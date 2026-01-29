Rovatok
Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtök hajnalban a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Adriana Georgescut, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került a feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint a Külső Hírszerző Szolgálat (SIE) tábornokának adta ki magát.

Székelyhon

2026. január 29., 10:40

2026. január 29., 10:522026. január 29., 10:52

Az ügyészség csütörtökön a két gyanúsított előzetes letartóztatását fogja kérni a bukaresti ítélőtáblától.

A DNA szerint Adriana Georgescu és a SIE-tábornokként bemutatkozó Gheorghe Iscru összesen 500 ezer eurót kért egy konstancai üzletembertől, Jean-Paul Tucantól, azt állítva, hogy

a kapcsolataik és befolyásuk révén „el tudják simítani” a folyamatban lévő büntetőügyét.

Az üzletembert 2025 augusztusában uniós forrásokkal kapcsolatos csalás miatt állították bíróság elé. Ügyét a bukaresti törvényszék tárgyalja, és még az előkészítő szakaszon sem jutott túl – írja az Agerpres hírügynökség.

A két gyanúsítottat szerdán tetten érték, amint 60 ezer eurót vettek át a kért összeg részeként Jean-Paul Tucantól. Ezután előállították és kihallgatták őket.

A DNA székházában az ügyvédnő rosszul lett, ezért mentőt hívtak hozzá, állapota később stabilizálódott.

A PNL I. kerületi szervezete közölte, hogy Adriana Georgescu párttagságát azonnal felfüggesztik, amint a DNA hivatalos közleményt ad ki az ügyről. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a híresztelésekkel szemben az ügyvédnő nem önkormányzati képviselő, nem vezeti a párt női szervezetét, és semmilyen tisztséget nem tölt be a helyi pártvezetésben.

Belföld Bűnügy
