Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.

Gergely Imre

2026. március 15., 17:032026. március 15., 17:03

Gyergyószentmiklósról nem kell távoli vidékekre elmenni ahhoz, hogy az 1848–1849-es szabadságharc történéseinek emlékeivel szembesüljünk:

a város és Gyergyószék ezer szállal kötődik a magyar történelem ezen eseményeihez

– mutatott rá Kis Portik Irén néprajzkutató a vasárnap délben tartott eseményen.

A Népművészeti Alkotóház udvarán gyönyörű, tavaszias napsütés várta az ünneplőket a katonaeledel-kóstolón, amely a gyergyószentmiklósi március 15-i ünnepségek legoldottabb hangulatú, hagyományos programszáma. Idén huszadik alkalommal hívták az embereket, hogy a kezdeményezők eredeti elképzeléséhez híven

ne csupán szónoklatokkal lakjanak jól, hanem egy nagy üstben főtt étellel is felidézzék a szabadságharc korát.

Török Zoltán – mint mindig –, most is olyan eledelt készített, amelyhez hasonlót a hadba vonuló katonák is ehettek. Ezt ezúttal bandériumgulyásnak nevezte el. Az eseményen azonban nemcsak a gyomornak, hanem a léleknek is jutott „kulturális köret”.

Laczkó-Szentmiklósi Endre történelemtanár a szabadságharcban dicsőséget szerzett gyergyói magas rangú tisztek és főtisztek életútját és tevékenységét ismertette az egybegyűltekkel.

A jelenlévők Kercsó Attila szavalatát is meghallgathatták, a jó ebédhez pedig Oláh Ferenc és zenekara szolgáltatta a muzsikát.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

