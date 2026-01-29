Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtök hajnalban a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Adriana Georgescut, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került a feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint a Külső Hírszerző Szolgálat (SIE) tábornokának adta ki magát.
2026. január 29., 10:402026. január 29., 10:40
2026. január 29., 10:522026. január 29., 10:52
Az ügyészség csütörtökön a két gyanúsított előzetes letartóztatását fogja kérni a bukaresti ítélőtáblától.
A DNA szerint Adriana Georgescu és a SIE-tábornokként bemutatkozó Gheorghe Iscru összesen 500 ezer eurót kért egy konstancai üzletembertől, Jean-Paul Tucantól, azt állítva, hogy
Az üzletembert 2025 augusztusában uniós forrásokkal kapcsolatos csalás miatt állították bíróság elé. Ügyét a bukaresti törvényszék tárgyalja, és még az előkészítő szakaszon sem jutott túl – írja az Agerpres hírügynökség.
A két gyanúsítottat szerdán tetten érték, amint 60 ezer eurót vettek át a kért összeg részeként Jean-Paul Tucantól. Ezután előállították és kihallgatták őket.
A PNL I. kerületi szervezete közölte, hogy Adriana Georgescu párttagságát azonnal felfüggesztik, amint a DNA hivatalos közleményt ad ki az ügyről. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a híresztelésekkel szemben az ügyvédnő nem önkormányzati képviselő, nem vezeti a párt női szervezetét, és semmilyen tisztséget nem tölt be a helyi pártvezetésben.
A CNSLR Frăția szakszervezeti szövetség szerint a betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet sérti a munkavállalók jogait, ezért arra kérte az ombudsmant, hogy támadja meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint nincs vita a kormánykoalíción belül a közigazgatási reformról, amelyet azonnal elfogadtatnak, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta a tárcavezető szerdán Odobești-ben.
Mit tehetünk, amikor a táblagép és a telefon lesz a gyerekünk legjobb barátja? Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a digitális világ és a valódi gyerekkor között? – ezekre a kérdésekre keresi a választ Vida Ágnes pszichológus székelyföldi előadókörútján.
A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették.
Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.
Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.
Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény árösszehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.
A hóolvadás miatt felgyűlt és el nem folyó víz teszi körülményessé a közlekedést és nehezíti a lakók életét a csíkszeredai Decemberi forradalom lakónegyed egyik utcájában.
Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.
A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!