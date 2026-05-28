Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt, amelyet később a tíz kilométerre levő Kökösön hagyott hátra.

Erre példa a pár nappal ezelőtti eset, amikor egy felhasználó – előzőleg elfordítva a kerékpárdokk kameráját – az Állomás negyedben éjjel 3-kor

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester rosszallását fejezte ki amiatt, hogy sokan felelőtlenül vagy rosszindulattal viszonyulnak a közvagyonhoz.

kitépte a helyéről a biciklit, elhajtott vele a várostól tíz kilométerre levő Kökösig, és ott egyszerűen elhagyta a kerékpárt.

Az ügyet átadták a rendőrségnek, amely más kamerák felvételeit elemezve remélhetőleg azonosítja majd az illetőt. A hasonló, rosszhiszemű felhasználókat kizárják a rendszerből.

„Ezek nem napi szintű esetek" – pontosított Bodor Lóránd, a rendszert működtető Rekreatív Rt. igazgatója. Mint mondta, mindenhol előfordul hasonló, ahol ilyen kölcsönzők működnek. Az viszont igaz, hogy mivel nem saját eszközről van szó, az emberek nem is vigyáznak annyira rá, nem kímélik: nekihajtanak a járdaszegélyeknek, vagy ugratnak velük.

Nemrég arról is lehetett felvételeket látni a közösségi oldalakon, hogy kamaszok lépcsőkön mennek le a kerékpárokkal.