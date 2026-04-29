Betilthatják a mobilokat az iskolákban – a szenátus rábólintott a tervezetre

Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jogszabályjavaslata a 2023/198-as tanügyi törvényt módosítja és egészíti ki.

A tervezet azt is előírja, hogy a mobiltelefonok használatát tiltó iskoláknak bele kell foglalniuk a belső rendszabályzatukba az eszközök leadásának, illetve visszaszolgáltatásának pontos eljárását, valamint a tárolásukkal kapcsolatos szabályokat is.

A jogszabályjavaslatról a képviselőház szavaz döntő házként – ismerteti az Agerpres.