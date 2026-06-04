Teljes a flotta: mind a harminchat elektromos iskolabuszt átadták Háromszéken

Átadták az elektromos iskolabuszok utolsó szállítmányát is Háromszéken

Határidő előtt bonyolította le Kovászna Megye Tanácsa a harminchat elektromos iskolabusz beszerzését célzó pályázatot. Júniusi ülésén a megyei testület jóváhagyta az utolsó kilenc, 20+1 személyes kisbusz átadását is.

Farkas Orsolya 2026. június 04., 17:452026. június 04., 17:45

A kedvezményezett települések többségében már egy ideje az új, környezetbarát buszokkal utaznak a diákok, az utolsó kilenc jármű hamarosan szintén forgalomba áll.

Összesen harminchat elektromos iskolabusz gyarapítja a flottát,

amelyre a megyei tanács a helyi önkormányzatokkal partnerségben pályázott az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR). A projekt összértéke megközelíti 36 millió lejt. Hirdetés A közbeszerzést nyolc 8+1 férőhelyes, és 19 darab 16+1 személyes Ford e-Transitra már 2024-ben lebonyolították. Ezeket a járműveket Kökös, Gidófalva, Mikóújfalu, Maksa, Nagybacon, Sepsiszentgyörgy, Zabola, Nagyajta, Barót, Barátos, Csernáton, Kovászna, Dobolló, Esztelnek, Illyefalva, Lemhény, Málnás, Ozsdola, Uzon, Kézdiszentkereszt, Réty, Kézdiszentlélek, Kézdivásárhely, Előpatak, Sepsikőröspatak, Zágon, továbbá a Kovászna Megye Tanácsához tartozó Speciális Iskola kapta meg.

Fotó: Csulak Zoltán