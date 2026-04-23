Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el

A törvénytelenség elkövetéséhez használt eszközöket, járműveket lefoglalta a rendőrség

A törvénytelenség elkövetéséhez használt eszközöket, járműveket lefoglalta a rendőrség

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Lefoglaltak 16 köbméter fát, és több járművet, illetve egy láncfűrészt is elkoboztak a kézdivásárhelyi rendőrök az illegális kereskedés visszaszorítását célzó ellenőrzések során április 15. és 22. között.

Székelyhon

2026. április 23., 14:332026. április 23., 14:33

Április 15. és 22. között a kézdivásárhelyi rendőrök az utakon és a körzetükbe tartozó erdős területeken is ellenőrzéseket tartottak, hogy megakadályozzák a fával való illegális kereskedést.

A hatóságok 13, fát szállító járművet és szekeret ellenőriztek, de az erdőkitermelésből származó faanyag lerakóhelyein is vizsgálódtak.

Az akciók nyomán 16 köbméter fát foglaltak le.

Hat esetben törvénytelen fakivágás miatt, további négy esetben pedig más szabálytalanságokért bírságoltak, összesen 10 ezer lej értékben. Négy személyt tetten értek, két szekeret, egy traktort és egy láncfűrészt elkoboztak – közölte a Kovászna megyei rendőrség.

• Fotó: Kovászna megyei rendőrség Galéria

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

• Fotó: Kovászna megyei rendőrség Galéria

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Háromszék Rendőrség
A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

Az illyefalvi önkormányzat várja azon gazdák jelentkezését, akik élnének azzal a felajánlott lehetőséggel, hogy helyben elvégeztetik a traktorok műszaki vizsgáztatását.

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását
Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását
2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását
2026. április 23., csütörtök

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken

Vállalkozói mentorprogramot hirdet a Diákok Éve keretében Kovászna Megye Tanácsa. A kezdeményezés olyan háromszéki vállalkozókat és elismert szakembereket szólít meg, akik a következő generációt szeretnék inspirálni saját példájukkal.

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken
Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken
2026. április 23., csütörtök

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken
2026. április 23., csütörtök

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége

Intézkedniük kellett a Kovászna megyei rendőröknek két családon belüli erőszak ügyében: mindkét esetben férfi bántalmazta a feleségét. Az egyik nő távoltartási végzést kért, a másik ügyben bűnügyi eljárás is indult az agresszor ellen.

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége
Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége
2026. április 23., csütörtök

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége
2026. április 22., szerda

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta

Anyagi károkat okozott egy baltával, és még a rendőrökkel szemben is agresszíven viselkedett egy férfi a Kovászna megyei Dobollón, szerdán.

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta
Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta
2026. április 22., szerda

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta
2026. április 22., szerda

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról

A papíralapú számlák kézbesítésének késése, illetve az ebből adódó adósságfelhalmazódás immár a múlté. A háromszékiek mostantól telefonos alkalmazás révén is jelenthetik a vízóra állását, törleszthetik a szolgáltatás ellenértékét.

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
2026. április 22., szerda

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget

Elfogytak a jegyek a 33. Szent György Napok nyitókoncertjére, de minden más zenei eseményre szóló jegyre nagy a kereslet, tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában.

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen

Őrizetbe vett két férfit a Kovászna megyei rendőrség, miután több autó gumiabroncsát megrongálták Kézdivásárhelyen.

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton

Kiállítást nyitnak Legendi Géza, zalatnai festőművész alkotásaiból, a tárlat megnyitóját április 22-én, szerdán tartják az Erdővidék Múzeumában, Baróton.

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
