Háromezer euróba került egy hamis érettségi bizonyítvány Kovászna megyében

Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség egy 64 éves nő és egy 45 éves férfi ellen egy hamis érettségi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyben.

Székelyhon 2026. június 05., 12:232026. június 05., 12:23 2026. június 05., 12:262026. június 05., 12:26

Az ügyészség szerint a nő, aki egy Kovászna megyei tanintézet alkalmazottja volt, 2021 novemberében és 2022 februárjában két részletben

összesen 3000 eurót kapott a férfitól azért, hogy hamisan állítson ki számára egy érettségibizonyítvány-másolatot.

A nyomozás során megállapították, hogy a nő több hivatalos dokumentumot is meghamisított: az érettségi bizonyítvány másolatát,

egy igazolást, amely szerint a férfi az adott iskolában végezte tanulmányait,

valamint egy, a tanfelügyelőséghez továbbított nyilvántartási dokumentumot, amely a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgált. Hirdetés A vád szerint a nő arra is rávette a férfit, hogy a közjegyző előtt azt állítsa: elveszítette eredeti érettségi bizonyítványát. A valótlan tartalmú nyilatkozatot 2021. október 19-én hitelesítették. Az ügyészség szerint

a férfi nemcsak kifizette a hamis dokumentum elkészítéséért kért összeget, hanem a szükséges iratokat és fényképeket is átadta a bizonyítvány elkészítéséhez.