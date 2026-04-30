Ion Iliescu halála után sem halad előre a bányászjárás pere

A legfelsőbb bíróság visszautalta a főügyészséghez az 1990. júniusi bányászjárás ügyének vádiratát.
2026. április 30., 15:15
2026. április 30., 15:172026. április 30., 15:17
A csütörtöki döntés szerint a bírák helyt adtak a vádlottak több kifogásának, és megállapították, hogy
Ugyanakkor kizárták a nyomozati anyagból a vádlottak parlamenti vizsgálóbizottság előtti beszámolóját, és a vádiratot visszaküldték a főügyészségnek. A döntés nem jogerős, három napon belül megfellebbezhető.
Az ügyészség 2025 áprilisában emelt vádat az azóta elhunyt Ion Iliescu volt államelnök, továbbá Petre Roman volt miniszterelnök, Gelu-Voican Voiculescu volt kormányfő-helyettes, Virgil Măgureanu, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) volt igazgatója, Adrian Sârbu volt miniszterelnöki tanácsadó, Miron Cozma egykori bányászvezér, valamint Vasile Dobrinoiu és Peter Petre tartalékos tábornokok ellen emberiesség elleni bűncselekmények miatt.
Az ügyben 2017-ben is történt egy vádemelés, három év után azonban
Az ügyészek szerint 1990 júniusában a román állam több döntéshozója, valamint hozzájuk közel álló vagy őket támogató személyek elrendelték a fővárosi tüntetések elfojtását, aminek következtében
A vádhatóság szerint a bukaresti Egyetem téren tüntetőkkel szembeni megtorló akcióban törvénysértő módon részt vettek a belügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a SRI erői, valamint több mint tízezer bányász és más munkás az ország több pontjáról.
