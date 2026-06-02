Több támogatást kaphatnak a magasabb béreket fizető helyi vállalkozások Sepsiszentgyörgyön

Módosította a de minimis támogatási programot a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület

Módosította a de minimis támogatási programot a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület

Fotó: Tuchiluș Alex

Módosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kis- és középvállalkozásoknak szóló de minimis támogatási programot: az ingatlanadó mellett immár a telekadó egy része is visszaigényelhető. Nagyobb arányban azok a cégek kaphatnak támogatást, amelyek az országos átlagbérnél magasabb fizetést adnak alkalmazottaiknak.

Bodor Tünde

2026. június 02., 14:592026. június 02., 14:59

Az önkormányzati képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén jóváhagyta a helyi kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatási rendszer módosítását, amelyet a Vállalkozói Konzultatív Tanáccsal való előzetes egyeztetés előzött meg.

A támogatás mértéke ettől az évtől jobban kapcsolódik a bérekhez és a foglalkoztatáshoz:

minél magasabb egy cégnél az átlagbér, a tulajdonos annál több pénzt igényelhet vissza a befizetett ingatlanadójából, amelybe most a telekadót is bevonták.

Míg eddig a befizetett ingatlanadó egyharmadát pályázhatták vissza a vállalkozások, most annak 40 százalékát kaphatják meg, vagy akár annál többet is, ha az országos átlagbérnél többet fizetnek az alkalmazottaiknak. Ezzel magasabb bérek biztosítására ösztönzik a helyi cégeket.

„Időnként elhangzik az a vád, hogy a város érdeke az alacsony fizetések lennének, ám ennek éppen az ellenkezője az igaz.

Arra ösztönözzük a cégeket, hogy magasabb fizetéseket adjanak, hiszen így kevesebb ingatlanadó terheli őket”

– nyomatékosította Antal Árpád polgármester legutóbbi sajtótájékoztatóján.

További módosítás a de minimis programban, hogy az engedélyezett üzleti inkubátorok további 30 százalékos visszatérítésre számíthatnak, és plusz 10 százalékos bónusz jár azoknak a cégeknek, amelyek helyi vállalkozásoktól szerzik be az anyagokat, vagy veszik igénybe szolgáltatásaikat.

A de minimis támogatás értéke egy hároméves periódusban nem haladhatja meg a 300 ezer eurót.

A visszakapott összeget a cégeknek vissza kell forgatniuk a vállalkozásba. Ezt többféleképpen is megtehetik: költhetnek homlokzatjavításra, épületek hőszigetelésére, reklámra és marketingre, piackutatásra, pályázati tanácsadásra, eszközök és gépek beszerzésére, fűtésrendszerek kiépítésére, kamatok törlesztésére, fogyóeszközökre, védjegyekre, szabadalmakra.

A de minimis program kezelője és lebonyolítója a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Tavaly 129 cég nyújtott be kérelmet 2 182 381 lej értékben. Közülük egy visszavonta a dossziéját, egyet visszautasítottak, kettő pedig nem nyújtott be kérelmet az elszámolási szakaszban, így végül 125 cég kapott támogatást összesen 1 858 546 lej értékben. A program 13 éves működése során eddig több mint 21 millió lejt fizetett vissza az önkormányzat a helyi cégeknek.

2026. június 01., hétfő

Év végére szerkezetkész lehet a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok 

Halad a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok építése: a falak már kirajzolják az épület körvonalait, év végére elkészülhet a teljes szerkezet, télen pedig a belső munkálatok is elkezdődhetnek. Ha a finanszírozás is zavartalan marad, jövőre lezárulhat a beruházás.

2026. május 30., szombat

Víz és halak híján elúszni látszik a terv

Egyre nehezebb fenntartani egykori állapotában Háromszék egyik legvonzóbb látványosságát, a rétyi tavat. Sziszifuszi munkának bizonyult a tó újratöltése, és halakat sem sikerült telepíteni. Sőt, a tóparti vendéglő felújítása sem halad a tervek szerint.

Csak másnap reggelre tudták eloltani a tüzet a rétyi fűrészüzemnél

Szombaton reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, amely pénteken délután keletkezett a rétyi fűrészüzemnél. Az eset során szerencsére senki sem sérült meg, de jelentős mennyiségű fűrészpor égett el – közölte a Kovászna megyei katasztrófavédelem.

2026. május 29., péntek

Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést

Meggyulladt és erősen füstöl három fűrészporrakás a rétyi fűrészüzemnél péntek délután. A sűrű füst miatt a 11-es országúton, Maksa környékén nehézkessé vált a közlekedés.

2026. május 29., péntek

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén

Június 1-jén ismét a gyermekek vehetik birtokukba Sepsiszentgyörgy főterét és az Erzsébet parkot, ahol sok színes programmal várják őket.

2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

Hamarosan megkezdődik Sepsiszentgyörgyön a telkek és ingatlanok kisajátítása, hogy a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város. A bekötőút tervét mutatták be a csütörtöki tanácsülésen.

2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.

2026. május 28., csütörtök

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt.

2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

