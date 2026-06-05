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Háromezer euróba került egy hamis érettségi bizonyítvány Kovászna megyében

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség egy 64 éves nő és egy 45 éves férfi ellen egy hamis érettségi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyben.

Székelyhon

2026. június 05., 12:232026. június 05., 12:23

2026. június 05., 12:262026. június 05., 12:26

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Az ügyészség szerint a nő, aki egy Kovászna megyei tanintézet alkalmazottja volt, 2021 novemberében és 2022 februárjában két részletben

összesen 3000 eurót kapott a férfitól azért, hogy hamisan állítson ki számára egy érettségibizonyítvány-másolatot.

A nyomozás során megállapították, hogy a nő több hivatalos dokumentumot is meghamisított:

  • az érettségi bizonyítvány másolatát,

  • egy igazolást, amely szerint a férfi az adott iskolában végezte tanulmányait,

  • valamint egy, a tanfelügyelőséghez továbbított nyilvántartási dokumentumot, amely a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgált.

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A vád szerint a nő arra is rávette a férfit, hogy a közjegyző előtt azt állítsa: elveszítette eredeti érettségi bizonyítványát. A valótlan tartalmú nyilatkozatot 2021. október 19-én hitelesítették.

Az ügyészség szerint

a férfi nemcsak kifizette a hamis dokumentum elkészítéséért kért összeget, hanem a szükséges iratokat és fényképeket is átadta a bizonyítvány elkészítéséhez.

Emellett a közjegyző előtt is valótlan nyilatkozatot tett az okirat állítólagos elvesztéséről.

A 64 éves nő ellen vesztegetés elfogadása, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás és hamis nyilatkozattételre való felbujtás miatt emeltek vádat. A 45 éves férfit megvesztegetéssel, közokirat-hamisításban való bűnrészességgel, hamis nyilatkozattétellel és más kapcsolódó bűncselekményekkel vádolják.

Kovászna megye Háromszék Bűnügy
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