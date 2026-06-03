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Felelősségre tanítás „tojáshéjban” – egy iskola, ahol csirkéket nevelnek, a csirkék pedig a gyerekeket Szokatlan vendégei vannak az egyik marosvásárhelyi iskolának: nemrég öt kiscsibe kelt ki a tanintézet falai között, amelyek az iskolaudvar egy elkerített részében élik mindennapjaikat úgy, hogy közben komoly oktatási-nevelési célokat is szolgálnak. Hajnal Csilla 2026. június 03., 18:282026. június 03., 18:28

Iskolaudvaron tyúkudvar: oktatási-nevelési célt is szolgálnak a „cukiságok” Fotó: Haáz Vince

Szokatlan vendégei vannak az egyik marosvásárhelyi iskolának: nemrég öt kiscsibe kelt ki a tanintézet falai között, amelyek az iskolaudvar egy elkerített részében élik mindennapjaikat úgy, hogy közben komoly oktatási-nevelési célokat is szolgálnak.

Hajnal Csilla 2026. június 03., 18:282026. június 03., 18:28

A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola igazgatója, Körtesi Sándor az élményalapú oktatási módszerekre esküszik. Ezért sem meglepő, hogy az iskolaudvaron csirkék csipognak, amelyek fejlődését napi szinten megfigyelhetik a diákok. A kezdeményezés mögött az egyik nyolcadik osztály kívánsága áll:

a diákok egyszerűen szerettek volna valamilyen állatot az iskolába

– meséli Körtesi Sándor. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

„Kizártuk a kutyát, macskát, halakat, megkérdeztük a mesterséges intelligenciát is, mit ajánl, az botsáskát vagy hangyakolóniát ajánlott az osztályterembe. Aztán azt kérdezte az egyik diák, de miért nem keltetünk csibéket? Azok annyira cukik!” – idézi fel az iskolavezető, aki azonnal igent mondott, mert az ötlet mögött komolyabb nevelési célt is látott. A projekt lényege a felelősségvállalás volt A tanulóknak naponta kétszer kellett forgatniuk a tojásokat, figyelniük a páratartalomra, és vezetniük a keltetési naplót – mindezt olyan kamaszok, akiknek otthon néha még az ágyuk megvetése is gondot okoz.

Fotó: Haáz Vince

A diákok izgatottan várták a csibék „világra jövetelét”, amelyek végül a zöld héten keltek ki. Amikor két csibe nehezebben kelt ki, óvatosan segítettek is nekik a diákok, „lehámozták” róluk a héjat, így valódi „keresztszülők” lettek.

Az öt kiscsibét el is keresztelték: Crispy, Nuggets, Snitzel, Oreo és Hambi.

Egy rövid ideig az osztályteremben laktak egy kartondobozban, ahol a diákok gondoskodtak az alom tisztán tartásáról, aztán kiköltöztek az iskolaudvar egy elkerített sarkába, ahol a diákok azóta is figyelemmel kísérhetik a csirkék fejlődését.

Fotó: Haáz Vince

„Öröm látni, ahogy a diákok minden szüneten odamennek, etetgetik, nézik őket.

Sok diák bevallotta, hogy életében még sosem látott élő csibét”

– meséli Körtesi Sándor. Segítséget is elfogadnak Az ellátásukhoz takarmányra van szükség, de miután az iskolaigazgató a közösségi oldalon kért segítséget ehhez, egyetlen hirdetés után megkapták az adományozóktól a következő pár hónapra szükséges tápot.

Fotó: Haáz Vince

Készítettek nekik egy kis ólat is, és elkerítve tartják őket az iskolaudvar egyik zugában, amelybe szívesen ülnek el a szárnyasok éjszaka, vagy rossz idő esetén. Ami pedig a jövőjüket illeti, az igazgató mosolyogva jelzi: ha eljön az idő, tojásokra lehet majd iratkozni.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince