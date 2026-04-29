Dán kiskereskedelmi üzletlánc lép be a román piacra

Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.

Az első Normal bolt Bukarestben nyílik, a Mega Mall bevásárlóközpontban. „Velünk fognak terjeszkedni két további helyszínen” – nyilatkozta Marius Barbu, a Mega Mall tulajdonosa, a NEPI Rockcastle vezérigazgatója. A NEPI Rockcastle 25 romániai városban működtet bevásárlóközpontokat és kiskereskedelmi parkokat.

Hirdetés

A Normal A/S tavaly októberben, Normal Retail Romania néven jegyezte be romániai leányvállalatát, és idén márciusban kezdte el a munkaerő toborzását.