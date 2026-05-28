Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

A kamerát elfordítva tépte ki a biciklit a helyéről. Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt, amelyet később a tíz kilométerre levő Kökösön hagyott hátra.

Bodor Tünde

2026. május 28., 17:262026. május 28., 17:26

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester rosszallását fejezte ki amiatt, hogy sokan felelőtlenül vagy rosszindulattal viszonyulnak a közvagyonhoz.

Erre példa a pár nappal ezelőtti eset, amikor egy felhasználó – előzőleg elfordítva a kerékpárdokk kameráját – az Állomás negyedben éjjel 3-kor

kitépte a helyéről a biciklit, elhajtott vele a várostól tíz kilométerre levő Kökösig, és ott egyszerűen elhagyta a kerékpárt.

Az ügyet átadták a rendőrségnek, amely más kamerák felvételeit elemezve remélhetőleg azonosítja majd az illetőt. A hasonló, rosszhiszemű felhasználókat kizárják a rendszerből.

„Ezek nem napi szintű esetek" – pontosított Bodor Lóránd, a rendszert működtető Rekreatív Rt. igazgatója. Mint mondta, mindenhol előfordul hasonló, ahol ilyen kölcsönzők működnek. Az viszont igaz, hogy mivel nem saját eszközről van szó, az emberek nem is vigyáznak annyira rá, nem kímélik: nekihajtanak a járdaszegélyeknek, vagy ugratnak velük.

Nemrég arról is lehetett felvételeket látni a közösségi oldalakon, hogy kamaszok lépcsőkön mennek le a kerékpárokkal.

Az igazgató azt kéri, aki szemtanúja ilyen esetnek, jelentse azt a helyi rendőrségnek.

A Sepsi Bike kölcsönző jelenleg 130 kerékpárral bővíti a városiak közlekedési lehetőségeit.

Antal Árpád szerint hamarosan növelni fogják a rongálásért járó büntetési tételeket. A biciklik rongálásán kívül a város teljes területén jellemző az okoskukák és a használt ruhás konténerek napi szintű felfeszítése is.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

Hamarosan megkezdődik Sepsiszentgyörgyön a telkek és ingatlanok kisajátítása, hogy a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város. A bekötőút tervét mutatták be a csütörtöki tanácsülésen.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 26., kedd

Téves számlák és késedelmes ügyintézés: erre panaszkodnak a háromszékiek

Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

2026. május 24., vasárnap

