kórházi irat Fotó: Haáz Vince

Az iskola falain belül megbeszélték, hogy összefognak és segítenek a gyereken, először a helyi közösség jó szándékára számítva gyűjtöttek adományt. A segítség azzal kezdődött, hogy a mellette álló közösség – iskola, munkahely, egyház, a helyiek egy része – támogatta őt, hogy eljusson orvosokhoz és kezelésekre, így

a család hátrányos helyzete ellenére vállalta a kemoterápiával járó kálváriát,

de a fiú nincs egyedül a kezelések alatt. Édesapja mindig sokat dolgozott, hogy eltartsa a családot, édesanyja pedig érzékenyebb idegrendszerű, ezért édesapja feküdt be vele a kórházba, így hetek óta nem tud bejárni dolgozni. A munkahelye azonban nem szűnt meg, a munkaadó tartja a szerződését, támogatva ezzel is a családot.

Puczi Attila, hatodikos diák, akinél tavaly ősszel állapították meg az előrehaladott csontrákot Fotó: Puczi Attila személyes archívuma

Attila november közepe óta nem járhat iskolába, de az osztálytársak megígérték, hogy segítenek neki a leckék pótlásában. Egyelőre arra összpontosítanak, hogy annyira forrjon össze a csontja, hogy legalább tudjon felülni, és majd később online bekapcsolódhat a tanórákba – feltéve ha bírja a további kemoterápiát, és pár napra hazaengedhetik.