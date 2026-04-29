Dán kiskereskedelmi üzletlánc lép be a román piacra

Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.
Az első Normal bolt Bukarestben nyílik, a Mega Mall bevásárlóközpontban. „Velünk fognak terjeszkedni két további helyszínen” – nyilatkozta Marius Barbu, a Mega Mall tulajdonosa, a NEPI Rockcastle vezérigazgatója. A NEPI Rockcastle 25 romániai városban működtet bevásárlóközpontokat és kiskereskedelmi parkokat.
A Normal A/S tavaly októberben, Normal Retail Romania néven jegyezte be romániai leányvállalatát, és idén márciusban kezdte el a munkaerő toborzását.
Az első Normal 2013-ban nyílt meg Dániában. A vállalat 2016-ban kezdte meg a nemzetközi terjeszkedést, jelenleg közel 1000 boltot működtet 11 észak-, nyugat- és dél-európai országban.
A Normal többségi tulajdonosa a leggazdagabb dán üzletemberek egyike, Anders Holch Povlsen, akinek a vagyonát 13,4 milliárd euróra becsülik. Povlsen a tulajdonosa a több divatipari kiskereskedelmi láncot (Jack&Jones, Only, Vero Moda) működtető Bestsellernek is.
