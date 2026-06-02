Módosította a de minimis támogatási programot a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület
Fotó: Tuchiluș Alex
Módosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kis- és középvállalkozásoknak szóló de minimis támogatási programot: az ingatlanadó mellett immár a telekadó egy része is visszaigényelhető. Nagyobb arányban azok a cégek kaphatnak támogatást, amelyek az országos átlagbérnél magasabb fizetést adnak alkalmazottaiknak.
Az önkormányzati képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén jóváhagyta a helyi kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatási rendszer módosítását, amelyet a Vállalkozói Konzultatív Tanáccsal való előzetes egyeztetés előzött meg.
A támogatás mértéke ettől az évtől jobban kapcsolódik a bérekhez és a foglalkoztatáshoz:
Míg eddig a befizetett ingatlanadó egyharmadát pályázhatták vissza a vállalkozások, most annak 40 százalékát kaphatják meg, vagy akár annál többet is, ha az országos átlagbérnél többet fizetnek az alkalmazottaiknak. Ezzel magasabb bérek biztosítására ösztönzik a helyi cégeket.
„Időnként elhangzik az a vád, hogy a város érdeke az alacsony fizetések lennének, ám ennek éppen az ellenkezője az igaz.
– nyomatékosította Antal Árpád polgármester legutóbbi sajtótájékoztatóján.
További módosítás a de minimis programban, hogy az engedélyezett üzleti inkubátorok további 30 százalékos visszatérítésre számíthatnak, és plusz 10 százalékos bónusz jár azoknak a cégeknek, amelyek helyi vállalkozásoktól szerzik be az anyagokat, vagy veszik igénybe szolgáltatásaikat.
A visszakapott összeget a cégeknek vissza kell forgatniuk a vállalkozásba. Ezt többféleképpen is megtehetik: költhetnek homlokzatjavításra, épületek hőszigetelésére, reklámra és marketingre, piackutatásra, pályázati tanácsadásra, eszközök és gépek beszerzésére, fűtésrendszerek kiépítésére, kamatok törlesztésére, fogyóeszközökre, védjegyekre, szabadalmakra.
A de minimis program kezelője és lebonyolítója a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tavaly 129 cég nyújtott be kérelmet 2 182 381 lej értékben. Közülük egy visszavonta a dossziéját, egyet visszautasítottak, kettő pedig nem nyújtott be kérelmet az elszámolási szakaszban, így végül 125 cég kapott támogatást összesen 1 858 546 lej értékben. A program 13 éves működése során eddig több mint 21 millió lejt fizetett vissza az önkormányzat a helyi cégeknek.
