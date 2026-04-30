Ion Iliescu halála után sem halad előre a bányászjárás pere

A legfelsőbb bíróság visszautalta a főügyészséghez az 1990. júniusi bányászjárás ügyének vádiratát.

A csütörtöki döntés szerint a bírák helyt adtak a vádlottak több kifogásának, és megállapították, hogy

a vádirat a feltételezett bűncselekmények leírása és a bizonyítékok vonatkozásában is „szabálytalanságokat” tartalmaz.

Ugyanakkor kizárták a nyomozati anyagból a vádlottak parlamenti vizsgálóbizottság előtti beszámolóját, és a vádiratot visszaküldték a főügyészségnek. A döntés nem jogerős, három napon belül megfellebbezhető.

Az ügyészség 2025 áprilisában emelt vádat az azóta elhunyt Ion Iliescu volt államelnök, továbbá Petre Roman volt miniszterelnök, Gelu-Voican Voiculescu volt kormányfő-helyettes, Virgil Măgureanu, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) volt igazgatója, Adrian Sârbu volt miniszterelnöki tanácsadó, Miron Cozma egykori bányászvezér, valamint Vasile Dobrinoiu és Peter Petre tartalékos tábornokok ellen emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

Az ügyben 2017-ben is történt egy vádemelés, három év után azonban