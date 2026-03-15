Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.
Gyergyószentmiklósról nem kell távoli vidékekre elmenni ahhoz, hogy az 1848–1849-es szabadságharc történéseinek emlékeivel szembesüljünk:
– mutatott rá Kis Portik Irén néprajzkutató a vasárnap délben tartott eseményen.
Fotó: Gergely Imre
A Népművészeti Alkotóház udvarán gyönyörű, tavaszias napsütés várta az ünneplőket a katonaeledel-kóstolón, amely a gyergyószentmiklósi március 15-i ünnepségek legoldottabb hangulatú, hagyományos programszáma. Idén huszadik alkalommal hívták az embereket, hogy a kezdeményezők eredeti elképzeléséhez híven
Török Zoltán – mint mindig –, most is olyan eledelt készített, amelyhez hasonlót a hadba vonuló katonák is ehettek. Ezt ezúttal bandériumgulyásnak nevezte el. Az eseményen azonban nemcsak a gyomornak, hanem a léleknek is jutott „kulturális köret”.
Fotó: Gergely Imre
Laczkó-Szentmiklósi Endre történelemtanár a szabadságharcban dicsőséget szerzett gyergyói magas rangú tisztek és főtisztek életútját és tevékenységét ismertette az egybegyűltekkel.
A jelenlévők Kercsó Attila szavalatát is meghallgathatták, a jó ebédhez pedig Oláh Ferenc és zenekara szolgáltatta a muzsikát.
