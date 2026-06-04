Teljes a flotta: mind a harminchat elektromos iskolabuszt átadták Háromszéken

Átadták az elektromos iskolabuszok utolsó szállítmányát is Háromszéken
Fotó: Csulak Zoltán
Határidő előtt bonyolította le Kovászna Megye Tanácsa a harminchat elektromos iskolabusz beszerzését célzó pályázatot. Júniusi ülésén a megyei testület jóváhagyta az utolsó kilenc, 20+1 személyes kisbusz átadását is.
A kedvezményezett települések többségében már egy ideje az új, környezetbarát buszokkal utaznak a diákok, az utolsó kilenc jármű hamarosan szintén forgalomba áll.
amelyre a megyei tanács a helyi önkormányzatokkal partnerségben pályázott az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR). A projekt összértéke megközelíti 36 millió lejt.
A közbeszerzést nyolc 8+1 férőhelyes, és 19 darab 16+1 személyes Ford e-Transitra már 2024-ben lebonyolították. Ezeket a járműveket Kökös, Gidófalva, Mikóújfalu, Maksa, Nagybacon, Sepsiszentgyörgy, Zabola, Nagyajta, Barót, Barátos, Csernáton, Kovászna, Dobolló, Esztelnek, Illyefalva, Lemhény, Málnás, Ozsdola, Uzon, Kézdiszentkereszt, Réty, Kézdiszentlélek, Kézdivásárhely, Előpatak, Sepsikőröspatak, Zágon, továbbá a Kovászna Megye Tanácsához tartozó Speciális Iskola kapta meg.
Fotó: Csulak Zoltán
A harmadik licitet, az utolsó kilenc darab 20+1 férőhelyes Mercedes-Benz eSprinter megvásárlására kétszer kellett meghirdetni, a második sikeres volt. Ezeknek átadásáról a június 4-i tanácsülésen döntött a megyei testület. A legnagyobb buszok azokat a településeket illetik meg, ahol több tanulót kell szállítani: Bodok, Bodzaforduló, Bölön, Gelence, Nagyborosnyó, Szentkatolna, Szitabodza, Torja, Zágonbárkány.
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