Felelősségre tanítás „tojáshéjban” – egy iskola, ahol csirkéket nevelnek, a csirkék pedig a gyerekeket

Szokatlan vendégei vannak az egyik marosvásárhelyi iskolának: nemrég öt kiscsibe kelt ki a tanintézet falai között, amelyek az iskolaudvar egy elkerített részében élik mindennapjaikat úgy, hogy közben komoly oktatási-nevelési célokat is szolgálnak.
Iskolaudvaron tyúkudvar: oktatási-nevelési célt is szolgálnak a „cukiságok”
Fotó: Haáz Vince
Szokatlan vendégei vannak az egyik marosvásárhelyi iskolának: nemrég öt kiscsibe kelt ki a tanintézet falai között, amelyek az iskolaudvar egy elkerített részében élik mindennapjaikat úgy, hogy közben komoly oktatási-nevelési célokat is szolgálnak.
A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola igazgatója, Körtesi Sándor az élményalapú oktatási módszerekre esküszik. Ezért sem meglepő, hogy az iskolaudvaron csirkék csipognak, amelyek fejlődését napi szinten megfigyelhetik a diákok. A kezdeményezés mögött az egyik nyolcadik osztály kívánsága áll:
– meséli Körtesi Sándor.
Fotó: Haáz Vince
„Kizártuk a kutyát, macskát, halakat, megkérdeztük a mesterséges intelligenciát is, mit ajánl, az botsáskát vagy hangyakolóniát ajánlott az osztályterembe. Aztán azt kérdezte az egyik diák, de miért nem keltetünk csibéket? Azok annyira cukik!” – idézi fel az iskolavezető, aki azonnal igent mondott, mert az ötlet mögött komolyabb nevelési célt is látott.
A tanulóknak naponta kétszer kellett forgatniuk a tojásokat, figyelniük a páratartalomra, és vezetniük a keltetési naplót – mindezt olyan kamaszok, akiknek otthon néha még az ágyuk megvetése is gondot okoz.
Fotó: Haáz Vince
A diákok izgatottan várták a csibék „világra jövetelét”, amelyek végül a zöld héten keltek ki. Amikor két csibe nehezebben kelt ki, óvatosan segítettek is nekik a diákok, „lehámozták” róluk a héjat, így valódi „keresztszülők” lettek.
Egy rövid ideig az osztályteremben laktak egy kartondobozban, ahol a diákok gondoskodtak az alom tisztán tartásáról, aztán kiköltöztek az iskolaudvar egy elkerített sarkába, ahol a diákok azóta is figyelemmel kísérhetik a csirkék fejlődését.
Fotó: Haáz Vince
„Öröm látni, ahogy a diákok minden szüneten odamennek, etetgetik, nézik őket.
– meséli Körtesi Sándor.
Az ellátásukhoz takarmányra van szükség, de miután az iskolaigazgató a közösségi oldalon kért segítséget ehhez, egyetlen hirdetés után megkapták az adományozóktól a következő pár hónapra szükséges tápot.
Fotó: Haáz Vince
Készítettek nekik egy kis ólat is, és elkerítve tartják őket az iskolaudvar egyik zugában, amelybe szívesen ülnek el a szárnyasok éjszaka, vagy rossz idő esetén.
Ami pedig a jövőjüket illeti, az igazgató mosolyogva jelzi: ha eljön az idő, tojásokra lehet majd iratkozni.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Egész közelről figyelhetik meg a diákok a csirkék fejlődését
Fotó: Haáz Vince
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