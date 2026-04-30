Csökkentik a kórházi ágyak számát Romániában a következő években

A következő három évben több lépésben mintegy 14 ezerrel tervezik csökkenteni a kórházi ágyak számát. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a kormány.

A kormányülést követő sajtótájékoztatóján Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg a kórházi ágyak kihasználtsága az akut betegek esetében 51 százalékos, a krónikus betegeknél pedig 60 százalékos. Szakemberek szerint a 80 százalék körüli az optimális arány – idézi az Agerpres .

Az ügyvivő miniszter szerint a május 1-től életbe lépő új terv kiszámíthatóságot, stabilitást és nagyobb hatékonyságot biztosít a fekvőbeteg-ellátásban. Az elmúlt években jelentősen csökkent a kórházi ágyak kihasználtsága. Ez alól a megyei kórházak sem képeztek kivételt, a bukaresti sürgősségi kórházat leszámítva az ország többi sürgősségi kórházában

anélkül, hogy ez kihatna a szolgáltatások minőségére – közölte Cseke, hozzátéve, hogy Romániában 728 kórházi ágy jut százezer lakosra, miközben az európai uniós átlag 511.

az ágyak átlagos kihasználtsága nem haladja meg a 70 százalékot.

„Az egészségügyi rendszer egyik finanszírozási módja az ágyak számát veszi figyelembe. Nyilvánvaló, hogy nem hatékony 100 ágyra szóló egészségügyi szolgáltatási szerződést kötni, ha tudjuk, hogy a kihasználtsági ráta valahol 50-60 körül mozog vagy ennél is kisebb” – magyarázta.

Hozzátette, a kórházi ágyak számának csökkentése kapcsolatban áll az elmúlt években végzett kórházi beruházásokkal is, hiszen az új berendezéseknek, felszereléseknek, technológiáknak és az új gyógyszereknek köszönhetően csökkent a kórházi bennfekvés időtartama és exponenciálisan nőtt az egynapos beutalások száma.

„Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt megoldják a beteg egészségügyi problémáját, tehát nem kell huzamosabb ideig kórházban tartani” – mondta.

Cseke Attila azt is közölte, hogy az új tervben szereplő ágyszám nem tartalmazza a börtönkórházak ágyait, illetve a palliatív ellátásra szolgáló ágyakat. Ezekben a kórházakban az ágyak kihasználtsági rátája megközelíti a 100 százalékot – tette hozzá.