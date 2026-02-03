Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú

A gernyeszegi iskola közössége is összefogott Attiláért
Fotó: Haáz Vince
Összefogott hatodikos diákjuk gyógyulásáért a Marosvásárhelyhez közeli Gernyeszegen az iskola és a helyi közösség. Puczi Attilánál tavaly ősszel előrehaladott állapotú rosszindulatú csontrákot állapítottak meg, és jelenleg is kórházban van.
Gernyeszeg Marosvásárhelytől alig 15 kilométerre található, iskolájában pedig a hozzá tartozó tagintézményekkel együtt több mint hatszáz diák tanul. Az iskola közössége most egy hatodikos diáktársuk, Puczi Attila felépüléséért fogott össze, akinél tavaly novemberben előrehaladott állapotú rosszindulatú csontrákot állapítottak meg. A fiúnak agresszív kemoterápiára van szüksége ahhoz, hogy szervezete legyőzhesse az Ewing-szarkómának nevezett betegséget, a családnak pedig a lelki támogatás mellett anyagi segítségre, hogy felvegyék a kesztyűt a kór elleni harcban.
Éppen a gyerekzsivajtól hangos gernyeszegi iskola nagyszünetében fogadott minket Attila osztályfőnőke, Szász Magdolna, illetve Attila édesapjának kollégája, Bartis Levente, a gernyeszegi Multi Prod Impex vállalkozás igazgatója. Ő azért volt ott, mert ennél a vállalkozásnál dolgozik Attila édesapja is immár húsz éve, így kollégái közelről ismerik őt és támogatják a családot.
Bartis Levente, az édesapa kollégája is sokat segít a családnak a fiú gyógyulásáért
Fotó: Haáz Vince
Bartis Levente vitte el a gyermeket CT-vizsgálatra, miután a betegsége egyértelművé vált. A sors iróniája, hogy közvetlenül a vizsgálat után Attila eltörte a lábát. Annyira előrehaladott állapotban volt már a betegsége, hogy patológiai törés történt – állapították meg az orvosok. Attila azóta kórházi kezelés alatt áll, a csontja pedig nehezen forr össze a betegsége miatt,
– mesélte Bartis Levente, aki kolléganőjével, Szabó Emőkével közösen vállalta fel a fiú támogatását, a család segítését.
A fiú többször jelezte otthon és az iskolában is, hogy fájtatja a lábát, mire szakorvoshoz került. Mire felfedezték, a daganat több mint tíz centimétert nőtt a csontban, és több mint húsz centimétert a lágy részben, de kimutatható áttét még nem keletkezett a szervezetben. A kezelőorvosa szerint pedig
– idézte fel Bartis Levente az orvos szavait.
Szász Magdolna: Attila sosem hiányzott az iskolából indokolatlanul
Fotó: Haáz Vince
Osztályfőnőke azt mesélte, Attila sosem hiányzott az iskolából indokolatlanul, csak ha valóban beteg volt. Jó képességű, értelmes gyerek, a szüleivel él Gernyeszegen szerény körülmények között, két nagyobb testvére már nem lakik otthon.
Amikor az iskolában megtudták a hírt, osztályfőnöke és a volt tanítónője meglátogatták, és segítettek hirtelen amivel tudtak – feketeribizli, céklalé, zöldségek. De a gyógyuláshoz ennél többre is szüksége van Attilának a továbbiakban: lelki és anyagi támogatásra.
Attila betegségéről szóló kórházi irat
Fotó: Haáz Vince
Az iskola falain belül megbeszélték, hogy összefognak és segítenek a gyereken, először a helyi közösség jó szándékára számítva gyűjtöttek adományt. A segítség azzal kezdődött, hogy a mellette álló közösség – iskola, munkahely, egyház, a helyiek egy része – támogatta őt, hogy eljusson orvosokhoz és kezelésekre, így
de a fiú nincs egyedül a kezelések alatt. Édesapja mindig sokat dolgozott, hogy eltartsa a családot, édesanyja pedig érzékenyebb idegrendszerű, ezért édesapja feküdt be vele a kórházba, így hetek óta nem tud bejárni dolgozni. A munkahelye azonban nem szűnt meg, a munkaadó tartja a szerződését, támogatva ezzel is a családot.
Puczi Attila, hatodikos diák, akinél tavaly ősszel állapították meg az előrehaladott csontrákot
Fotó: Puczi Attila személyes archívuma
Attila november közepe óta nem járhat iskolába, de az osztálytársak megígérték, hogy segítenek neki a leckék pótlásában. Egyelőre arra összpontosítanak, hogy annyira forrjon össze a csontja, hogy legalább tudjon felülni, és majd később online bekapcsolódhat a tanórákba – feltéve ha bírja a további kemoterápiát, és pár napra hazaengedhetik.
A gernyeszegi fiú állapota még bizonytalan, de nagy erőt meríthet a mellette álló támogató közösségből, amely bár sokat tesz önerőből, de anyagi lehetőségeik végesek, ezért szívesen fogadják az adományokat is a következő bankszámlaszámra a „Donație” megjegyzéssel:
Puczi Ildiko
IBAN: RO51 CECE C001 9464 4497 3311
