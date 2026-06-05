Háromezer euróba került egy hamis érettségi bizonyítvány Kovászna megyében

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Fotó: László Ildikó
Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség egy 64 éves nő és egy 45 éves férfi ellen egy hamis érettségi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyben.
2026. június 05., 12:232026. június 05., 12:23
2026. június 05., 12:262026. június 05., 12:26
Az ügyészség szerint a nő, aki egy Kovászna megyei tanintézet alkalmazottja volt, 2021 novemberében és 2022 februárjában két részletben
A nyomozás során megállapították, hogy a nő több hivatalos dokumentumot is meghamisított:
az érettségi bizonyítvány másolatát,
egy igazolást, amely szerint a férfi az adott iskolában végezte tanulmányait,
valamint egy, a tanfelügyelőséghez továbbított nyilvántartási dokumentumot, amely a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgált.
A vád szerint a nő arra is rávette a férfit, hogy a közjegyző előtt azt állítsa: elveszítette eredeti érettségi bizonyítványát. A valótlan tartalmú nyilatkozatot 2021. október 19-én hitelesítették.
Az ügyészség szerint
Emellett a közjegyző előtt is valótlan nyilatkozatot tett az okirat állítólagos elvesztéséről.
A 64 éves nő ellen vesztegetés elfogadása, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás és hamis nyilatkozattételre való felbujtás miatt emeltek vádat. A 45 éves férfit megvesztegetéssel, közokirat-hamisításban való bűnrészességgel, hamis nyilatkozattétellel és más kapcsolódó bűncselekményekkel vádolják.
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