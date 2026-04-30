Csökkentik a kórházi ágyak számát Romániában a következő években

A következő három évben több lépésben mintegy 14 ezerrel tervezik csökkenteni a kórházi ágyak számát. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a kormány.
A kormányülést követő sajtótájékoztatóján Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg a kórházi ágyak kihasználtsága az akut betegek esetében 51 százalékos, a krónikus betegeknél pedig 60 százalékos. Szakemberek szerint a 80 százalék körüli az optimális arány – idézi az Agerpres.
A kórházi ágyak számára vonatkozó 2026-2028-as országos terv
anélkül, hogy ez kihatna a szolgáltatások minőségére – közölte Cseke, hozzátéve, hogy Romániában 728 kórházi ágy jut százezer lakosra, miközben az európai uniós átlag 511.
Az ügyvivő miniszter szerint a május 1-től életbe lépő új terv kiszámíthatóságot, stabilitást és nagyobb hatékonyságot biztosít a fekvőbeteg-ellátásban. Az elmúlt években jelentősen csökkent a kórházi ágyak kihasználtsága. Ez alól a megyei kórházak sem képeztek kivételt, a bukaresti sürgősségi kórházat leszámítva az ország többi sürgősségi kórházában
„Az egészségügyi rendszer egyik finanszírozási módja az ágyak számát veszi figyelembe. Nyilvánvaló, hogy nem hatékony 100 ágyra szóló egészségügyi szolgáltatási szerződést kötni, ha tudjuk, hogy a kihasználtsági ráta valahol 50-60 körül mozog vagy ennél is kisebb” – magyarázta.
Hozzátette, a kórházi ágyak számának csökkentése kapcsolatban áll az elmúlt években végzett kórházi beruházásokkal is, hiszen az új berendezéseknek, felszereléseknek, technológiáknak és az új gyógyszereknek köszönhetően csökkent a kórházi bennfekvés időtartama és exponenciálisan nőtt az egynapos beutalások száma.
„Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt megoldják a beteg egészségügyi problémáját, tehát nem kell huzamosabb ideig kórházban tartani” – mondta.
Cseke Attila azt is közölte, hogy az új tervben szereplő ágyszám nem tartalmazza a börtönkórházak ágyait, illetve a palliatív ellátásra szolgáló ágyakat. Ezekben a kórházakban az ágyak kihasználtsági rátája megközelíti a 100 százalékot – tette hozzá.
