Módosította a de minimis támogatási programot a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület

Módosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kis- és középvállalkozásoknak szóló de minimis támogatási programot: az ingatlanadó mellett immár a telekadó egy része is visszaigényelhető. Nagyobb arányban azok a cégek kaphatnak támogatást, amelyek az országos átlagbérnél magasabb fizetést adnak alkalmazottaiknak.

Bodor Tünde 2026. június 02., 14:592026. június 02., 14:59

Az önkormányzati képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén jóváhagyta a helyi kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatási rendszer módosítását, amelyet a Vállalkozói Konzultatív Tanáccsal való előzetes egyeztetés előzött meg. A támogatás mértéke ettől az évtől jobban kapcsolódik a bérekhez és a foglalkoztatáshoz:

minél magasabb egy cégnél az átlagbér, a tulajdonos annál több pénzt igényelhet vissza a befizetett ingatlanadójából, amelybe most a telekadót is bevonták.

Míg eddig a befizetett ingatlanadó egyharmadát pályázhatták vissza a vállalkozások, most annak 40 százalékát kaphatják meg, vagy akár annál többet is, ha az országos átlagbérnél többet fizetnek az alkalmazottaiknak. Ezzel magasabb bérek biztosítására ösztönzik a helyi cégeket. „Időnként elhangzik az a vád, hogy a város érdeke az alacsony fizetések lennének, ám ennek éppen az ellenkezője az igaz.

Arra ösztönözzük a cégeket, hogy magasabb fizetéseket adjanak, hiszen így kevesebb ingatlanadó terheli őket”

– nyomatékosította Antal Árpád polgármester legutóbbi sajtótájékoztatóján. További módosítás a de minimis programban, hogy az engedélyezett üzleti inkubátorok további 30 százalékos visszatérítésre számíthatnak, és plusz 10 százalékos bónusz jár azoknak a cégeknek, amelyek helyi vállalkozásoktól szerzik be az anyagokat, vagy veszik igénybe szolgáltatásaikat.

A de minimis támogatás értéke egy hároméves periódusban nem haladhatja meg a 300 ezer eurót.

A visszakapott összeget a cégeknek vissza kell forgatniuk a vállalkozásba. Ezt többféleképpen is megtehetik: költhetnek homlokzatjavításra, épületek hőszigetelésére, reklámra és marketingre, piackutatásra, pályázati tanácsadásra, eszközök és gépek beszerzésére, fűtésrendszerek kiépítésére, kamatok törlesztésére, fogyóeszközökre, védjegyekre, szabadalmakra.