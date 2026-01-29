Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben

Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtök hajnalban a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Adriana Georgescut, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került a feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint a Külső Hírszerző Szolgálat (SIE) tábornokának adta ki magát.

A DNA szerint Adriana Georgescu és a SIE-tábornokként bemutatkozó Gheorghe Iscru összesen 500 ezer eurót kért egy konstancai üzletembertől, Jean-Paul Tucantól, azt állítva, hogy

Az ügyészség csütörtökön a két gyanúsított előzetes letartóztatását fogja kérni a bukaresti ítélőtáblától.

a kapcsolataik és befolyásuk révén „el tudják simítani” a folyamatban lévő büntetőügyét.

Az üzletembert 2025 augusztusában uniós forrásokkal kapcsolatos csalás miatt állították bíróság elé. Ügyét a bukaresti törvényszék tárgyalja, és még az előkészítő szakaszon sem jutott túl – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

A két gyanúsítottat szerdán tetten érték, amint 60 ezer eurót vettek át a kért összeg részeként Jean-Paul Tucantól. Ezután előállították és kihallgatták őket.