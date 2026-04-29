Dán kiskereskedelmi üzletlánc lép be a román piacra

• Fotó: Wikipédia

Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.

Székelyhon

2026. április 29., 18:342026. április 29., 18:34

Az első Normal bolt Bukarestben nyílik, a Mega Mall bevásárlóközpontban. „Velünk fognak terjeszkedni két további helyszínen” – nyilatkozta Marius Barbu, a Mega Mall tulajdonosa, a NEPI Rockcastle vezérigazgatója. A NEPI Rockcastle 25 romániai városban működtet bevásárlóközpontokat és kiskereskedelmi parkokat.

Hirdetés

A Normal A/S tavaly októberben, Normal Retail Romania néven jegyezte be romániai leányvállalatát, és idén márciusban kezdte el a munkaerő toborzását.

A testápolási cikkeket, kozmetikumokat, tisztítószereket és élelmiszereket forgalmazó vállalat közvetlen versenytársa a román piacon a dm és a BIPA lesz.

Az első Normal 2013-ban nyílt meg Dániában. A vállalat 2016-ban kezdte meg a nemzetközi terjeszkedést, jelenleg közel 1000 boltot működtet 11 észak-, nyugat- és dél-európai országban.

Románia az első közép-kelet-európai piac, ahol megjelenik.

A Normal többségi tulajdonosa a leggazdagabb dán üzletemberek egyike, Anders Holch Povlsen, akinek a vagyonát 13,4 milliárd euróra becsülik. Povlsen a tulajdonosa a több divatipari kiskereskedelmi láncot (Jack&Jones, Only, Vero Moda) működtető Bestsellernek is.

Belföld Gazdaság
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Tarr Zoltán a Tisza-kormány magyarságpolitikájáról: küldetés a határokon átívelő, valódi lelki és szellemi nemzetegyesítés
Nem lesz pénteki jegyárusítás: fontos tudnivalók az FK–FCSB előtt
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Hirdetés

2026. április 29., szerda

Máris átlépte a pszichológiai küszöböt a lejjel szemben az euró

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt.

Hirdetés
2026. április 29., szerda

Magyar Péter: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.

Betilthatják a mobilokat az iskolákban – a szenátus rábólintott a tervezetre

Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.

Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény

Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.

Hirdetés
Elhunyt Czegő Zoltán költő, író, újságíró

Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.

Igazat adott az AUR-nak az alkotmánybíróság: több helyre jogosultak a közmédia vezetőségében

Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió és rádió vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.

Ötvenezer lejébe került egy cégnek az illegális szemétlerakás

Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.

Hirdetés
Szülőföld utáni sóvárgás levelekbe öntve

A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.

Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.

Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.

Hirdetés
