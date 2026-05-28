Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

A kamerát elfordítva tépte ki a biciklit a helyéről. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt, amelyet később a tíz kilométerre levő Kökösön hagyott hátra.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester rosszallását fejezte ki amiatt, hogy sokan felelőtlenül vagy rosszindulattal viszonyulnak a közvagyonhoz.
Erre példa a pár nappal ezelőtti eset, amikor egy felhasználó – előzőleg elfordítva a kerékpárdokk kameráját – az Állomás negyedben éjjel 3-kor
Az ügyet átadták a rendőrségnek, amely más kamerák felvételeit elemezve remélhetőleg azonosítja majd az illetőt. A hasonló, rosszhiszemű felhasználókat kizárják a rendszerből.
„Ezek nem napi szintű esetek" – pontosított Bodor Lóránd, a rendszert működtető Rekreatív Rt. igazgatója. Mint mondta, mindenhol előfordul hasonló, ahol ilyen kölcsönzők működnek. Az viszont igaz, hogy mivel nem saját eszközről van szó, az emberek nem is vigyáznak annyira rá, nem kímélik: nekihajtanak a járdaszegélyeknek, vagy ugratnak velük.
Nemrég arról is lehetett felvételeket látni a közösségi oldalakon, hogy kamaszok lépcsőkön mennek le a kerékpárokkal.
A Sepsi Bike kölcsönző jelenleg 130 kerékpárral bővíti a városiak közlekedési lehetőségeit.
Antal Árpád szerint hamarosan növelni fogják a rongálásért járó büntetési tételeket. A biciklik rongálásán kívül a város teljes területén jellemző az okoskukák és a használt ruhás konténerek napi szintű felfeszítése is.
