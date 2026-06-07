Katonai repülőgépekkel, ejtőernyősökkel gyakorlatozik a hadsereg Sepsiszentgyörgyön

Június 8–12. között a hadsereg szárazföldi egységei tartanak hadgyakorlatot a sepsiszentgyörgyi Păiuș-gyakorlótéren.

A jelzett periódusban a kovásznai megyeközpont légtere fölött és annak közelében katonai repülőgépek fognak körözni, illetve a gyakorlótéren ejtőernyősök földre szállása is várható. A hadgyakorlaton vaktöltényeket használ a katonaság.

A napokban a résztvevő csapatok és katonai járművek jelenlétére lehet számítani Argeș, Prahova, Brassó és Kovászna megyékben.