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Katonai repülőgépekkel, ejtőernyősökkel gyakorlatozik a hadsereg Sepsiszentgyörgyön

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Június 8–12. között a hadsereg szárazföldi egységei tartanak hadgyakorlatot a sepsiszentgyörgyi Păiuș-gyakorlótéren.

Bodor Tünde

2026. június 07., 10:492026. június 07., 10:49

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A jelzett periódusban a kovásznai megyeközpont légtere fölött és annak közelében katonai repülőgépek fognak körözni, illetve a gyakorlótéren ejtőernyősök földre szállása is várható. A hadgyakorlaton vaktöltényeket használ a katonaság.

A napokban a résztvevő csapatok és katonai járművek jelenlétére lehet számítani Argeș, Prahova, Brassó és Kovászna megyékben.

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